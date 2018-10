Továbbjutott a KTE-Piroska Szörp a Magyar Kupában

A kecskeméti NB I/B-s férfi kézilabdacsapat azt a – szintén a Keleti csoportban szereplő – Debrecent fogadta a kupasorozat második fordulójában, amely a bajnokság 3. fordulójában kellemetlen meglepetést okozva győzött a hírös városban. A KTE elegáns módon vett revansot a kupatalálkozón.

Alaposan meglepődött az, aki a hétközi kupameccsen egy álmoskás mérkőzésre számított. A KTE-Piroska Szörp szokatlan felállásban kezdte a találkozót, a kezdőben kapott ugyanis lehetőséget két fiatal, a kecskeméti nevelésű Forgács Tamás illetve Csuzi Milán, és a szurkolók semmiféle elfogódottságot nem fedezhettek föl a fiatalokon, ők ugyanis nagy lendülettel kezdték gyűjtögetni a szerzett góljaik számát. Ezen a találkozón a Debrecen ragadt be a rajtnál, a hazai alakulat hamar állva hagyta a cívis városiakat. Az első negyedóra végén Csuzi már négy gólnál járt, amikor a debreceniek megbízott edzője pedig – Medgyesi Sándor, az első számú vezetőedző a lelátóról figyelte a meccset, eltiltás miatt, no de egy Nyíregyháza–Debrecen örökrangadó óhatatlan veszteségekkel jár – időt kért. A szintén bátran játszó Szrnka is szemet gyönyörködtető gólokkal növelte a két csapat közötti különbséget, Mazák Lajos pedig a tőle megszokott vehemenciával bontotta az ellenfél védelmét. A hírös városiak védekezése ezúttal jól működött és támadásban is eredményesek voltak. Az ínyencek még a 30. perc után is kaptak egy ráadást, a KTE ugyanis időntúli szabaddobáshoz jutott, amit a hórihorgas Kátai elvetődve, mesterien helyezett a DEAC kapujába (15–11), így teljesen megérdemelten, négygólos előnnyel vonultak az öltözőbe a hazaiak az első harminc perc után.

A második felvonást a Debrecen kezdte jobban, egy 4–0-s szériát követően egy gólra megközelítette a hazai alakulatot. Ocsovai edző azonban remekül forgatta a csapatot, Kátai, Tóth Norbert és a kapuban Zaklajda is nagyszerűen játszott és a minden mérkőzésen stabil teljesítményt nyújtó Szamos is remekelt. Némiképp árnyalta a képet, hogy a DEAC balszélsője, Illés a félidő derekán alaposan megszórta a kecskeméti kaput. A KTE csapatának azonban ezen az estén volt tartása, a mérkőzés utolsó perceiben hosszú hajrát nyitott és 29–25-re megnyerte a találkozót, ezzel bejutott a Magyar Kupa 3. fordulójába.

– Gratulálok a csapatnak – jelentette ki érthető elégedettséggel Ocsovai Zsolt, a hazaiak vezetőedzője. – Azok a fiatalok, akik ma megkapták a lehetőséget, nagyon szépen éltek vele, nagyon örülök, hogy ilyen jól helytálltak. Bízom benne, hogy az a magabiztos teljesítmény, amit hetek óta nyújtunk, a Balassagyarmat elleni bajnokin is visszaköszön. A mai találkozó megmutatta, hogy a fiatalokra is bátran számíthatok. Szloska Krisztián barátomnak pedig üzenem: továbbjutottunk, remélem mi is bejutunk az EHF-kupa döntőjébe, mert nagyon boldog lennék, ha KTE–Székács finálét játszanánk – üzent Törökszentmiklósra Ocsovai Zsolt.

A kecskeméti tréner ekkor még nem tudhatta, hogy barátja csapata, a Törökszentmiklósi Székács, amely a KTE-vel egy időben játszotta hazai pályán a kupamérkőzését, vereséget szenvedett a Balassagyarmattól, így a mester által vizionált Kecskeméti TE–Törökszentmiklósi Székács EHF-kupadöntő óhatatlanul is legalább egy év halasztást szenved.

KTE-Piroska Szörp–DEAC NK KFT 29–25 (15–11)

Gólszerzők: Tóth N. 2, Bujdosó 4 (4), Csuzi 5, Füstös 1, Kátai 4, Berkes 1, Forgács 3, Mazák 2, Szrnka 3, Szamos 4, illetve Illés 10, Bíró 6, Juhos 3, Mándi 3, Feldi 2, Mucza 1.

Kiállítások: 8 illetve 4 perc

Hétméteresek: 4/4 ill. 1/0