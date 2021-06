További egy évre szerződött le Mánya Szabolcs

Az erdélyi játékos tavaly érkezett az NB I.-ben szereplő SG Kecskemét Futsal csapatához, aki a bajnokságban 19 gól szerzett, ezzel megnyerve a házi góllövőlistát.

A szurkolók nagy kedvencévé vált, így nem volt kérdés, hogy a klubvezetés szeretett volna tovább dolgozni a román válogatottal, aki több helyről is kapott ajánlatot, végül Kecskemét mellett döntött. A következő szezonban is meghatározó tagja lesz Koós Károly együttesének, és a klubvezetés a játékán kívül továbbra is számol vele az utánpótlásképzésben, így edzői feladatok is várnak rá.

– Mikor tavaly belevágtam a magyarországi kalandba, nem igazán tudtam, hogy mi vár majd rám, de tetszett az a vízió amit felvázoltak nekem a vezetők

– nyilatkozta a csapat portálján Mánya Szabolcs.

– Nagyon megszerettem a várost, így bár több ajánlatot is kaptam, Kecskemét mellett döntöttem, mert itt fontos láncszeme vagyok a klubnak, és nemcsak játékosként, hanem utánpótlás-edzőként is élveztem az elmúlt egy évet. Bízom benne, hogy a most elért, történelmi ötödik helynél merészebb álmokat is szövögethetünk majd az előttünk álló évadban.