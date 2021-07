Tornagyőzelemmel kezdte a felkészülést az Akasztó

Ráckevén vett részt két­napos barátságos tornán a megyei első osztályú bajnokság rajtjára készülő Akasztó FC, ez a viadal jelentette ugyanakkor a csapat számára az első két felkészülési mérkőzést. A két találkozó remekül sikerült, hiszen mind a kettőt biztosan nyerte Szrenkó István csapata.

Baráti szálak mentén szerveztek meg évekkel ezelőtt egy-egy edzőmérkőzést az Iváncsával és a Ráckevével az akasztóiak, és mind a két felkészülési mérkőzés annyira jól sikerült, azaz nem utolsósorban mindegyik fél olyan derekasan vendégül látta a másikat, hogy mind a két kapcsolatnak folytatása is lett, így minden nyáron rendre találkozik az Akasztó az Iváncsával és a Ráckevével is. Az NB III.-as Iváncsa számára jóval hamarabb kezdődik a bajnokság, mint az Akasztó számára a megye egyben, vagyis a felkészülés más-más fázisában vannak, így aztán Iváncsán az idén majd egy hétközi látogatást tesznek az akasztóiak.

Ráckevéről az idén is megérkezett a meghívó a kétnapos Goldi tornára, amely meghívás már nem is érte váratlanul a Bács-Kiskun megyeie­ket, hiszen az idei a harmadik év zsinórban, amikor részt vesznek a tornán. Az akasztói­ak keretében drasztikus változások a nyáron nem történtek. Nem is volt rá szükség, hiszen bár a helyezés tekintetében bizton állítható, hogy nem az egyesület történetének a legfényesebb évét zárta az akasztói gárda, ugyanakkor ebben a rendhagyó évben, amikor mindenkit sújtott valamilyen mértékben a járvány, az akasztóiakra bőven kijutott az áldás. És noha szenvedtek el kellemetlen vereségeket is, de volt, hogy az edzőjével, Szrenkó Istvánnal kiegészülve tudott kiállítani tizenegy embert a gárda, így aztán nagyon szemrehányást tenni nem volt miért a felnőttkeretnek.

Az őszi idényre így csak négy játékossal erősítenek, három közülük ráadásul régi ismerős a szurkolók számára. Hazatér Paksról Szabó Szabolcs – hogy Szabó Szabolcsból legyen most már az ősztől kettő –, visszatér Szabadszállásról a támadó Bajusz Patrik, és Akasztóra teszi át a székhelyét Kapus Patrik is. Palla Lajos pedig a százszázalékos teljesítménnyel megye hármas bajnoki címet megnyert második csapatból kerül vissza az első csapathoz.

A keretét tekintve tehát egyáltalán nem felforgatott gárda július elején megkezdte a felkészülést a megyei első osztályú szezonra, az első előkészületi meccsüket azonban csak július 24-én játszották, a bevezetőben már említett ráckevei Goldi tornán. Szombaton a tavasszal a fővárosi liga, a BLSZ másodosztályában bajnok, tehát az ősszel a BLSZ első osztályában induló Pestszent­imre volt az ellenfél. Ezt a mérkőzést 1–0-s félidő után Palla Lajos találatával és Juhász Tamás két góljával 3–0-ra nyerték, vasárnap így következhetett a döntő a rendezők ellen, azaz a Pest megyei bajnokság másodosztályának a Déli csoportjában szereplő Ráckevei VAFC ellen, miután szombaton ők is legyőzték BLSZ kettes ellenfelüket, a Rákosszentmihályt. A hazaiak úgy vélték, hogy az Akasztó a döntő esélyese, Szrenkó Istvánék háromesélyesnek tartották a mérkőzést. Nem babra ment a játék, a tornagyőztesnek ugyanis nemcsak trófea járt, hanem egy nagy képernyős televízió is. Az egyik akasztói stábtag tréfásan meg is jegyezte, hogy azért is utaztak busszal a döntőre az akasztóiak, hogy legyen mivel hazaszállítani az értékes nyereményt, utalva arra, hogy az idén először szeretnék megnyerni a viadalt.

Vasárnap este a Bács-Kiskun megyeiek a Németh Zsolt – Szabó Zsolt, Márki Bence, Dobosi Zsolt, Kapus Patrik – Kerekes Márk, Németh Tamás, Bányai Máté, Vincze Dezső – Szabó II. Szabolcs, Szabó Norbert kezdő tizeneggyel futottak ki a pályára. Az első félidő 0–0-ra végződött, a szünetben hat játékossal tudott frissíteni Szrenkó István. Bejött Csoba Gábor, Palla Lajos, Juhász Tamás, Bajusz Patrik, Szabó I. Szabolcs és Geiger Roland.

A második játékrészben ennek is köszönhetően két akciógóllal el tudta dönteni a maga javára a mérkőzést a vendégcsapat.

Tíz perc telt el a második játékrészből, amikor egy nagyon szép Juhász–Szabó I.–Bajusz összjáték végén utóbbi nagy ziccerbe került, és nem is hibázott, 0–1. A félidő derekán döntötték el a vendégek a meccset, akkor Palla passzolt Szabó I.-hez, aki a bal oldalon érkező Juhász elé tálalt, ő pedig a kapu jobb oldalába bombázott, 0–2-re alakítva az állást. Juhász Tamás a második negyvenöt perc során egyszer a kapufát is megdöngette.

– Fiatal játékosokból álló, lelkes csapat volt a vendéglátónk – értékelte a mérkőzést Judák László, az Akasztó technikai vezetője.

– Erre számítottunk is, éppen ezért a második játékrészre friss alapembereket terveztünk behozni. Így is tettünk, és ez a taktika bevált, hiszen két, a szünetben pihen­ten érkezett játékosunk döntötte el a mérkőzés sorsát.

Eredményhirdetés, éremátadás és vacsora után indulhattak haza elégedetten – a buszban a televízióval – a Bács-Kiskun megyeiek, akik legközelebb ezen a hétvégén, szombaton játszanak edzőmérkőzést, méghozzá a szomszédvár Harta vendégeként.