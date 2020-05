Torbán Csabát Nyárlőrincen kapta el a foci varázsa

Torbán Csaba mindmáig aktív futballista, jelenleg a megye hármas Ágasegyházában játszik. Szerkesztőségünknek tekintélyes és hosszú pályafutásának indulásáról mesélt.

Egy nyugalmas, csöndes, előnyári délutánon beszélgettünk Torbán Csabával hetényegyházi otthonában, kiláttunk a hatalmas udvarra, amelyen akár kispályás focimeccset is lehetne rendezni. Hamar kiderült, hogy csalóka és nem teljesen kívánt ez a nyugalom. Csalóka, mert napközben teljes erővel dolgoznak, és nem kívánt, hiszen hiányzik neki a foci, bármilyen formájában.

– Ami a munkát illeti, számunkra nem állt le az élet. Az építőiparban dolgozom, és kijárási korlátozások ide vagy oda, folyamatosan dolgozunk épülő házakon, nyílászárókat szerelünk, és hasonló munkákat végzünk, a karantén ennek nem akadálya. Ebből a szempontból nekem tehát ez az időszak is ugyanolyan hajtós, mint a korábbi, csak a késő délutánjaim változtak meg. Azok viszont jelentősen. A járványhelyzetet megelőzően ugyanis gyakorlatilag nem volt példa arra, hogy én délután itthon üldögéljek. A fő elfoglaltság persze a futball volt, folyamatosan ment a kispályás foci, más napokon meg az edzések, melyek elvitték az összes délutánomat. Most viszont már késő délután megtalálható vagyok itthon, illetve hétköznap és hétvégén is. Szerencsére itt ez a hatalmas kert, ki tudom használni.

A szeme fölcsillan, amint a labdarúgásra, a kezdetekre terelődik a szó. Lelkesedéséből, anekdotázó kedvéből kiderül, ő még annak a generációnak a tagja, amely számára a labdarúgás még minden nap imádott és kultivált, egyfajta profán szentség volt, a kora délutántól naplementéig tartó meccsekkel, a ronggyá rúgott labdákkal és a kapufa helyett a gyepre ledobott melegítőfölsőkkel jelzett kapufákkal.

– Nyárlőrincen kezdődött számomra a labdarúgás, a történet, ami mindmáig tart. Nem is kezdődhetett volna másutt, hiszen ott születtem, életem első húsz évében ott is laktam. Már egészen kiskoromban rabul ejtett a foci varázsa. Tíz évesen kezdtem eljárni a helyi felnőtt csapat bajnoki meccseire, még idegenbe is. Szerencsére nagyon messzire nem kellett utazni. Egyszóval mindig ott lebzseltem a csapat körül, nem egyszer még az edzéseket is megnéztem, sőt, olykor megtörtént, hogy amikor edzésük volt, futni is beálltam közéjük. Ez óriási dolog volt számomra, így mintha magam is részesültem volna egy kicsit a varázsból. Mindmáig felejthetetlen élmény, amikor egyszer be is állhattam a felnőttek közé. Még mindig csak tíz éves lehettem, amikor szóltak, hogy „öcsi, gyere, beszállhasz egy kicsit”. Edzés végén játszottak két kapura. Az valami leírhatatlan élmény volt a számomra. Különösebb taktikai utasításokat nem kaptam persze. „Gyere, állj be, szaladj a labda után, próbálj meg szerelni, ha feléd viszik”. Természetesen ahogy egy valamirevaló burleszk filmben történne, odaállítottak egy szöglethez a rövid sarokra, és a tízéves gyerek számára irtózatos bombaként beküldött labda képen talált, rögtön ki is terültem. De a lelkesedés sokkal nagyobb volt annál, mintsem egy ilyen váratlan KO elvehesse a focitól a kedvemet.

Torbán Csaba életében először szervezetten az általános iskolában kezdett el focizni, meccseket játszani.

– Pénzváltó István, vagyis Pista bácsi 1985-ben költözött a megyénkbe Győr-Moson-Sopron megyéből. Kecskeméten lakott a feleségével és ő lett a nyárlőrinci iskolában a testnevelő tanár. Szabad ideje jó részét nem sajnálta ránk és a focira áldozni, ő kezdett el minket focizni tanítgatni az iskolában, először az iskolai tanórák keretei között, de később privát tornákat is szervezett. Manapság, az akadémiák korában már megoldott a gyermekek versenyeztetése, aminek köszönhetően szervezett bajnokságokban focizhat szinte minden korosztály. Nálunk még úgy indult be a fociélet, hogy a Pisa bácsi leszervezte a lakitelekiekkel, kécskeiekkel és alpáriakkal, hogy tanítás után, vagyis nagyjából tizenkét óra után – hiszen akkoriban még délben, ebéd után automatikusan végeztek a gyerekek – , átmegyünk focizni. Így jött össze három-négy iskola összeverbuválódott csapata, és így kezdődött a számomra a kispályás labdarúgás. Később aztán már le is váltunk az iskoláról, a Pista bácsi csinált egy serdülő csapatot. De akkor is ugyanez a rendszer maradt, rendre ezzel a három ellenféllel játszottunk előre megbeszélt délutánokon meccseket. Ennek a kialakult csapatnak lehetett volna folytatása, csakhogy Nyárlőrincen akkoriban megszűnt a felnőtt labdarúgás. A foci varázsa azonban akkor is hat, ha nincsen csapat. Ilyenkor kezd el hatni az emberben a szállóigévé vált minarik edei késztetés: mert kell egy csapat, kell.

– A csapat már nem működött, de persze ott árválkodott a pálya, és ott állt a régi, lerobbant öltözőépület. A barátaimmal beszöktünk oda, az ablakon át másztunk be, és körülbelül olyan áhítattal szemléltük a régi, ott maradt relikviákat, régi sípcsontvédőket, ócska, szétrúgott bőrstoplis csukákat és egyéb, feleslegessé vált kellékeket, amik egy elhagyatott öltözőben fellelhetők, ahogy Indiana Jones nézett szét a Végzet templomában. Megtaláltuk még a régi kis kék könyveket, az igazolásokat is, és áhítattal csodáltuk a letűnt világ ereklyéit. Mutogattuk is a barátainknak, óriási kincsek voltak ezek abban az időszakban, amikor egy Képes Sport vagy Labdarúgás megjelenése és tartalma szenzációnak számított. A pálya szomszédságában lakott Vandzsár Lajos, és ő mondta a relikviákat szemlélve, hogy nem élet ez így, össze kellene hozni egy csapatot. Ahogy elkezdtük számba venni a lehetséges futballistákat, tulajdonképpen ott voltak még a környezetünkben, csak már felhagytak a focival. Bennünk azonban egyre erősebb volt a késztetés, úgyhogy az álmodozás hamarosan tervezgetésbe ment át. Már túlléptünk azon, hogy csinálni kéne egy csapatot, már azon gondolkodtunk, hogy ki lehetne az edző, kiket kellene megkérni a háttérfeladatokra, hogyan is lehetne ezt az egészet megszervezni. Feró Jani bácsit kerestük meg, hogy legyen ő az edző. Ő és a testvére, Feró Gyula is játszott Kecskeméten, a városi pályán, a KTE-ben. Ő aztán elkezdte összeszedni a régi ismerőseit, kipuhatolva, hogy kit lehetne rávenni arra, hogy újra felhúzza a stoplis csukát. A régi serdülő csapatból akkorra már szinte csak én maradtam, de az új szövetségeseimmel mi is elszántan kezdtük el megkeresni az idősebbeket, hogy jöjjenek vissza játszani. Mondtuk nekik, hogy a szervezés nyűgjei miatt ne aggódjanak, az igazolást, mindent intézünk, csak jöjjenek, hogy legyen újra csapat. Idősebbeket, furcsa ezt így kimondani, hiszen egy harmincegynéhány néves ember aligha idős, de tizenévesen még matuzsálemnek hatnak a még mindig aktív futballisták is.

Addig-addig szerveződött a csapat, hogy végül el is indult a megye háromban.

– Kalandos volt ez, főleg így utólag visszatekintve, de elindult a csapat a megyei harmadosztályú bajnokságban, akkor még Szikra-MEDOSZ néven, a rendszerváltás táján. Később lett támogatónk annyiban, hogy tudtuk, a gazdaság majd állja a cipők árát, és biztosítja a buszt. Én is akkor vettem meg az első igazi focicsukámat. Bevallom, az üzletben nem is volt a méretemben, csak olyan másfél-két számmal nagyobb, de ez nem lehetett számomra akadály. Megvettem, és szivaccsal tömtem ki a hátulját, úgy játszottam benne. Sőt, olyan is volt, hogy kölcsön adtam idősebb játékosnak, hogy legyen miben játszania. Soha nem felejtem el, a Tisza cipő hatstoplis csukája volt, mint mondja, édesanyámék nagyon szívták a fogukat, mert az ára is igen borsos volt, máig pontosan emlékszem, hogy 850 forint, ami akkoriban egy havi fizetés tetemes részét tette ki. A lényeg, hogy elindult újra a csapat. Vagy az önkormányzat, vagy a gazdaság adta azt a kevés pénzt, ami ehhez kellett, vagy talán a kettő együtt, én az ilyen aspektusokkal akkoriban persze nem is foglalkoztam, csak azzal, hogy végre van csapat, és bajnokságban játszik.

