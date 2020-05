Torbán Csaba élete a labda bűvöletében telt és telik ma is

A jelenleg az Ágasegyházában játszó Torbán Csabával készült cikkünk első részében elmesélte a játékos, hogy hogyan került a labdarúgás bűvöletébe, és hogyan alapította újra társaival a Nyárlőrincet. Cikkünk folytatásában a felnőttlabdarúgó-pályafutására tekint vissza a játékos.

A fiatalok lelkesedésének köszönhetően újra alakult csapat addig-addig szerveződött, hogy végül el is indult a megye háromban, olyan sikerrel, hogy hamarosan feljutott a megyei másodosztályba, amelynek azóta is az oszlopos tagja.

– Elkezdtünk fejlődni. Meg nem mondanám már, hogy mennyi időn belül, de úgy rémlik, hogy talán egy, két éven belül sikerült a feljutás. Soha nem felejtem el, hogy Szentkirályon játszottuk a bajnokság zárómérkőzését, és nekünk csakis a győzelem volt az elfogadható eredmény azon a mérkőzésen a bajnokság megnyeréséhez és a megye kettőbe való feljutáshoz. Rúgtam is gólt Szentkirályon, mind a mai napig itt lebeg a lelki szemeim előtt, ahogy a lövésem nyomán a jobb alsó sarokban táncol a labda.

Leírhatatlan öröm és ünneplés követte azt a meccset. Akkor jutottunk tehát föl a megye kettőbe. Akkor kellett indítani már ificsapatot is, a megye kettőben való indulás ezt megkövetelte. És bár akkor én még bőven ifijátékos voltam, 16-17 éves lehettem, már maradtam a felnőttben, megtarthattam a kiharcolt helyemet, miközben a több korombeli az ifiben vitézkedett. A felnőttcsapat tagjaként igazi inasként tekintettek rám. Cipeltem a labdákat, hordtam, vittem a mezeket, rendre kirendeltek pályavonalakat meszelni. Volt, hogy szinte reggel, ha délelőtt volt a bajnokink. Soha eszembe nem jutott volna tiltakozni, megtiszteltetésnek éreztem, hogy ilyen feladatokat láthatok el.

A Nyárlőrinc azóta folyamatosan a megyei másodosztályban szerepelt, nem jutott följebb, de nem is esett ki a megye kettőből. Idővel már nem csak helyiek erősítették a csapatot, érkeztek Kecskemétről is olyan játékosok, akik szívesen vezettek le az alsóbb osztályban.

– Igazából olyan nagy csúcsokra nem is törtünk soha. Bulifoci jellegű dolog volt ez, főként lelkesedésből ment. Persze voltak időszakok, amikor Kecskemétről hoztak ki KTE- vagy KSC-játékosokat, és volt, hogy költségtérítés vagy meccsprémium formájában egy kis pénzt is fel tudtak dobni csalogatónak, de a nyárlőrinci éveim soha nem a pénzről szóltak. Egész egyszerűen számomra a falusi élet része volt a vasárnapi meccs vagy rangadó, nem is tudnám elképzelni anélkül a falusi vasárnapokat.

Lett volna lehetősége Kecskeméten is futballozni, ám végül maradt a szülőfaluja csapatában.

– Amikor középiskolába mentem, Kecskemétre, a 623-asba – ma már Kandó Kálmánnak hívják –, akkor hívott volna a KSC. Érdekes módon le volt osztva a két szakközépiskola a két klub között: a 623-asba jártak a KSC-sek, a 607-esbe pedig a KTE-sek. El is mentem egy tornára a KSC-vel, Bajára, egy Szpartakiádra. Másodikak lettünk, és akkor nagyon hívtak a KSC-be. El is mentem én néhány edzésre, sőt, végül összesen három tornán is részt vettem, az említett bajain, aztán Békéscsabán és volt egy Kecskeméten is, de Nyárlőrincről nem akartak elengedni, így aztán maradtam is végül, és további hosszú éveket játszottam ott. Végül egy idő után eljön a váltás ideje. Bármennyire is jól érzi magát valahol az ember, egy idő után új környezetre, új impulzusokra van szüksége, a hétköznapok rögzült rutinjában lassacskán lanyhulni kezd a lelkesedés. Akkor jöttem én el ide, Hetényegyházára. Nem csak a változás hiányzott már akkor, de már itt is laktam. Máig emlékszem, biciklivel jöttem az első edzésre. Tekertem a bringán, amikor láttam, hogy a buszról szálltak le, többen is, fiatalok, gondoltam, biztos odamennek a pályára. Tekertem mögöttük, ők beszélgettek. Óhatatlanul is hallottam, hogy az a téma, hogy ígérték nekik, hogy jön majd valaki hozzájuk, talán Nyárlőrincről. Én mögülük azonnal jelentkeztem, jeleztem, hogy én vagyok az a szóban forgó érkező. Hetényegyházán Bende Józsi volt az edző, a Kisjuhász Laci volt az intéző és Pinczés Pista bácsi vitte a klubot. Ők irányították akkoriban a Hetényt, amely a megye egyben szerepelt, amikor odakerültem. Jó csapat alakult ki ott, azonnal beindult a szekér.

A hetényi évekből a sok élmény mellett mindmáig megmaradt néhány, később a kecskeméti klubban magának nevet szerzett játékos fanatizmusa.

– Abban a gárdában Csizmadia Csabi és Gyagya Attila is a csapattársaim voltak. Ők akkor ott fönt laktak, kint a pályán, az öltöző feletti emeleten, négyen, rajtuk kívül még Szász József és Szélesi Tibor. Gyagya Attila és Csizmadia Csani Erdélyből, Máramarosról jöttek át Magyarországra, eleve azzal az elhatározással, hogy itt focizni szeretnének, a fociban szeretnék vinni valamire. Nem kaptak még akkor sok pénzt, egy megye egyben mire is kaptak volna, tehát vékony kis pénzből tengődtek, persze a klubnál igyekeztek odafigyelni rájuk, de eközben fanatikus elszántsággal és tudatossággal készültek a labdarúgó-pályafutásukra. Amikor csak mi, többiek kiértünk edzésre, rendre azt láttuk, hogy Attila és Csizi már jóval edzés előtt nyomták a fekvőtámaszokat, melegítették az izmaikat, szinte újra megelevenítették a Rocky egyet, olyan maximális fanatizmussal és elszántsággal dolgoztak. Nagyon tiszteltem akkor is és tisztelem ma is őket ezért, hiszen végigvitték azt, amit akartak, elérték a céljaikat. És nagyszerű volt velük egy csapatban játszani. Elképesztő módon kiszolgáltak hátulról, annyi gólt szerintem soha életemben nem rúgtam, mint abban az időszakban. Attila és Csizi is védő volt nálunk, ennek ellenére mégis folyamatosan tömtek jobbnál jobb labdákkal. Örültem is neki, amikor följebb kerültek, hiszen Csizi, ha jól emlékszem, tizenkétszeres válogatott is lett, Attila pedig a Kecskeméti TE NB I.-be jut csapatával felkerült az első osztályba, és ezzel bekerült a klub örök aranykönyvébe. Gagya Attila, amikor vége lett az edzésnek, kint maradt, gyakorolta a szabadrúgásokat, fölállította a sorfalat, és szakadatlanul rugdosta a labdákat, lankadatlanul gyakorolt. Amikor itt játszott az NB I.-ben, én is kijártam a meccsekre, és mindig megmelengette a szívemet, amikor láttam, hogy odaáll egy-egy szabadrúgás mögé, és mindig felmerült bennem az, hogy ez annak a az eredménye, hogy itt, Hetényegyházán ő mennyit gyakorolt, mennyit dolgozott ezért pluszban. Szóval velük vágtunk neki a megye egynek, és rögtön meg is nyertük a bajnokságot. Itt akkor volt már valamennyi pénz is meccsenként, megélni abból nem lehetett, de nem is azért csináltam én azt, soha nem a pénzért fociztam. Focipályafutásom egyik legjobb éve lett az, csak egy vagy két góllal maradtam le a gólkirályi címről. Nem tartottam számon, de huszonvalahány vagy közel harminc gólt szereztem, sikerélményben nem volt hiány.

A Hetényegyházával az NB III.-ba is feljutottak.

– Olyan jó kis csapat jött akkor össze, és olyan jól is ment a játék, hogy meg is nyertük a megyeit, és az NB III.-ban is elindultunk. Csodás volt abban a csapatban játszani. Az NB III.-ban Osváth Feri lett az edzőm. Nagyszerű szakember, a pályafutásomra visszatekintve kijelenthetem, hogy ő volt a kedvenc edzőm. Mind a mai napig jókat beszélgetünk vele, amikor találkozunk. Ő is Erdélyből települt át, ő is Kecskeméten kezdte, később aztán ő is játszott NB I.-ben is. Nagyon szerettem, volt, hogy heti négy, öt alkalommal is kijártunk a pályára edzésre. Volt, hogy télen ledúratta a havat a pályáról, hogy dolgozhassunk, mérte a pulzusunkat, sok mindenben megelőzte a korát. Máshogy bánt az idősekkel és a fiatalokkal, és emberileg is próbált segíteni amiben csak tudott.

Az NB III.-ban sikerült is bent maradniuk a Heténnyel, ám ez a történet nem íródott tovább, mert elfogyott a pénz. – Azt követően megfordultam még Kerekegyházán is. Ott is jó kis csapat jött össze, és igen sokan igazoltunk át akkor oda Hetényből. Kereken Márton Pali volt az edzőm, ő is rendkívüli tréner volt, csak jót tudok mondani róla, Kerekegyházán is a megyei első osztályban szerepeltünk, azután visszacsábítottak Nyárlőrince. Rosszul mennek a dolgok, mondták, és kértek, hogy menjek már vissza segíteni.

Aztán lazult a nagy szerelem, mármint a futballhoz fűződő. Jött az íjászat.

– Az íjászat is szerelem volt az első látásra, itt, a hetényegyházi klubban ismerkedtem meg vele, és nem is bizonyultam tehetségtelennek. Az egyesületben persze vannak nálam sokkal jobbak, ennek ellenére még én is elértem rövid idő alatt is nagyon szép eredményeket. Ezek közül a legszebb a 2017-ben a Kecskeméten megrendezett Európa-bajnokságon megszerzett harmadik hely, de egyébként is sok szép kalandot köszönhetek az íjászatnak, eljutottam többnek között egy versenyen indulva Kínába is.

Kicsit hűtlen is lett addigi kedvenc sportágához, a labdarúgáshoz az íjászat miatt. – Nem tagadom, az íjászat miatt kezdtem egy kissé hanyagolni a futballt, ráadásul a kislányom is beteges volt, nem is volt már annyi időm a focira. Egy biztos, azt már tudom, hogy megvan a passzióm arra a korszakra, amikor végleg felhagyok a focival. Ez azonban még nem történt meg. Egyszer teremben játszottunk, amikor Papp Zoltán, az Ágasegyháza jelenlegi edzője felvetette nekem, hogy igazán kimehetnék Ágasegyházára, az ottani megye hármas csapatban fontos szerepet tudna szánni nekem. Nem mondtam neki se igent, sem nemet. Végül egyszer aztán, amikor hallottam, hogy alakul egy új csapat, a Katonatelep, és velük játszik edzőmeccset az Ágas, gondoltam egyet, kinéztem Ágasegyházára, a kezemben egy táskával, abban volt a szerelésem, mondván: ha kellek valamelyiknek, szívesen beállok. Papp Zoli azonnal örömmel betessékelt az öltözőbe, adott is mezt, úgyhogy azon a meccsen már pályára is léptem. Azt már az elején tisztázta, hogy pénzeket itt nem tudnak juttatni. Én csak annyit kérdeztem, hogy rendben van, nem azért vállalom, de egy virsli vagy valami lesz meccsek után? Azt mondta, hogy természetesen, hiszen nemcsak sportszakmai szempontokat céloz ez a csapat, hanem a jó közösség által megteremtett jó hangulatot is. Annyiban azért segítenek, hogy azokat a költségeket, amiket az követel meg, hogy egyáltalán pályára léphessen, a szponzorunk segítségével megtérítik. Nem bánom, hogy idejöttem, és hogy egyelőre itt játszom. Jó a társaság, jó a hangulat, jó a közösség és kiváló a meccshangulat, egy kicsit olyan, mint gyermekkoromban, a kezdeteknél. Akik kijönnek a meccsre, azoknak fontos, hogy mit játszik a csapat, sőt, még idegenbe is elkísérnek minket, nem is kevesen. A célkitűzés a harmadik hely megszerzése, erre lehet is esélyünk. Erő van a gárdában, futni tudunk, hajtani tudunk, talán a jó értelemben vett rutin hiányzik. Gondolom, ezért is csaltak engem ide.

Csakis a tisztelet hangján tud beszélni Papp Zoltánról és feleségéről, Becze Zsófiáról, akik a csapat életét intézik. – Ők ketten a vállukra vették a csapatot, és ők viszik. Nagyon kis költségvetésből gazdálkodnak, emelem a kalapomat előttük, nem is tudom, meddig képesek ekkora energiát belefektetni ebbe a csapatba, de egyelőre bírják, és mindent elkövetnek annak érdekében, hogy Ágasegyházán legyen csapat, legyen futball. Igyekeznek felhajtani a szponzorokat, most persze nehezebb a helyzet, hiszen a járvány miatti kiesés miatt állítólag néhányan visszamondták a támogatást. De mit mondhatnék, amíg egy zsíros kenyér jut meccs után, addig csinálom, addig érdemes csinálni.

Ahhoz, hogy csinálhassa, ráadásul évtizedeken át, kellett egy türelmes, támogató feleség is.

– Már focista voltam, amikor a feleségemmel megismerkedtünk, és ezt nemhogy nem bánta, még örült is neki. Azóta gyakorlatilag minden meccsemen kint van, legyen az hazai vagy idegenbeli, egyetlen egyet sem mulasztana el a világért sem. Ráadásul minden meccs előtt ugyanazt az utasítást kapom tőle: „aztán rúgjál ám gólt”. És én ezt a tanácsot egyrészt rendre igyekszem megtartani, másrészt pedig ennél jobb doppingra nem is lenne szükségem.