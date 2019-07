Tököli Attila lett a Kiskunfélegyháza bombaigazolása

Hétfőn délelőtt került pecsét arra a papírra, amelynek a jóváhagyása azt jelenti, hogy a Kecskeméti TE-vel Magyar Kupa-győztes Tököli Attila ősztől a megyei első osztályú Kiskunfélegyházi HTK színeiben folytatja a pályafutását.

Koncz Zsolt, a bajnoki címvédő Kiskunfélegyháza játékos-edzője kérdésünkre elmondta, hogy Tököli Attila személyes jó barátja, nem kis mértékben ennek is betudható, hogy Tököli Attila magára ölti a KHTK szerelését. A játékos-edzőnek meggyőződése, hogy a hatalmas rutinnal, tapasztalattal rendelkező gólzsák nagyon sokat tud segíteni a csapatnak az eredmények elérésben is, ugyanakkor példaképnek is kiváló. Tököli Attila szeretett Kecskeméten futballozni, szerette a megyét, szívesen emlékezik vissza a KTE színeiben töltött évekre, ennek is köszönhető, hogy a szurkolók újra tapsolhatnak góljainak és megoldásainak Bács-Kiskun megye pályáin.

Ősztől szintén a Félegyháza keretét erősíti egy másik tapasztalt öreg róka, a megye berkeiben ismert Lapsánszki Tamás is.