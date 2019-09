Több százan vettek részt a 24 órás alsószéktói futáson

Hatodszor rendezték meg Kecskemét-Alsószéktón a 24 órás nonstop futást. A legtöbbet a 71 éves Szentmiklósi Lajos futotta, 211 kört, azaz 134 kilométert.

Idén is több százan vettek részt a hagyományos 24 órás nonstop futáson a Kecskemét-Alsószéktón lévő Melinda parkban. Szombat 10 órától vasárnap 10-ig bárki bármennyit futhatott a 635 méteres pályán, a lényeg az volt, hogy mindig legyen fent valaki. Több iskola regisztrált, így a diákok előre egyeztetett időpontokban érkeztek. A legnehezebb „éjszakai műszakra” is sok felnőtt jelentkezett, és még hajnalban is heten voltak a pályán, köztük tanulók is.

Az óvodák közül – ahogy a korábbi években is – újra a Bíró Lajos utcai Tündérkert óvoda végzett az élen, 51 ovisa a szülők és az óvónők segítségével 126 kilométert futott. Az általános iskolák közül ezúttal a Béke Általános Iskola volt a legsportosabb, 88 diákja összesen 968 kilométert teljesített. A középiskolák között pedig a Gáspár András iskola nyert, 14 tanulója 271 kilométert futott.

Az egyéni győzteseknél több ismerős, állandó résztvevő feltűnt. Az iskolás hölgyeknél a gáspáros Kátai Liliána három éve 32 kilométerig jutott. Két éve már 83 kilométert futott, tavaly 89-et, ezúttal pedig a holtpontokon átlendülve, óriási kitartással teljesítette a maga elé kitűzött 160 kört, és ezzel átlépte a 100 kilométeres határt, egész pontosan 102 kilométernél hagyta abba.

A fiúknál – akárcsak tavaly – ismét V. Nagy Ákos gyűjtögette a legszorgalmasabban a köröket, most összesen 151 körrel, azaz 96 kilométerrel lett első. A legtöbbet futó felnőtt cím – szintén sokadik alkalommal – az idén 71 éves Szentmiklósi Lajost illeti meg. Az idős úr folyamatosan emeli a versenyrekordot: 2016-ban még „csak” 107, idén viszont már 134 kilométert (211 kört) futott, éjszaka és nappal is rendületlenül rótta a köröket.

A Kecskemét Alsószéktóért Egyesület a futást követően vasárnap délelőtt ünnepélyes eredményhirdetésen sportszervásárlási utalvánnyal és mozijegyekkel jutalmazta a győztes intézményeket és egyéni indulókat. A juniorok között díjazták a hatodikos Harangozó Dorinát is. A Maspex Olympos Kft. különdíját egy ikerpár, Kutas Nóra és Kutas Tamás nyerte el. Az utolsó tiszteletkörre benevezett Sipos László, a körzet önkormányzati képviselője is.