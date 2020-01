Több mint kilencszázan futottak a Violin Maratonon

Minden eddiginél többen vettek részt vasárnap Kecskeméten a Violin Maraton jótékonysági futóversenyen. Az 5, a 11 és a 21 kilométeres távokon több mint 900 futó indult.

Három éve szervezte meg az első Violin Maratont Juhász Ágnes, a Kecskeméti Szimfonikus Zenekar koncertmestere, a Kodály Iskola hegedűművész-tanára, nem mellesleg sokszoros Ironman és triatlon bajnok. Fő motivációja az volt, hogy segítsék a Kodály Iskola szakközépiskolás növendékeinek szakmai fejlődését, hangszeres tanulmányait, főleg azokat a tehetséges diákokat, akiknek anyagi okok miatt egyébként nem lenne lehetőségük kiutazni egy külföldi kurzusra, versenyre, megvenni egy új, jobb hangszert. A verseny teljes bevételét minden alkalommal az ő támogatásukra fordították. Tavaly 2 millió forint gyűlt össze, a gordonka tanszakos növendékek ennek révén vehettek részt németországi, olaszországi kurzuson, más, egyetemi felvételire tanuló diákok hegedűt vagy fuvolát tudtak vásárolni.

A verseny a nemes célon túl is összekapcsolódik a zenével és Kodály Zoltánnal. Az útvonalon ezúttal is több helyszínen csendültek fel Kodály, Brahms, Mendelssohn és Sosztakovics művei. A mezőny a Kodály Iskolától indult, és elhaladt a Kodály Intézet előtt is. Beérkezés után, az iskola dísztermében három támogatott növendék csoport, a csellisták, a fuvolisták és az ütősök, majd Juhász Ágnes és Madarász Éva zongoraművész adott koncertet.

Mint az eddigi három alkalommal, ezúttal is 5 kilométeres, 11 és 21 kilométeres távokra jelentkezhettek a hideg időjárástól vissza nem rettenő futók. Több mint 900-an köröztek a belvárosban, ami rekord a fiatal verseny történetében. A bevétel így idén is meghaladja a 2 millió forintot, a diákok pályázat útján juthatnak majd támogatáshoz.