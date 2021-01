Több januári Bácska-mérkőzés is elmaradhat

A 2020/21-es őszi szezonban 11 mérkőzést játszott a férfi NB I/B Piros csoportban a Bajai Bácska FKE, 6 győzelem és 5 vereség után a 6. helyen állnak a tabellán. Hosszú István, a Bajai Bácska Férfi Kosárlabda Egyesület elnöke foglalta össze az őszi szezon történéseit.

A Bácska célja az idényt megelőzően az volt, hogy az alapszakasz végén az első nyolcban végezzen a csapat, hiszen utána, a playoffban bármi megtörténhet. A rossz hír a Sugó-partiak háza táján jelenleg az, hogy öt pozitív koronavírusos játékosuk van a csapatban, ezért januárban aligha tudnak meccset játszani.

– A versenykiírás szerinti eddigi kiírt összes mérkőzésünket le tudtuk játszani, habár volt olyan, amelyiket el kellett halasztani, nem a mi betegségünk miatt, hanem az ellenfeleknél jelentkeztek problémák. Most a 6. helyen állunk a tabellán. A reális hely eggyel vagy kettővel feljebb lenne, de nem lehetünk elégedetlenek. Igaz, volt több egylabdás vesztett meccsünk is, amelyen csak egy vagy két ponttal veszítettünk, de azt gondolom, hogy hosszú távon ez majd visszajön, biztosan lesz olyan találkozó is, ahol mi fogunk nyerni egy-vagy két ponttal. Az utolsó két bajnokin öt felnőtt és három junior játékossal álltunk fel, akkor már nálunk is egyre több volt a beteg. Azóta kiderült, hogy négy pozitív koronavírusos játékos van a csapatban. Januárban így aztán aligha tudunk sok meccset játszani, a sportoló ugyanis miután felgyógyul a Covidból, azt követően négy vagy hat héten át nem is kaphatja meg a sportorvosi engedélyt. Ahhoz, hogy azt megkapják, el kell menniük terheléses kardiológiai vizsgálatra, és ha ott negatív eredmény születik, csak akkor kaphatnak újra sportorvosi engedélyt, egyébként az alatt az idő alatt nem is játszhatnak. Nem alaptalan intézkedés ez, hiszen vannak olyan vélemények, amelyek szerint a Covid vírus a szívizmot is megtámadhatja. Előtte vérvételen a troponin arányát vizsgálják, ha jó az eredmény, csak akkor végezhetik el a terheléses vizsgálatot – nyilatkozta az elnök.

A troponinok olyan fehérjék a váz- és szívizomrostokban, amelyek izom-összehúzódást hoznak létre. A troponinvizsgálatok a szívspecifikus troponin koncentrációját mérik a vérben a szívkárosodás meghatározására.

– Úgyhogy e tekintetben meglehetősen szomorú január következik a számunkra. A mérkőzések számára kénytelenek leszünk új időpontokat találni, reméljük, az ellenfelek partnerek lesznek ebben. Az eddig tapasztaltak alapján nagyon sok csapaton végigment a koronavírus, az NB I/B-ben és NB I/A-ban is, minket most ért el – tette hozzá az elnök.

Januárban folytatódik tehát a bajnokság, de egyelőre a Bajai Bácska FKE nélkül, bár a bajai fiúk tavaszra tervezik a jó formát.

– Tavasszal szeretnénk még előrébb kerülni, szerintem ez nem forog veszélyben, úgy gondolom, hogy mikor rügyeznek a fák, akkor kell jó formában lenni, így szól a nagy öregek népi bölcsessége. A célunk az, hogy az első nyolcban benne legyünk. A bajnokság végén aztán jön a rájátszás, és ott aztán akár az alapszakasz 8. helyezettje is lehet a B liga bajnoka – zárta gondolatait Hosszú István, a Bajai Bácska Férfi Kosárlabda Egyesület elnöke.

Képünk illusztráció.