Tizenötmillió forintot ad a város a bajai focistáknak

Egyre valószínűbb, hogy teljesítik lehetetlen küldetésüket a bajai focisták és megőrzik tagságukat a megyei másodosztályú bajnokságban.

A téli átalakulás óta BSK-Bajaszentistván néven játszó gárda a Felsőszentiván elleni 9–0-s győzelemmel elérte, hogy két csapat is mögé kerüljön a tabellán, a bajnoki szünetig összegyűjtött 1 ponthoz 16-ot gyűjtöttek Koch Tamás tanítványai.

A múlt hétvégén Borotán gyűjtötték be a három pontot, zsinórban aratott négy győzelmével már a 12. helyre ugrott előre a társaság a 16 csapatos osztályban. Ez alapot adhat a bizakodásra, a következő bajnokságtól a továbblépésre, hiszen az új klubvezetés a télen erre az évre a bennmaradást jelölte meg minimális elvárásként. A pályán kivívandó jog megszerzését követően a nyártól még komolyabb szakmai munka, célként pedig megyei első osztályba jutás jött szóba.

Ebben a város anyagi támogatását is élvezi a klub, az idei költségvetésben 15 millió forintot önálló tételként nevesítettek a felnőttlabdarúgás újjáélesztésére. Ennek a keretnek a hasznosításáról néhány napja döntöttek a városatyák, egyetlen tartózkodás mellett szavazták meg a támogatási szerződés elfogadását, ami egyben az első ötmillió forint folyósítását is jelenti erre a bajnokságra. A Bajaszentistváni Sportkörnek nyújtandó anyagi támogatást anyagköltségre, bérleti díjra, szállításra, megbízási díjra, utazásra, ingatlan­üzemeltetésre, élelmiszerre, illetve személyi jellegű kifizetésekre fordítható. Az egyesület ezzel egyidejűleg azt is vállalja, hogy a városi sportpályázaton nem indul, július végéig pedig elszámol a pénz felhasználásával.