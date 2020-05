Tizennégy éve nyerte meg a Magyar Kupát az Univer KSE

Három hírmondó dolgozik jelenleg a kecskeméti klubnál, a KTE-Duna Aszfaltnál az Univer KSE 2006-os gárdájából. Ők hárman azok, akik nap mint nap mesélhetnek a maiaknak a Paks elleni kupagyőzelemről.

Kedden, április 28-án volt éppen tizennégy esztendeje, hogy az Univer KSE férfi élvonalbeli csapata Kecskemét sporttörténetének egyik kiemelkedő sikerét elérve megnyerte a Magyar Kupát. A 2006-os fináléban a Meszlényi Róbert vezetőedző által irányított hírös városi együttes mintegy 1500 néző előtt 82–79-re győzte le a hazai pályán szereplő, Zsoldos András vezényelte Paksot.

A jelenlegi kecskeméti klubnál, a KTE-Duna Aszfaltnál ma hárman dolgoznak azok közül, akik részesei voltak az akkori diadalnak: Forray Gábor, a felnőtt csapat vezetőedzője, Kovács István „doki” masszőr és Sörös Jenő ügyvezető igazgató. A KTE-nél nem feledkeztek meg az emlékezetes pillanatról, a ktekosar.hu portálon egy harminc perces felvétellel emlékeznek arról a fantasztikus meccsről. – Jól emlékszem arra az évre, hiszen annak a szezonnak a kezdetén, 2005. augusztusában kerültem Kecskemétre – emlékezett vissza Forray Gábor, aki másodedzőként segítette Meszlényi munkáját.

– Velem egykorú vagy idősebb játékosokkal kellett megtalálnom a közös hangot, ami azt hiszem, hogy jól sikerült. Már az elején lehetett látni, hogy nagyon együtt van a csapat, kiváló magyar és külföldi játékosok alkották a keretet. A kupafináléban a hazai pályán szereplő Paks volt a favorit, zsinórban nyerték akkoriban a bajnokságokat is. Igazi egylabdás meccs volt, amihez szerencse is kell, de azt gondolom, hogy teljesen megérdemelt volt a siker, mert a stáb, a közönség, a játékosok, mindenki együtt volt, együtt lélegzett. Feledhetetlen volt a hazaút és az ünneplés is a főtéren. Örök emlék marad, és büszke vagyok rá, hogy a részese lehettem!

– A mai napig kiráz a hideg, mikor a Pakson történtekre gondolok – vélekedett az akkor is masszőri feladatokat ellátó Kovács István. – Kevesen hittek a győzelmünkben, de mi éreztük, hogy sikerülni fog. Felfokozott hangulatban tértünk vissza a kupával Kecskemétre, az egész város a csapatot ünnepelte. A sofőr melletti ülésen fogtam a serleget, amit mindenki szeretett volna megérinteni, fotózkodni vele. Történelmet írt a csapat, ami azóta is gyönyörű emlék számomra!

Sörös Jenőben – aki menedzserként ünnepelhette a sikert – van egy erős párhuzam az akkori és a mostani csapat között.

– Akkor is az vezetett eredményre, hogy a játékosok, a szakmai stáb, a vezetőség és a szurkolótábor rendkívül erős közösséget alkotott és így van ez most is. Biztosan nem a mi csapatunk kerete volt a legerősebb 2006-ban, nem mi voltunk a leggazdagabb klub, de az összefogás győzelemre vitt minket. Ugyanezt érzem a mostani években is, hiszen a lehetőségeinket felülmúlva szerepelünk, így lettünk például 2015-ben a bajnokságban és a kupában is ezüstérmesek, ami a körülményeinket figyelembe véve szintén hatalmas bravúr.

A csapat Játékosok: Horváth Csaba, Gémes Levente, Bojan Lapov, Csorvási Milán, Chad McClendon, Tomas Celej, Mérész Csaba, Vida Máté, Halmai Tamás, Rytis Vaisvila, Srdjan Jovanovics, Tóth Péter, Cory Bradford, Paul Helcioiu.

Vezetőedző: Meszlényi Róbert. Edző: Forray Gábor. Masszőr: Kovács István. Szakosztályelnök: Molitórisz Károly.

Szakosztály-igazgató: Tóth Viktor. Ügyvezető igazgató: Halász Rudolfné. Klubmenedzser: Sörös Jenő.

Borítóképünk illusztráció!