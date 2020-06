Tizenkét csapat vett részt a kécskei emléktornán

Az elmúlt hétvégén huszonkettedik alkalommal rendezték meg Tiszakécskén a Gyógy- és Termálfürdőben a Szabó István emléktornát, melyre tizenkét csapat nevezését fogadták el.

– Ez volt már a huszonkettedik alkalom, amikor Szabó Istvánra, a termálfürdő egykori tulajdonosára emlékeztünk a strandfocival – mondta Mintál Attila, aki kezdetektől főszervezője és lebonyolítója az emléktornának. Tavasszal még nem tudtuk, hogy meg tudjuk-e tartani, de bizakodtunk. Szerencsére úgy alakultak a körülmények, hogy sikerült megrendeznünk. Természetesen ehhez minden segítséget megkaptunk a két mostani tulajdonostól, Szabó István gyermekeitől, Szabó Évától és Szabó Attilától. A korábbi években is két naposra terveztük, és most is. Ezúttal azonban csak tizenkét csapat nevezését fogadtuk el a járvány miatt. A tizenkét csapatot sorsolással három csoportba osztottuk. Az első csoportban a Barna bár, az Anonimusz, az OK FC Dabas, és a Hangulat Presszó, a másodikban az MTZ Dj. Tourfest Tiszafüred, a Boroskóla, az Aventador és a Stáb-Parkett, a harmadikban pedig a Blue Jeans, a Rendszerklíma, a Barack és a White Team szerepelt.

Szombaton a csoportmérkőzéseket bonyolítottuk le, ahonnan az első két helyezett, valamint a két legjobb harmadik jutott tovább. A vasárnapi két négyes csoportba: a Barnabár, Rendszerklíma, Boroskóla, Barack és az MTZ, valamint a Hangulatpresszó, Blue Jeans, és az Ok FC Dabas került, akik közül az első két helyezett döntötte el a helyezések sorrendjét.

Mind a két nap szokatlanul meleg volt, és ez nem csak azért volt kissé kellemetlen, mert a kétszer tizenkét perc játékidő alatt megizzadtak a játékosok, de a homok is nagyon forró volt, ami miatt több alkalommal is locsolni kellett a pálya talaját. Nem egy játékos kérte azt, hogy ő is kaphasson a frissítő vízből. Azt, hogy mennyire népszerű a strandfoci, mi sem bizonyítja jobban, hogy több NB II-es és NB III-as játékos is beszállt egy-egy csapathoz, sőt válogatott (strandfoci) játékosok is pályára léptek. Mivel ez a sport egészen más játékot kíván, mint a hagyományos foci, nem volt meglepő, hogy a játékosok milyen megoldásokat választottak. Többen is alkalmazták az ollózásos módszert, ami nagyon látványos és persze eredményes is tud lenni. Ennek megfelelően csodálatos cseleket, gólokat és védéseket lehetett látni.