Titulusához méltó lett a kereki derbi

A megyei első osztályú bajnokság 8. fordulójában szomszédvári rangadót vívott a bajnokság egyik eddigi meglepetéscsapata, a Kerekegyháza, a bajnokság másik meglepetéscsapatával, a Lajosmizsével. Mozgalmas, izgalmas mérkőzésen döntetlen született.

Szédítő lendülettel indult a találkozó, mindjárt az első két percben helyzet alakult ki a hazai, majd a vendégkapu előtt is. Ezt követően is folytatódott a hatalmas küzdelem, immáron ziccerek nélkül. A 14. percben Kiss László végezhetett el szabadrúgást a 16-os sarkáról, jobbról, lapos lövése a rövid sarokba tartott, Házi vetődve védett. A 25. percben a hazai Kis Richárd cselezett befelé jobbról, középre adta Maliknak, aki húsz méterről félmagasan a bal sarokba lőtt, 1–0. A középkezdés után meg is duplázhatta volna az előnyét a Kerek, Gavula adott be balról, Kis Richárd azonban nyolc méterről a kapusba lőtt. Gól helyett megfogyatkozott a Kerek, Gáspár követett el az ellenfél térfelén egy szabálytalanságot, ami sárgát ért, ám mivel ez ma neki már a második volt, így a játékvezető kiállította. Talán még meg sem nyitotta a zuhanyzót, máris utolérte az öltözőben a lajosmizsei Sipos, aki szintén összeszedte a második sárgáját, és így szintúgy a kiállítás sorsára jutott. Nem csak a létszám egalizálódott azonban, hanem kisvártatva az állás is. A 34. percben Kemenczés követett el nagy hibát, amikor a jobb oldalról a saját 16-osa elé passzolta befelé a labdát. Azt Kiss László csípte el, köszönte szépen az ajándékot és laposan a hálóba lőtt, 1–1. Nagy küzdelem folyt a pályán, helyzet csak a 40. percben alakult ki, akkor hazai szögletet követően Kis Richárd balról adott középre, Kovács Péter hét méterről lőhetett, Lord azonban vetődve hárított, nagy védés volt. A félidő lefújása előtt Kovács Péter adott be balról, az előretörő Nagy Norbert öt méterről fejelt, de a bal sarok mellé.

A második játékrészben tizenkét percet kellett várni az első komoly próbálkozásra, akkor Gavula lőtt középről, 24 méterről, Lord azonban hárított. A 63. percben újra a hazaiaknál volt az előny. A nem sokkal korábban beállt Csordás adott be jobbról, egy védő beleért ugyan, a labda azonban így is eljutott Kovács Péterhez, aki egy remek lövőcsel után hét méterről balról a jobb alsó sarokba lőtt, 2–1. Nem sokáig örülhettek a vezetésnek a hazaiak, a 66. percben Kiss László végezhetett el szögletet a jobb oldalról, az ötösre berobbanó Rapi pedig zavartalanul fejelhetett a léc alá, 2–2. Óriási erőket mozgósított a vezetés újbóli megszerzése érdekében a Kerekegyháza, a vendégek ellencsapásaiban azonban ugyanannyi veszély volt, mint a hazai akciókban. A 77. percben Farkas ívelt előre, labdáját Kis Richárd kapta a jobb oldalon, ő beadott, Csordás pedig tíz méterről küldött meg nagy lövést a bal sarok irányába, Lord hatalmas bravúrral szögletre mentett. Remek meccse láthattak a szurkolók, és az izgalmak csak tovább fokozódtak. A 80. percben óriási vendéghelyzet maradt ki, Juhász lövése után Kiss László ismételhetett közelről, labdáját azonban Házi hárította. A 85. percben Szász Attila vágtatott el a bal oldalon, Kovács Pétert kereső és meg is találó beadását követően a játékvezető kezezés miatt büntetőt ítélt a hazaiak javára. Kovács Péter állt a labda mögé, a kapu jobb oldalába tartó, lapos lövését azonban Lord hárította. A kipattanóra rárajtolt ugyan még Kovács, a kis Cápa, de másodszor sem tudta a kapuba juttatni a labdát. A 88. percben aztán a vendégek is ráijesztettek a hazaiakra, akkor Rideg Ferenc lőtt, lövése megpattant egy védőn, és életveszélyesen pörgött a bal alsó sarok felé. A labdára egyszerre rajtolt rá Kiss Lászó és Házi, és emiatt Kissnek már nem sikerült a bal alsóba gyömöszölnie a labdát. A három perc hosszabbítás is nagy izgalmakat hozott, gólt azonban már nem, így egy remek mérkőzésen a csapatok megosztoztak a pontokon.

Csordás Csaba: – Abszolút nem vagyok elégedett az egy ponttal. Úgy érzem, hogy néhányan egy kicsit belekényelmesedtek a mérkőzésbe, pedig megvolt a lehetőségünk arra, hogy újabb győzelmet arassunk, de ahogy haladtunk bele a meccsbe, a Lajosmizse minden egyes szituációra nagyszerűen reagált. Ezért jöttek, a döntetlenért, ez össze is jött nekik, és én nem tagadom, hogy csalódott vagyok.

Árva Zsolt: – Idegenben az egy pont mindig értékes, főleg egy ilyen jó erőkből álló Kerekegyháza otthonában. A hazaiak a meccs folyamán rendre képesek voltak újat húzni, de véleményen szerint azért sikerült pontot szereznünk, mert gyorsan és jól reagáltuk le a módosításaikat. A végén az általuk elvégzett 11-es előtt és után is volt egy-egy olyan helyzetünk, amelyből akár a győzelmet jelentő gólt is megszerezhettük volna, de nem vagyunk elégedetlenek, mert az volt a célunk, hogy az egy pontot hozzuk el az oroszlánbarlangból. Az ellenfél nagyszerű erőkből áll, egy remek edző irányítja, valóban a bajnokság egyik meglepetéscsapata, és ez csak emeli az általunk szerzett pont értékét, amelynek nagyon örülünk.

Kerekegyházi SE–Lajosmizsei VLC 2–2 (1–1)

Kerekegyháza, 350 néző, vezette: Sebestyén László (Géró István, Farkas Attila)

Kerekegyháza: Házi – Nagy N., Farkas I., Kovács P., Treiber T. (Sörös 46.), Kis R., (Kasztel 81.), Malik (Csordás 58.), Gavula (Malecz 80.), Kemenczés, Szász, Gáspár. Játékos-edző: Csordás Csaba.

Lajosmizse: Lord – Fekete (Árva 82.), Borsos (Bán 75.), Rontó (Rideg 55.), Sipos, Kiss L, Rapi, Simtchatcha (Szécsényi 65.), Palotai, Treiber G., Juhász. Játékos-edző: Árva Zsolt.

Gól: Malik 25., Kovács P. 63., ill. Kiss L. 34., Rapi 66. perc.

Sárga lap: Rontó a 18. percben.

Kiállítva: Gáspár a 26., illetve Sipos a 30. percben.