Tiszakécskén megkezdték a felkészülést a tavaszra

Az elmúlt héten, pénteken megkezdte felkészülését a tavaszi szezonra a Duna Aszfalt Tiszakécske VSE NB II-es labdarúgó csapata. A keretben mindenki egészséges, egyedül Károly Bálint végzett könnyített edzést.

Néhány játékost alig lehetett felismerni, úgy be volt öltözve, amikor pontban tizenkét órakor kivonultak az edzőpályára, hogy az első idei edzésen részt vegyenek. Kivonult Virágh Ferenc pályaedző és Nagy Zsolt kapusedző is, Szabó István vezetőedző néhány perccel később érkezett. Persze a játékosok mindjárt a labdáért nyúltak, ami természetes, ám előbb a bemelegítés következett, külön a kapusoknak és külön a mezőnyjátékosoknak. Egy kis futás, gimnasztika, majd a taktikai feladatok következtek. Egy különleges variációt gyakoroltak, amit később élesben is kipróbáltak egymás ellen. A tréningen valamennyi játékos részt vett, csak Károly Bálint végzett könnyített munkát.

– Állapotfelméréssel kezdtük a munkát, aminél a súlymérés az alap – tájékoztatta lapunkat Szabó István. – Nem volt senkinél sem súlyfelesleg, és ez nagyon jó dolog. Hétfőn vér, illetve más vizsgálatokon esnek át a játékosok, ami a felkészülés elengedhetetlen része. Meg kell néznünk ugyanis, hogy a játékosok szervezetében van-e gyulladás, mert ennek megfelelőem lehet őket terhelni. Mivel a kéthetes pihenő alatt mindenki kapott egyéni feladatot, ezért, nem kell az alapoktól kezdeni a felkészülést. Szombaton és vasárnap is edzést tartottunk, hétfőn délelőtt vérvétel, délután ismét edzés következik. Kedden, csütörtökön és pénteken kettő, szerdán egy edzést tartunk, szombaton pedig már kétszer hatvan perces edzőmérkőzést játszunk a Soroksár ellen. A második héten speciális állóképesség-fejlesztést tűztük ki célul, amit elsősorban mérkőzésekkel, illetve taktikai edzésekkel próbálunk megoldani. A harmadik héten Umagba (Horvátország) megyünk egyhetes edzőtáborba. Az elmúlt évben is ott voltunk és jó tapasztalatokat szereztünk. Reméljük, hogy kedvező lesz az időjárás, nyolc-tíz fokkal több, mint itthon és jól tudunk majd füves pályán dolgozni. Utána egy hetünk lesz még arra, hogy az első tavaszi mérkőzésünkre, a Kazincbarcika ellen készüljünk. Umagban megfelelő edzőpartnerek ellen tudunk majd játszani, többek között a híres eszéki első csapattal. Szerencsére sérültünk nincs, illetve Károly Bálint is elkezdte a futóedzéseket, hamarosan csatlakozik a többiekhez.

Szabó Istvántól megtudtuk azt is, hogy egyelőre nem érkezett új játékos a csapathoz. Próbajátékos természetesen lesz majd, tesztelik a munkáját, de csak akkor fognak igazolni, ha a kezdő csapatba tudnak. A fiatal játékosokra azért figyelnek, mert ezt fontos feladatnak tarják. A vezetőedző elégedett a jelenlegi kerettel, de azt is elmondta, hogy a jobbat, az újat azért keresni kell, de ilyenkor nehéz jó játékost igazolni, mert mindenki szerződéssel rendelkezik, aki pedig nem, az nem biztos, hogy megfelel az elképzeléseknek, az elvárásoknak.

