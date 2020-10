Tiszakécske nyerte az alsóházi rangadót

A megyei I. osztályú labdarúgó bajnokság 8. fordulójában jó mérkőzésre volt kilátás a Tiszakécske II Soltvadkert mérkőzésen. Akik látták a mérkőzést nem csalódtak.

Mind a két csapatnak szüksége volt pontokra, mert a táblázaton csak a Kiskunhalast előzték meg. Jól indult a mérkőzés a hazaiaknak, egymás után vezették támadásaikat. Még tíz perc sem telt el a találkozóból mégis is az ő kapujukban kötött ki a labda. Egy beadást követően István rosszul ért a játékszerhez, és azt a saját kapujába juttatta 0–1. Bagi Gábor edző nyugalomra intette játékosait. A félidő közepén egy perc alatt megfordították az eredményt. Először Szabó Ádám egy jobbról érkező beadás után tette bele a lábát, ami a vadkerti kapuban kötött ki 1–1. Egy perccel később egy kapu előtti kavarodás után szintén ő volt eredményes 2–1.

A második játékrészben is küzdelmes játék folyt a pályán, mind a két alakulatnak akadtak helyzeteik. Egy ilyen helyzetből ismét Szabó Ádám volt eredményes. Mesterhármas! 3–1. A vadkertiek azonban nem adták fel és próbáltak szépíteni. Sikerült is nekik, amikor Tóth Árpádot a büntető területen belül buktatták. Az ítéletvégrehajtó maga a sértett volt, és esélyt sem adott Antalnak a hárításra, mer a jobbra mozduló kapus mellett a bal alsó sarokba lőtt 3–2. A hátralévő időben is próbálkoztak a vendégek, de több gólt nem tudtak szerezni.

Tiszakécskei LC II–Soltvadkert 3–2 (2–1)

Tiszakécske, 80 néző, vezette: Németh Keve (Gyikó Tamás, Molnár Adrián)

Tiszakécske II: Antal – Benkó (Varga 76.), Dóka Á. (Domonics 72.), Dóka D. (Hoffmann 72.), Steklács, Káli, István, László (Tóth-Molnár 41.), Tóth K., Szabó Á. (Jelenfi 88.), Holecz. Edző: Bagi Gábor

Soltvadkert: Eifert – Rózsa, Szarka, Tóth Á., Frei, Radics, Viola, Rimár, Molnár, Kővári, Kisa (Lévai 54.). Edző: Marton István

Gólszerző: Szabó 23., 24., 59., ill. István 9. (öngól), Tóth Á. 71. Sárga lap: Tóth K. 57., Hoffmann 65., Domonics 87., ill. Molnár 57., Szarka 66., Kővári 75.

Bagi Gábor: – Egymás után két mérkőzést megnyertünk ebben a bajnokságban. Nem mondom azt, hogy a játék minden elemében kiemelkedőt nyújtottunk, de a küzdeni akarást mindenképpen ki lehet emelni, mert a játékosok csúsztak-másztak a pályán. Szeretném megemlíteni Szabó Ádámot, aki három góljával hozzájárult ehhez a győzelemhez, de azt gondolom, hogy az egész csapat jól játszott, és megvalósították azt, amit kértem. Szeretném megragadni az alkalmat, hogy felajánljam ezt a három pontot Somogyi Józsefnek, aki ezen a napon töltötte be 65. évét. Ő nem csak a megye, de az ország labdarúgásának is fontos szereplője volt, és az még a mai napig is, és önzetlenül segít nekünk.

Marton István: – Jól kezdtük a mérkőzést, meg volt az előnyünk, de két perces rövidzárlat volt a csapatnál, ezt kihasználva megfordította a Tiszakécske az eredményt, és már ők voltak előnyben. Próbáltunk egyenlíteni, de kinyíltunk, és kaptunk egy harmadik gólt is. A második félidőben megtettünk mindent, amit lehetett, egy gólt még volt erőnk rúgni, de az egyenlítésre sajnos már nem futotta az erőnkből.