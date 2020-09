Tiszakécske–Cegléd és KTE–Dabas meccs lesz az NB III.-ban

Tiszakécske–Cegléd, Kecskemét–Dabas. Mindkét mérkőzés csemegének ígérkezik az NB III.-as bajnokságban. Győzelme esetén akár mindkét Bács-Kiskun megyei együttes az élre állhat.

Vasárnap a 11. fordulóval folytatódik az NB III.-as bajnokság. A Keleti csoportban a Tiszakécske LC a Ceglédet fogadja 17 órakor. A találkozó kapcsán a tiszakécskeiek kiváló játékosát, Simon Márkot kérdeztük, aki a vasárnapi Debrecen elleni Magyar Kupa meccsen sérülést szenvedett.

– Szerencsére nem volt komoly a sérülésem, az Achilles-em fájt, de vasárnapra meggyógyul, és ha a mester számít rám, akkor játszhatok is. Mindegyik mérkőzésre ugyan úgy készülünk, így a Cegléd ellenire is. Kielemezzük az ellenfelünket, megbeszéljük a taktikát. Jól ismerjük a Ceglédet, több ismerős van közöttük, sőt olyanok is, akik Tiszakécskén is játszottak, például Markó Ádám és Polyák Kristóf. Biztos, hogy nehéz meccs lesz, mert az ellenfelünk jó csapat, jobb, mint amit a tabellán elfoglalt helye mutat, szerintem az első tízben lenne a helyük. Természetesen szeretnénk kiszolgálni a szurkolóinkat és itthon tartani a három pontot, de ez nem lesz könnyű, mert bizonyára a Cegléd is szeretne pontot, vagy pontokat gyűjteni – mondta a csatár.

A Közép csoportban szereplő KTE-Hufbau 18 órakor a Dabast látja vendégül a Széktói Stadionban. Augusztus 30-án, amikor a kecskeméti együttes 5–0-ra verte a sereghajtó Majosi SE-t az említett stadionban, akkor a lila-fehér szurkolók közül többen megjegyezték, hogy majd a Dabas elleni mérkőzés lesz a felmérő kedvenceik számára, akkor derül ki igazán, hogy mire képes az alakulat.

– Igen, én is úgy látom, hogy jó erőfelmérő lesz a csapat számára a vasárnapi találkozó. Elég csak a tabellára nézni, ahol a Pest megyeiek remek helyezést foglalnak el. De nem lehet más a cél, mint a három pont megszerzése. Jó formában vagyunk, összeálltunk, mindenki érzi a másikat, mindenképp szeretnénk folytatni a jó sorozatunkat, és egy újabb győzelemmel megörvendeztetni a szurkolóinkat – mondta Grünvald Attila, akinek a KTE csapatkapitányaként nincs nehéz dolga.

– Könnyű a helyzetem, hisz mindenki egy irányba húz, ez az irány pedig a feljutás az NB II.-be – tette hozzá a balhátvéd.