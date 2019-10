Tisza-parti találkozóra kerül sor az NB II.-ben

Az NB II.-es bajnokság 14. fordulójának vasárnapi játéknapján Szegeden vendégeskedik a Tiszakécske LC. A mérkőzés 17 órakor kezdődik.

Ezt ne hagyja ki! Smoothie mixert érhetnek a Tündérszépeknek adott szívek

A legutóbbi fordulóban a Duna Aszfalt-Tiszakécske LC 2–1-re legyőzte a korábban NB I.-ben is szereplő Siófokot. A Tisza-partiak 0–1-es hátrányból fordítottak, a hazaiak egyenlítő találatát a fiatal Szabó Dávid szerezte, aki a sérült Szuhodovszki Soma helyett állt be az 57. percben.

– Nagyon vártam már, hogy a sérülésemből felépülve végre betegyenek a csapatba, és úgy érzem, megháláltam a bizalmat. A gólomnál Zádori Krisztián csúsztatta meg a labdát, amire rástartoltam, megelőztem a védőt és a kapust, majd a rövid sarokba gurítottam – nyilatkozta a mérkőzés után Szabó Dávid.

Vasárnap ismét egy nehéz mérkőzés vár a Tiszakécskére, az újonc Szeged-Csanád Grosics otthonába látogatnak. A TLC most napi két edzéssel készül a Csongrád megyeiek elleni találkozóra.

– Már az elmúlt héten is napi két edzéssel indítottuk a hetet, ezúttal is így történt. Szerdán megnéztünk egy nemzetközi mérkőzést, amelyben azt láttuk, hogy a védekezésből a támadást hogyan kell megoldani. Ez nemcsak a Szeged elleni mérkőzésre vonatkozik, hanem próbáljuk folyamatában végigvinni ezt a taktikát. Remélem, hogy a mester, ha nem is kezdőként, de csereként beállít megint a csapatba, és akkor újra bizonyíthatok. A Siófok elleni mérkőzés után nagyon jó volt a hangulat az öltözőben, mindenki boldog volt, mert már nagyon régen nyertünk. A szegedi meccs biztosan kemény lesz. Bízunk abban, hogy sok tiszakécskei és környékbeli szurkoló elkísér majd bennünket, és biztatni, bátorítani fog. Ez is pluszmotivációt adhat a csapatnak – tette hozzá Szabó Dávid.

A forduló további párosításai, szombat: Szolnoki MÁV–Ajka, 17 órakor. Vasárnap: Dorog–ETO FC Győr, Soroksár–Budaörs, mindkettő 13.30 órakor. Csákvár–Békéscsaba, Siófok–Kazincbarcika, Gyirmót–Vasas, Haladás–Nyíregyháza, Budafok–Vác, mindegyik 17 órakor.

Az NB II. állása

1. MTK Budapest 12 8 3 1 32–17 27

2. FC Csákvár 11 8 0 3 21–18 24

3. Gyirmót FC Győr 12 7 2 3 19–9 23

4. Budafoki MTE 12 7 1 4 24–15 22

5. ETO FC Győr 12 6 4 2 18–9 22

6. BFC Siófok 11 6 3 2 18–11 21

7. Vasas FC 11 5 2 4 21–17 17

8. Szeged-Cs. G. 11 4 4 3 13–12 16

9. FC Ajka 11 4 3 4 24–20 15

10. Soroksár SC 11 4 2 5 13–19 14

11. Kazincbarcika 12 3 5 4 15–15 14

12. Tiszakécske VSE 11 4 1 6 12–17 13

13. Dorogi FC 11 4 1 6 11–16 13

14. Békéscsaba Előre 11 3 3 5 12–17 12

15. Szombathely 12 2 6 4 15–17 12

16. Szolnoki MÁV FC 11 3 2 6 9–18 11

17. Nyíregyháza 11 3 1 7 16–20 10

18. Budaörs 11 2 3 6 10–19 9

19. Vác FC 12 1 2 9 8–25 5

20. Balmazújváros 0 0 0 0 0–0 0

A Balmazújvárost kizárták.