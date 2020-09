Tihanyi vendégség vár a KTE gárdájára

Megyei első osztályban szereplő csapat vár a Magyar Kupa 6. fordulójában a KTE-Hufbaura. A hírös városi együttes komolyan veszi a Tihany elleni találkozót, amit jól bizonyít, hogy Gombos Zsolt vezetőedző feltérképezte a Balaton-parti együttest.

A hétvégén nem lesz forduló az NB III.-as bajnokságban, de a KTE-Hufbau nem marad tétmeccs nélkül. A hírös városi lilák a Magyar Kupa 6. fordulójában a Veszprém megyei I. osztályban szereplő, ott hibátlan mérleggel a második helyen álló Tihanyhoz látogatnak. A KTE komolyan veszi a szombaton 15 órakor kezdődő mérkőzést, és ezt mi sem bizonyítja jobban, mint az, hogy Gombos Zsolt vezetőedző a múlt szombati edzés után autóba ült és elutazott Úrkútra megnézni a helyiek Tihany elleni bajnokiját.

– Természetesen komolyan vesszük a találkozót, a klubvezetésnek is az a vágya, hogy lehetőség szerint jussunk el, ameddig csak lehet – nyilatkozta a kecskemetite.hu portálon Gombos Zsolt.

– A KTE-nek hagyományai vannak a sorozatban, elég csak a 2011-es sikert említeni, ez is kötelez minket arra, hogy tisztességgel szerepeljünk a Magyar Kupában. Közhely, de igaz persze, hogy számunkra a bajnokság az első és legfontosabb, ez élvez prioritást. Amíg azonban emellett a kupára is van kapacitásunk, úgy áll a játékoskeret is, addig szeretnénk menetelni, pláne ebben az új rendszerben, ahol egy mérkőzés dönt a továbbjutásról. Egy meccsen ugyanis bárkit meg lehet lepni.

A szombati ellenfélről pedig a következőt mondta a szakember: – Nagy Dániel személyében van egy extra képességű, NB I.-es múltú játékosuk, ő a csapat mozgatója. Alapvetően elmondható, hogy a széleken elég hatékonyak és erősek, erre kell figyelnünk. Az természetesen látszik, hogy a megye I. és az NB III. között van sebességben, fizikálisan, illetve több elemben is különbség, amiben mi előrébb tartunk, és ezt meg is kell mutatnunk.

Egy pillanatra sem becsüljük le az ellenfelet, hiszen minden meccsüket megnyerték idén. Úgy kell kimennünk a pályára, hogy mindenképpen nyerni akarunk, emellett azért élveznünk is kell a játékot, hiszen ezért kezdtünk el focizni.