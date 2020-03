Teljes forduló volt nézők nélkül a megye egyben

Az MLSZ döntése értelmében a hétvégén zárt kapus mérkőzéseket vívtak a csapatok a megyei bajnokság 19. fordulójában.

Kerekegyházi SE–Kiskőrösi LC 1–4 (0–4)

V.: Stefánovits (Csovcsics, Ottenthál)

KSE: Piránszki – Treiber, Kis R., Sallai, Bashiri, Kemenczés, Sörös (Kunsági 5.), Boronkay (Malecz 21.), Szász, Kovács P., Supka. Edző: Komonyi Gábor

Kiskőrös: Ámann – Hajnal (Amin), Kapus, Pintyi, Dunai (Patai 86.), Simon, Nagy A. (Gémesi 89.), Petrovics (Györgye 83.), Mokrickij, Vajda, Geiger (Rácz 68.). Edző: Miskovicz Bálint.

Gól: Kovács P. 70., illetve Nagy A. 20., Kunsági (öngól) 22., Dunai 28. 37. perc.

Sárga lap: Geiger 43., Rácz 84.

Komonyi Gábor: – Nem a legjobb előjelekkel vártuk a mérkőzést, kevesen voltunk, erre jött még a mérkőzés legelején a sérülés, ami megfogta a csapatomat. Persze nem foghatjuk erre a vereséget, ugyanis rossz felfogásban játszottunk az első félidőben. Megbeszéltük, hogy a magas labdákra kell készülni, mégis rosszul reagáltuk le az ilyen játékhelyzeteket. A második játékrészben tudtunk kozmetikázni az eredményen, de ma több nem volt bennünk, így megérdemelten győzött a Kiskőrös.

Miskovicz Bálint: – Kitűnő játékvezetés volt, rég láttam ilyen remekül játszani a csapatomat, le a kalappal a srácok előtt, megtettek mindent a három pontért. Jól játszottunk, nagyon szép akciókat vezettünk, főleg az első félidőben. Tudtuk, hogy kicsi a kereki pálya és a talaja sem a legjobb, ezért pontos passzokat kértem a játékosaimtól, az utasításomat maximálisan betartották. Nagyon értékes ez a győzelem, mert Kerekegyházán nem sok csapat fog nyerni 4–1-re.

Kiskunfélegyházi HTK–Kecel FC 0–0

V.: Vörös ( Baranyi, Nagy)

KHTK: Oroszi – Némedi, Magony (Kerepeczki 75.), Koncz Zs., Palásti (Tóth I. 80.), Huszka, Szabó A. (Valkai 70.), Kulcsár, Makai (Nagy V. 60.), Szabó D., Antman. Játékos-edző: Koncz Zsolt.

Kecel FC: Gerner – Horváth, Bányai, Nna Nna, Sandula P., Bajnok (Herczeg R. 46.), Csáki, Brindza, Sendula J., Herczeg, Bleszák (Liska 84.). Edző: Márton Zsolt.

Sárga lap: Szabó A. 62., Valkai 72., Antman 83., ill. Sendula J. 73., Nna nna 75., Csáki 79.

Ifi eredmény: ???

Koncz Zsolt: – Küzdöttünk végig, de az a mai napon ennyire volt elég.

Márton Zsolt– A mérkőzésen ezer sebből véreztünk, sok sérültünk és betegünk volt. Ehhez képest megérdemelt döntetlent értünk el Félegyházán. Nem alakult ki szép játék, arra törekedtünk, hogy pontokat tudjunk szerezni, ami sikerült. Gratulálok a csapatnak.

Lajosmizsei VLC–Duna Aszfalt TLC II. 2–1 (1–1)

Vezette: Baranyai Dávid (Farkas László, Farkas Attila)

LVLC: Lord – Bán, Fekete A., Kenderes, Halasi, Kiss L. (Tábi 91.), Treiber, Rapi, Simtchatcha (Fekete G. 77.), Palotai, Juhász. Játékos-edző: Árva Zsolt.

Duna Aszfalt II: Baráth – Dóka D. (Illés 79.), Steklács, Káli, István, Pácsa, Zádori, Gréczi, Tóth K., Hoffmann, Szabó Á. (Dóka Á. 46,). Edző: Bagi Gábor

Gól: Kiss L. 4., 89. illetve Zádori 12. perc.

Sárga lap: Árva 13., Juhász 22., Simtchatcha 36., Palotai 86., ill. Tóth K. 54., Pácsa 70., Dóka D. 73., Káli 85., István 88.

Árva Zsolt: – Boldogok vagyunk, hogy sikerült itthon tartanunk a három pontot, ráadásul úgy, hogy egy nagyon jó mérkőzést játszottunk a Kécskével. Nem érdemtelenül tartottuk itthon a három pontot, nagy fegyvertény ez a számunkra.

Bagi Gábor: – Meddő mezőnyfölényben fociztunk. Mi körbelövöldöztük a kaput, a Lajosmizse pedig maximálisan kihasználta a helyzeteit. Nem ezt a csapatot láttam eddig tavasszal. Lassan, körülményesen játszottunk, rossz megoldásokat választottunk, a helyzeteket pedig elpuskáztunk. Ennek nem lehetett más a vége.

Kalocsai FC–FADDIKORR-Kiskunhalasi FC 0–0

V.: Geleta (Kocsis, Borbényi)

Kalocsa: Vatai – Farkas Sz., Zorván, Matos M., Dostyicza, Follárdt (Matos B. 69.), Farkas Z., Vutis A., Szabó V., Nasz (Mátyás 42.), Tóth L. Edző: Kohány Balázs

KFC: Lengyel – Fenyvesi (Tóth Zs. 91.), Dordevic, Peic (Sutka 53.), Gyenizse T., Torma, Döbrentei, Ács, Agócs, Miskei (Tóth Á.), Gyenizse B. Edző: Agócs Zoltán.

Sárga lap: Nasz 42., Mátyás 47., ill. Gyenizse T. 61.

Kiállítva: Ács a 90. percben.

Ifi eredmény: 1–1

Kohány Balázs: – Sajnos nem sikerült megvalósítani azokat, amiket elterveztünk. Helyzeteink voltak ugyan bőséggel, de az ellenfél kapusa szinte mindent hárított, ráadásul egy büntetőt is elhibáztunk. Nem tudom mi kellett volna még ahhoz, hogy győztesen hagyhassuk el a játékteret. Gratulálok a halasiaknak, akik foggal-körömmel küzdve, de elérték céljukat.

Agócs Zoltán: Az első játékrész egyenlő erők küzdelmét hozta, de a szünet után magasabb fokozatba kapcsolt a Kalocsa. Abban az időszakban lőttek két kapufát és fölérúgták a 11-est. A játékunk hagyott ugyan kívánnivalót maga után, de küzdeni akarásból jelesre vizsgázott a csapat. Elégedettek lehetünk a megszerzett ponttal.

Harta SE–Soltvadkerti TE 3–0

V.: Kiss S. (Horváth, Váczi)

Harta: Pölöskei – Kovács Zs., Ivacs (Varga K. 83.), Csehi, Grecu, Marte (Farkas E. 75.), NagyM., Sztakó, Lajos, Vincze, Oroszi. Edző: Sümegi József

STE: Eifert – Dobosi, Tóth Á., Frei, Radics, Pekker, GEleta (Burszki 77.), Molnár, Márki, Szalai, Rózsa. Edző: Marton István.

Gól: Kovács Zs. 17., Csehi 18., 76. perc.

Sárga lap: Kovács Zs. 25., Nagy M. 62., Vincze 75., Lajos 90., ill. Tóth Á. 20, Márki 25., Geleta 30., Rózsa 88. perc.

Kiállítva: Sztakó 80. perc.

Ifi eredmény: 1–4

Sümegi József: – Amennyire féltem ettől a találkozótól, annyira megérdemelten gyűjtöttük be a három pontot. A Vadkert jó bizonyítvánnyal érkezett hozzánk. Küzdelmes mérkőzés, igazi rangadó volt, a játékvezető sok lapot kiosztott. Kár, hogy zárt kapus mérkőzés volt, mert jó lett volna, ha ezt a nézők is látják. Két feltüzelt csapat játszott, mindenki arra hegyezte ki magát, hogy ez lesz az utolsó mérkőzés ebben a bajnokságban. Az a célunk, hogy az első hatban végezzünk. Úgy néz ki, hogy ez sikerül.

Marton István: – Mi futballoztunk, a Harta meg rúgta a gólokat. Az első félidőben volt egy két perces időszak, amikor elrendeztük a sorsunkat. Tizenegyest csináltunk, illetve védelmi hibából kaptunk két gólt, ami meg is pecsételte a sorsunkat. A játékunkkal nem volt gond, mert jobban játszottunk, mint az ellenfelünk, de kapura nem voltunk veszélyesek.

Jánoshalmi FC–Kecskeméti LC 2–0 (1–0)

V.: Papp (Rácz, Grécs)

JFC: Halász – Szabó Sz., Gáspár (Szeibert 69.), Stojanovic V., Stojanovic M. (Baázs 79.), Jesic, Harnos (Körmöczi 89.), Farkas, Maravic (Andelic 64.), Babic, Nagy D. Edző: Florin NEnad.

Kecskeméti LC: Erdélyi – Csordás, Gonda (Ónodi 89.), S. Juhász, Stein, Tóth K. (Terbe 73.), Szűcs, Zsoldos, Kőrös, Bozsik (Bálint 60.), Major. Edző: Nagy Lajos.

Gól: Babic 8., 89. perc.

Sárga lap: Harnos 88., ill. Gonda 78.

Sarok Attila, a JFC technikai vezetője: – Gyorsan megszereztük a vezetést, utána kimaradtak a helyzeteink. Az ellenfelünk teljesen beállt védekezni, kontrákra építettek, így nem bírtuk azt játszani, amit szerettünk volna. Örülünk a három pontnak, reméljük, hogy lesz folytatás, és készülünk a következő körre.

Nagy Lajos: – Meglepett a mérkőzés elején, hogy az ellenfelünknél nem hallottam magyar beszédet a pályán. Remek létesítményben játszottunk, de hiányoltam a jánoshalmi fiatalokat. Egyébként megérdemelt a hazai győzelem. Mi kicsit gyengébb kerettel álltunk ki, négy fiatalt avattunk a megye egyben. Más célokért küzd a két csapat, de helytálltunk, gratulálok a csapatomnak.

Akasztó FC–Szabadszállási SE 0–3 (0–1)

V.: Polyák (Katona, Licthenberger)

Akasztó: Németh – Tratter, Patai G., Kovács, Patai B., Kerekes, Vincze (Farkas 64.), Font (Madácsi 64.), Szabó, Cebei, Csoba. Edző: Szrenkó István.

SzSE: Nagy – Pandur (Márkus 75.), Koltliár (Boldizsár 63.), Varga, Bajusz (Halász 83.), Hegedűs, Máruska (Gavula 69.), Golovics, Gáspár, Kiss (Zsíros M. 83.), Zsíros Á. Edző: Horváth Péter.

GÓL: Kotliár a 33., Máruska 57., Bajusz a 80. percben.

Sárga lap: Tratter a 42., Csoba a 86, illetve Pandur a 34, Bajusz a 76. percben.

Ifi eredmény: 7–1

Judák László, az Akasztó technikai vezetője: – Az első játékrészben jól játszott a csapat, több lehetőségünk volt, mint a Szabadszállásnak, de nem tudtuk azokat gólra váltani. A vendégek egy lesgyanús helyzetből megszerezték a vezetést. Ezután kitámadtunk, mert szerettünk volna gólt lőni. A Szabadszállás azonban van olyan rutinos csapat, hogy kétszer lekontráztak bennünket. Nem sikerült a bravúr, kevés játékosunk és cserénk volt, ennyit tudtunk a mérkőzésből kihozni.

Pandur László, a Szabadszállás szakmai igazgatója: – Az akasztóiak meg tudták fékezni támadójátékunkat a defenzív védekező taktikájukkal, így a védelmünket nehezen tudtuk feltörni. Egy-egy kontrával próbáltak megugrani és volt néhány helyzetük is. Az első játékrészben Kotliár gólja megadta az alaphangot. Az ellenfél a második félidőben jobban kinyílt, így nagyobb terünk nyílt támadásaink befejezésére. Ellentámadásaink és kontráink ültek, ami meghozta a várt eredményt. Úgy érzem megérdemelten nyertük meg a küzdelmes mérkőzést.