Tarolt idei első meccsén a Röpke

Idei első mérkőzését játszotta hazai pályán vasárnap este a HÉP-Röpke SE, ellenfele a miskolci MVSC-MVSI volt. Jó kezdést ígértek, jó kezdésben reménykedtek a mérkőzést megelőzően a hazaiak, szavukat tartották, viszonylag simán győzték le a miskolciakat.

A legutóbb decemberben találkozott ugyanebben a felállásban a két csapat, akkor sima hazai győzelemnek ígérkezett a mérkőzés, ám a rengeteg sérülés, betegség miatt izgalmas 3:2 kerekedett a találkozóból. Vasárnap este viszont már az első játszmában érezhető volt, hogy itt a vendégeknek ma nem sok keresnivalója van. Az első pontot a hazaiak ütötték be, a vendégek egyenlítettek, ezt követen Hemmert Kíra hat szervája volt eredményes. Időt is kért 1:7-es állásnál a vendégek mestere, Surányi István, a közönség pedig kíváncsian leste, használt-e az időkérés. Szemmel láthatóan nem, Hemmert Kíra tovább gyűjtögette a pontokat, összesen tíz pont született a szerváiból, a miskolciak a második pontjukat 11:1-es állásnál szerezték meg. Nagy fordulat nem is történt az első menetben, 20:3-ra is vezettek már a hazaiak, végül 25:7 arányban húzták be az első etapot.

A második játékrész első fele jóval kiegyenlítettebb játékot hozott, 4:2-re, majd 7:6-ra a vendég zöld-fehérek is vezettek, és egészen 11:9-es hazai vezetésig szoros volt a meccs, hol ez, hol az a csapat szerzett pontot. A legszebb labdameneteket is ez a játékrész hozta, 16:12 után aztán állva hagyták a hazaiak a vendégcsapatot, és 25:15 arányban behúzták ezt a játékrészt is.

A harmadik felvonásban 4:1-re léptek meg Kökény Petráék. 4:3-ra feljöttek a vendégek, de egalizálniuk nem sikerült, 8:6-os állást követően először Selmeczi Vanda szerváiból szerzett zsinórban négy pontot a hazai gárda és húzott el 12:6-ra, majd két vendégpont után Kökény Petra szervái következtek, amelyekből zsinórban hét pontot szereztek a hazaiak, és végül a záró játékrészt is magabiztosan megnyerték.

HÉP-Röpke SE–Miskolci VSC MVSI 3:0 (7, 15, 14)

Kecskemét, 120 néző, vezette: Villás, Csizmarik.

HÉP-Röpke SE: Selmeczi, Kökény, Kádár, Hemmert Kíra, Pádár, Kenderes. Liberók: Murár, Réczi. Cserék: Bari, Hemmert Ivonn, Pintér. Edző: Csala Bernát.

MVSC-MVSI: Zsofnyák, Prókay, Mérai, Urbán, Bagi, Fekete. Liberó: Jobbágy. Csere: Papp. Edző: Surányi István

– Jól kezdtük a mérkőzést és végig koncentráltan játszottunk – értékelt a mérkőzés után Csala Bernát, a hazaiak vezetőedzője. – A nyitásokat jól meghúztuk és ennek köszönhetően a vártnál kicsit simábban sikerült a meccs. A tavaly évégi összecsapás sokkal szorosabb volt a maihoz képest, de azóta jobban megismertük az ellenfelet és sikerült taktikailag is jól felkészülnünk, úgy gondolom, hogy ez döntötte el a mérkőzést a javunkra. Sajnos a tavaly év végi szezon sokat kivett a csapatból, több szempontból is, épp ezért jól jött számunkra a téli szünet és úgy láttam az edzéseken mindenki teljes erőbedobással tudott készülni az előttünk álló meccsekre. A továbbiakban mindenképp azt várom magunktól, a csapattól, hogy koncentráltan, fegyelmezetten játsszuk végig a szezont. Bárki ellen is lépünk pályára mindig az a cél, hogy a legjobb formánkat hozzuk ki.

– Viszonylag nagy küzdelem kerekedett az alapszakaszban játszott meccsünkből a vendégcsapat ellen, így aztán nagyon vártuk a visszavágót, hogy bizonyítsunk – nyilatkozta a hazaiak csapatkapitánya, Hemmert Kíra. – A csapat nagy része tegnap egész nap Ifjúsági Bajnoki mérkőzéseket játszott, volt, aki pénteken diákolimpián is részt vett, de nagyon örülök neki, hogy mindezek ellenére ilyen összeszedetten tudtunk játszani. Jól nyitott a csapat, meg volt az alapjátékunk és a lendületünk. Annak is örülök, hogy majdnem mindenkinek volt lehetősége pályára lépni. Szuper mérkőzés volt, nagy köszönetet szeretnék mondani mindenkinek, aki biztatott minket a lelátóról. Remélem, hogy ez a lelkes, összeszedett játék megmarad a bajnokság végéig.

A vendégek csapatkapitánya, Zsofnyák Márta így vélekedett a mérkőzésről: – Régen meccseltünk már, ez érezhető is volt a csapaton. Sokkal lendületesebb játékra számítottunk, ez sajnos nem jött össze. Úgy érzem, hogy az edzéseken mindent megtettünk azért, hogy tanuljunk a decemberi 3:1-es kecskeméti vereségünkből, de hiába. Ma este a lelkesedésünk sem volt az igazi, az elkövetkezendő mérkőzéseken sokkal, nagyobb lendülettel és motivációval kell játszanunk.

– A mai mérkőzésen a nyitás fogadásunk egyenlő volt a nullával, nyitásból nem hoztuk azt a teljesítményt, amit tudunk és szoktunk hozni – értékelt érthetően letörten a vendégek mestere, Surányi István. – Ezeket gyakoroltuk egész héten, ami a mostani mérkőzésen sajnos nem mutatkozott meg. A célunk továbbra is az, hogy előrébb lépjünk az utolsó helyről, négy mérkőzést megszeretnénk nyerni a rájátszásban, ehhez viszont sokkal jobb teljesítmény kell, mint amilyet a mai összecsapáson nyújtottunk.

A következő hazai mérkőzést február 2-án 17 órai kezdettel vívják a kecskeméti lányok a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola sportcsarnokában.