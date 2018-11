Taksonyban zárják az évet a kecskeméti lila-fehérek

Tavaszról előrehozott bajnokival zárja az évet a Kecskeméti TE az NB III. Közép csoportjában. A hírös városi együttes vasárnap 13 órakor a Taksony vendégeként lép pályára a 16. fordulóban. Az első fordulóban már összecsapott a két együttes, akkor 1–1-es eredmény született a Széktói Stadionban.

– A legfontosabb az, hogy szeretnénk győzelemmel befejezni az évet. A Taksony az első fordulóban pontot vitt el tőlünk, s bár azon a meccsen fölényben voltunk, a döntetlennek igazából mi örülhettünk, hiszen a végén sikerült egyenlítenünk. Ellenfelünk a bajnokságban egy masszív, erős középcsapattá nőtte ki magát azóta, úgyhogy biztosan nehéz dolgunk lesz idegenben. Vannak problémáink most is a keretben, továbbra is több játékosunk bajlódik sérüléssel, de ezzel a gonddal már minden csapat szokott küzdeni a szezon végén. Jó lenne győzelemmel zárni, hogy a téli felkészülésnek egy pozitívabb szájízzel tudjunk nekivágni januárban – nyilatkozta a kecskemetite.hu portálnak Szabó Tibor, a KTE vezetőedzője.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS