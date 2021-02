Szorosabbra fűzte a viszonyát a KTE LA és az UFC

A 2021-es évet a közös gondolkodás és együttműködés jegyében kezdte el tervezni a kecskeméti Labdarúgó Akadémia, ennek egyik első pillére és megvalósult eleme az UFC Kecskeméttel szorosabbra fűzött viszony, amelynek értelmében egyelőre két korosztályban, a 2011-es és 2010-esben közös edzéseket tart a két klub.

A két klub közötti megállapodás értelmében játékosok is érkeznek az UFC-től a KTE akadémiájához, hogy minél magasabb szinten versenyezhessenek a gyerekek.

– Mindig is jó volt a kapcsolat az akadémia és az UFC között, hiszen Torbavecz Tamás, Torbavecz József fia már hosszú ideje edző nálunk – jelentette ki Szabó Tibor, a KTE LA szakmai igazgatója.

– Rajta keresztül is kerültek már ide gyerekek, illetve ajánlott be ide gyerekeket az akadémiára, most szeretnénk ezt egy kicsit szorosabbra fűzni azzal, hogy közös edzéseket szervezünk az UFC-vel a 2010-es és a 2011-es korosztálynak. Ezzel tulajdonképpen az átjárást szeretnénk könnyíteni az akadémia felé, az UFC-nek pedig olyan versenyeztetési lehetőségeket biztosítani, ami a gyerekeik számára előnyös.

Torbavecz József, az UFC elnöke elmondta, hogy a 25 éves egyesületük célja mindig az volt, hogy helyben a legügyesebb gyerekeket a legmagasabb versenyzési lehetőség felé irányítások, ezzel is erősítve Kecskemét labdarúgását.

– A téli időszak a vírushelyzet miatt különösen nehéz most, de szerencsére sikerült megoldanunk az edzéseket a Műkertvárosban, a hideg ellenére is azért csak összejöttek a gyerekek – nyilatkozta.

– Hetente kétszer találkozunk, az edzésidő nem változik, próbálunk összedolgozni az akadémia edzőkkel. Ahhoz, hogy a Bozsik „A” szinten játszhassanak az UFC-s gyerekek, megtörténtek az adminisztratív folyamatok, illetve igazolások, egy szülői értekezleten sikerült a szülőkkel is átbeszélni azt, milyen előnyökkel jár ez. Jó minőségű tornákon szerepelhetnek, ráadásul tavasszal közösen fogjuk tartani az edzéseket, maximum az lesz a kérdés, kivel mennek el a gyerekek a hétvégi tornákra.

Az együttműködés alapja részemről mindig az volt a 25 éve működő egyesületünkkel, hogy a legjobbak lépjék át a mi szintünket,

játsszanak a város legmagasabb utánpótlásában, amikor a fejlődésüket már az szolgálja leginkább. Azaz amikor mi már nem tudjuk megoldani a versenyeztetésüket, akkor át kell irányítanunk őket, ez három játékos esetében most is megtörtént.

Szabó Tibor szerint továbbra is kiemelt cél, hogy minden gyermek megtalálja a helyét a labdarúgásban, ezzel az együttműködéssel erre további lehetőségek lesznek adottak. – Jó dolog, hogy a játékosok előtt megint több lehetőség nyílik meg. Itt van az akadémia, innen eljuthat a felnőtt csapatba, de eljuthat akár másik top akadémiára is. Az UFC-n keresztül ugyanakkor eljuthat Tiszakécskére is, ahol szintén van NB-s csapat. Sok lehetősége lesz majd arra a játékosoknak, hogy megtalálják a helyüket a labdarúgásban. A visszajelzések eddig abszolút jók az U11-es és U10-es edzések kapcsán, reméljük, hogy ez így is marad a jövőben.

Az együttműködés a jövőben akár még szorosabb is lehet,

az első lépést már megtették a klubok. Új terület lehet a jövőben az MLSZ iskolai programja is, melyen keresztül a labdarúgás iránt érdeklődő gyerekeknek szintén több versenyzési lehetőséget biztosíthatnak majd. – Várjuk az MLSZ iránymutatását a szintezéssel és a feladatokkal, ez alakíthatja a további együttműködés szorosságát, de nagyon örömteli, hogy egy komoly első lépést már megtettünk. A közös edzések szervezése abszolút jól megy, láthatjuk folyamatosan a játékosok fejlődését, illetve az átigazolási kötelezettség nélküli tornákon vegyes csapatokkal is részt vehetünk akár. Nem mellesleg, folyamatosan tudjuk egymás munkáját segíteni, akár az iskolai programon keresztül is” – mondta Szabó Tibor.

– Fontos és érdekes terület az MLSZ által indított iskolai program, amit az akadémia felügyel, hiszen jövőre még több osztályban mehetnek az edzések – fejtette ki ugyanerről a kérdésről a véleményét Torbavecz József is.

– Kialakulhat egy olyan létszám, amit kezelni kell, illetve a gyerekek is különböző szinteken lesznek még játéktudásban. Nekünk is segítség, ha fogadhatjuk azokat, akiknek a kiemelt szint még erősnek bizonyulna, hiszen ezáltal a mi létszámunk is bővülhetne, pótolhatnánk a távozókat. Hosszabb távon fontos lépcső, hogy az óvodákban azért mi jelen vagyunk alapesetben, onnan ezen a vonalon eljuthatnak a legmagasabb kecskeméti utánpótlás szintre a gyerekek, ahonnan aztán már rajtuk múlik, merre vezet az útjuk.