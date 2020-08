Szoros versenyben a Matic 2 hajója bizonyult a legjobbnak

Hatodik alkalommal rendeztek sárkányhajó versenyt Tiszaalpáron. Az évek alatt egyre nagyobb volt az érdeklődés a verseny iránt. Ezúttal tizennyolc csapat mérte össze tudását.

Mivel csak két hajó volt, ezért párban versenyeztek a csapatok egymással, és az időeredmény számított. Az indulási sorrendet sorsolással döntötték el. Minden futam puskalövéssel indult. A csapatok tagjai között akadtak olyanok, akik most ültek először sárkányhajóban, de olyanok is, akik már több alkalommal is versenyeztek. Addig míg a Holt-Tiszában húzták a lapátot a csapatok, a parton a bográcsokban különböző ételek főttek.

Mostanra ugyanis már hagyománnyá vált, hogy a verseny után finom bográcsos ebéd következik. Ezúttal nem csak az indulók, de a párjuk, és a gyerekeik is ott voltak, így igazi családi dzsembori alakult pénteken délelőtt. Az elmúlt évben a RollSped nyerte a versenyt, ezúttal is ők számítottak nagy esélyesnek, de több csapat is jó evezősökből állt, így nem lehetett megmondani, hogy ki fogja nyerni majd a versenyt. Éppen ezért nagyon szoros eredmények születtek, nem egy esetben csak ezred másodpercek döntöttek az egyik, vagy a másik csapat javára.

Az összesítés alapján a Matic 2 csapat bizonyult a legjobbnak, megelőzve a RollSpedet és a Dragon Teamt. A vándorsereleget így a Matic 2 csapat vihette haza. Érdekes, hogy a Lovas Egyesület és a Fricska Team párharca döntetlennel végződött, teljesen azonos eredménnyel értek célba.

Induló csapatok: Tiszaalpári önkormányzat, Tündérrózsa óvoda, Lila akác köz, RollSped, Lovas Egyesület, Vadászok, Bagi Team, Rohamcsigák, Matic 1, Matic 2, Berkemann, Jobbik Team, Tulipán és Pillangó bölcsi, Dragon Team, Gitárosok(k), Black Swan, Fricska Team és a Szedett-Vedett.