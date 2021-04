Szoros mérkőzésen győzte le a Kunfehértó a Császártöltést

A megannyi elmaradt mérkőzés miatt az idén tavasszal mostoha sorsú ligában, a megyei harmadosztályú bajnokság Közép csoportjában, a 19. körben a fordulót megelőzően a 8. helyen álló Kunfehértó az 5. Császártöltést fogadta. A szoros, küzdelmes mérkőzést a hazaiak nyerték.

Ezt ne hagyja ki! Alakul a Facebook-diktatúra

Megsínylette a sok elmaradt mérkőzést a Kunfehértó és a Császártöltés is, hiszen a tavasszal mind a két gárda csak egy mérkőzést tudott lejátszani.

Ami a hazaiakat illeti, az első két perc alapján ez egyáltalán nem látszott, ugyanis Ságodi Imre már az első percen fölívelte a labdát, az a 16-osnál lepattant, Délceg Dusán szerezte meg, a rárontó védő felett átemelte, és a hosszú sarokba lőtt. A vendégcsapat szinte azonnal válaszolhatott volna, hiszen Ligetfalvi Patrikot ugratták ki, aki nagy helyzetben ki is lépett, és már csak a hazai kapussal, Gavlik Ferenccel állt szemben, de nem csak a kapus fölött, hanem a kapu fölött is átemelte a labdát. A következő, egyenlítéssel próbálkozó a vendégjátékos Szarvas Péter volt. Az első próbálkozását követően, amikor szabadrúgásból küldött nagy lövést a kapura, a kapufáról még kipattant a labda, ám miután a 34. percben már sikerrel járt. Akkor egy vendég bedobás után a hazai védők kifejelték a labdát, Szarvas Péter pedig kapásból durrantott hatalmas erővel a kapuba, 1–1-re alakítva az állást. Szünetben újabb gól már nem esett, bár akár a vezetést is megszerezhették volna a vendégek, Kohl Gábor azonban a kapufát találta el.

A második félidőben is derekasan gyűrték egymást a csapatok, sokáig úgy nézett ki, hogy alighanem pontosztozkodás lesz a nagy küzdelem vége. Kapufát a hazaiak is lőttek, a félidő derekán egy formás hazai akció végén Grácz Roland tette ki a jobb oldalon érkező Dusán elé a labdát, aki tizenkét méterről lőhetett, a labda azonban a lécről kipattant. kapufát találta el. A 78. percben aztán betalált a Kunfehértó. Egy Pfendler Flórián–Grácz Roland koprodukció eredményezett. Pfendler Flórián indult meg a bal oldalon, két csel után kényszerítőzött Grácz Rolanddal, majd beadott, az ötösre érkező Grácz Roland pedig a hosszú sarokba lőtt, 2–1. A vendégeknek ezt követően vesztenivalójuk nem volt, mindent elkövettek az egyenlítés érdekében. Emiatt persze kinyíltak, és a hazaiak a hosszabbításban újabb góllal biztosították be a győzelmüket.Tóth Tamás tért ölelő indítását követően Grácz Roland indult meg, elhúzta a kilépő kapus mellett a labdát és hálóba pofozta, kialakítva a 3–1-es végeredményt.

– Ez még csak a második bajnokink volt az idei évben, így nincs teljesen megfelelő formában a csapat, és a keretünk sem teljes, sőt, mire elérkezett a kezdés ideje, tovább fogyott a rendelkezésre álló keret, így aztán olyan játékos is a csapatba került, aki már egy éve nem játszott bajnoki meccset – ecsetelte a nehézségeket Nagy István, a hazaik edzője. – Őszintén megmondom, hogy mindezek dacára egy kicsit könnyebb mérkőzésre, illetve könnyebb győzelemre számítottunk, az ellenfél azonban egyrészt mentálisan nagyon erős volt, másrészt teli volt rutinos játékosokkal, így aztán csak nagy nehezen sikerült megtörnünk őket, amelyben sokat segített, hogy a szünetben egy kissé átszerveztük a csapat felállását. A mérkőzésen végig a küzdelem dominált, és végül nagyon értékes három pontot sikerült szereznünk egy nagyot harcoló ellenféllel szemben.

– Küzdelmes mérkőzést vívtunk a Kunfehértóval – értékelt Kiss László, a vendégek játékos-edzője. – Sokáig úgy festett, hogy tipikusan döntetlen körüli mérkőzés ez, amely eldőlhetett volna erre is, arra is. Amikor aztán a hazaiak a hajrá nyitányában másodszor is megszerezték a vezetést, kénytelenek voltunk minden mindegy alapon kitámadni, és ezt a Kunfehértó kihasználta. Nem is érdemtelenül nyerték meg a mérkőzést, hiszen a helyzetkihasználásuk ma sokkal jobb volt.

Kunfehértó KSE–Császártöltés EFSK 3–1 (1–1)

Kunfehértó, vezette: Aladics Tamás (Benesics Balázs, Sui Xindy)

Kunfehértó: Gavlik – Tóth T., Tombácz, Délceg (Suba 85.), Bogdán (Pfendler 46.), Barta, Grácz G., Doszpod (Torma 61.), Szabó T., Grácz R., Ságodi. Edző: Nagy István.

Császártöltés: Ignácz – Kurucz, Szarvas, Májer, Árvai (Barabás 80.), Varga Z. (Angeli 46.), Gubányi I., Ligetfalvi, Gubányi II., Gyurászovics, Kohl. Edző: Kiss László.

Gól: Délceg a 2., Grácz R. a 78. 92., illetve Szarvas a 34. percben.

Sárga lap: Grácz R. a 36. percben.