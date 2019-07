Szoros meccset játszott NB II-es ellenfelével a KTE

Szombaton második edzőmeccsét játszotta a 2019/20-as idényre való felkészülés során az NB III Közép csoportjában szereplő Kecskeméti TE. A másodosztályú Szeged-Csanád Grosics Akadémiával vívott találkozón a frissen igazolt új szerzemények mellett több próbajátékosnak is lehetőséget adott Zoran Kuntics.

Lendületes, jó iramú első félidőt láthattak a Széktói stadionba kilátogató nézők, ugyanis ahhoz képest, hogy „mindössze” edzőmeccset játszott, keményen és agresszívan futballozott mindkét csapat. Egy szegedi lesgóllal indult az összecsapás, majd Germán ziccerénél volt szükség a kecskeméti hálóőr, Kunsági minden tudására, ám ezt követően a kecskeméti lila-fehérek is veszélyesek voltak mezőnyben. A széleket több alkalommal is jól bontották meg a hazaiak, veszélyes beadásokkal és pontrúgásokkal is nehezítették a szegedi védők életét. Hegedűs távoli átlövésénél a szegedi portásnak, Aleksicsnek is nyújtóznia kellett, majd Vágó fejese szállt fölé. A félidő hajrájában a Szeged szerezte meg a vezetést, egy balról érkező beadás a hosszún érkező Andorkát találta meg, aki a léc alá lőtt (0–1).

Fordulás után a játék helyett inkább a küzdelem dominált, ami nem csoda, hiszen a nagy meleg azért rányomta a bélyegét a találkozóra. A hazai Hegedűs lőtt egy beadás után az oldalhálóba alig tíz perc elteltével, majd a másik oldalon Barnának kellett ziccerben mentenie. A legnagyobb hazai lehetőség Babolek előtt adódott, aki a balösszekötő helyéről célozta meg a rövid fölsőt, ám a kapus bravúrral védeni tudott. A hajrában Bitó révén a Szeged előtt is adódott két sansz, de ezekből sem született gól, így maradt az egygólos vendég siker.

Kecskeméti TE – Szeged-Csanád Grosics Akadémia 0–1 (0–1)

KTE: Kunsági – Tamaskó, Nánási, Fehér, Grünvald, Vágó, Hirman, Hegedűs, Kéri, Vladul, Barna. Cserék: Mészáros, Peres, Szabó D., Szabó G., Ardai, Babolek, Szalai, Zámbori, Szabó L., Urbán

Szeged: Aleksics – Tóth, Horváth, Oláh, Zvara, Manga, Ciga, Zabari, Germán, Szabó P., Andorka. Cserék: Takács, Talabér, Moga, Bitó, Orosz, Erdei, Popin

Gól: Andorka

–Az élvonalbeli Paks után most a másodosztályú Szeged ellen játszottunk edzőmeccset – nyilatkozta a lefújást követően Zoran Kuntics, a KTE vezetőedzője. – A cél ezúttal is az volt, hogy a próbajátékon levők mellett a saját játékosainkkal is ismerkedjünk, hiszen egyelőre jobbára edzésen láttuk csak őket. Úgy érzem, hogy tisztul a kép. Dolgozunk tovább, most egy héten belül három edzőmeccs következik. Elképzelhető, hogy hétfőn egy újabb játékos csatlakozik hozzánk, aki komoly erősítést jelent, ezzel nagyjából le is fogjuk zárni az átigazolási időszakot, hiszen mivel akkor nagyjából minden poszton két megfelelő játékos áll majd rendelkezésünkre, nyugodtan készülhetünk a rajtra. A Szeged elleni vereség ellenére elégedett voltam a csapatommal, Hirman Kristóf teljesítményének különösen örülök. Egy olyan poszton kapott bizalmat, ahol eddig nem igazán játszott, ennek ellenére megfelelően futballozott, jó példa lehet ez a többi fiatal számára is.

– Egy jó meccset játszottunk, a Kecskemét egy jó csapat, sok fiatal is lehetőséget kapott náluk – elemezett Joao Janeiro, a szegediek trénere. – Olyan volt ez a találkozó, ami a felkészülés ezen szakaszában általában jellemző a csapatokra, ráadásul nagy melegben játszottunk. 1-0-ra nyertünk, nem volt tökéletes a játékunk, de egy első edzőmeccsen azért ez is megfelel. Néhány hónappal ezelőtt már találkoztunk a Kecskeméttel, akkor is megmutatták, hogy nagyon masszívak, úgyhogy jó kis teszt volt ez a számunkra.