Szórakoztató mérkőzésen a rutinos Kunbaja győzött

Az elmúlt hétvégén rendezték meg a Dog-Pet Bt. Bácska Kupa második játéknapját, amelyen a fiatal játékosokkal fölálló Érsekcsanád a rutinos Kunbajával találkozott.

Ezúttal is igen fiatal csapattal érkezett az Érsekcsanád, mindössze négy felnőtt játékossal a keretében. Ahogy a vezetőedzőjük, Vörös Dávid elmondta, ők nem igazolnak, ehelyett mindenképpen helyi fiatalokkal képzelik el és építik a jövő csapatát. A fiatalok nagyon jól küzdöttek, még a vezetést is megszerezték egy 11-esből. Ez azonban végül kevés lett a Kunbaja ellen, amelynek túlnyomórészt délvidéki játékosai a szokásos, élményszámba menő rövid passzos játékot játszottak, gyönyörű gólokat szereztek, kijátszott ziccerekből találtak a hálóba, így ez a találkozó a hétvége egyik legjobb meccse lett. A Kunbaja egyébként is egyre érdekesebb színfoltja a megye kettő Déli csoportjának, a megannyi szerb spíler hétről hétre olyan futballcsemegét szállít, hogy a Kunbaja mérkőzéseire az ősszel már semleges szurkolók is eljártak.

Érsekcsanád–Kunbaja 1–3 (1–3)

Érsekcsanád: Radics Sz. – Taba, Töttös, Neszvecskó A., Neszvecskó D., Mucsi, Szabó J. (Jaba P.), Radics, Balogh (Novotnik F.), Szöllő (Gergity), Grancsa (Büte). Edző: Vörös Dávid.

Kunbaja: Mikovic – Tatalovic G., Nyúl (Tatalovic S.), Mike (Paic), Balunovic, Nagy B., Dobrinovic, Gulyás (Puric), Goran Ikras (Stojkovic), Lazarevic, Kovac (Lubasic). Edző: Szalai Tibor.

Gólszerzők: Töttös, ill. Goran, Ikras, Tatalovic G., Kovac.

Kiállítva: Lubasic.