Szombaton tartják a Gönczi Róbert emlékversenyt

Tavaly tizenegy klub nevezett a IV. Gönczi Róbert emlékversenyre, az idei, ötödikre húsznál több. Szombaton 14 órától 110 bokszoló méri össze tudását a helvéciai sportpályán felállított ringben, ahol valószínű, hogy még este nyolc felé is láthatnak meccseket a kilátogatók.

– Hatalmas az érdeklődés, jóval nagyobb, mint amikor kétnaposra rendeztük. Érkeznek Salgótarjánból, Nyíregyházáról, Bajáról, Debrecenből, Ceglédről, Törökszentmiklósról, Szegedről, Hódmezővásárhelyről, Pestről, hogy csak néhány helyet említsek. Az idén is szombaton és vasárnap lett volna a megméretés, de a kisebb klubok kérték, hogy legyen rövidebb, mert így anyagilag kisebb terhet ró rájuk. Ezt nem hagyhattuk figyelmen kívül, mi is kicsi egyesület vagyunk, tudjuk, hogy az egy nap plusz tartózkodás rengeteg pénzbe kerül – mondta Varjú György, a helvéciai Varjú Box SE vezetője, alapítója, az emlékverseny megálmodója.

Gönczi Róbert, a kétszeres Európa-bajnoki bronzérmes ökölvívó, a Kecskeméti SC ötszörös magyar bajnoka motorbaleset áldozata lett 44 éves korában, 2000 decemberében. Varjú György hat éve döntött úgy, hogy versennyel is tisztelegve állít emléket a jó barátjának. Az első viadalt azonban még nem védette le, így hivatalosan az ötödik lesz a szombati, amelyre ismét talált támogatókat.

– A helvéciai önkormányzat sokat segít, szerencsénkre Balogh Károly polgármesternek szívügye a nagyközség boksz sportja is. Velünk együtt büszke rá, hogy az alapításunk óta eltelt nyolc esztendő alatt két világbajnokságon is szerepeltek a klub bokszolói, hat országos bajnoki aranyérmet szereztünk. De a Magyar Ökölvívó Szakszövetség is elismeri a munkánkat, amit jól jelez egyrészt, hogy a szombati emlékversenyre a ring szállításának, felállításának és leszerelésének a költségeit a szövetség állja. Másrészt az idei viadalra eljön a MÖSZ elnöke, Erdei Zsolt. Arra még soha nem volt példa, hogy a szövetség első embere kíváncsi legyen a Gönczi Róbert emlékversenyre – tette hozzá Varjú György.