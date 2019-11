Szombaton összecsap a KTE és a Mizse KC

Megtippelhetetlen, hogy a KTE vagy a Mizse KC szurkolói, játékosai örülnek majd szombat este a két csapat rangadója után. Az együttesek csapatkapitányai is óvatosan nyilatkoztak a mérkőzés kapcsán.

A Bács-Kiskun megyei kézilabdás élet mindegyik szezonjában legjobban várt mérkőzés a Kecskemét és a Mizse KC összecsapása. Szombaton 18 órától a Messzi István Sportcsarnokban csapnak össze felek az NB I./B-s bajnokság kilencedik fordulójában. A találkozó a korábbiaknál is különösebb. Még soha nem volt ugyanis olyan, hogy mindkét gárda ilyen előkelő helyen álljon a tabellán, de az sem fordult elő, hogy a vendégek soraiban négy, az előző idényben még kecskeméti színekben szereplő játékos legyen.

– Örülök neki, hogy mindkét csapat ilyen jól kezdte a szezont, de ennek egy ilyen rangadó esetén nincs nagy jelentősége, a meccset akkor is hatalmas érdeklődés kísérné, ha nem így lenne – mondta Bíró Balázs, a KTE-Piroska Szörp csapatkapitánya, aki még soha nem szerepelt a két együttes mérkőzésén.

– A lelátóról már láttam az összecsapásukat, de tudom, hogy az nem ugyanaz, mint játszani. Más csapat színeiben viszont már szerepeltem hasonló jelentőségű vagy fontosságú meccsen, de biztos, hogy a szombati találkozó azoknál is másabb lesz. Kecskeméten lakom, tisztában vagyok vele, hogy ennek a derbinek milyen nagy a jelentősége. Nagyon várom már a szombatot, hogy szerepelhessek életem első KTE–Mizse rangadóján.

Az esélyeket illetően pedig így fogalmazott Bíró Balázs: – Nehéz megmondani, hogy melyik fél lesz a győztes. A napi forma dönt majd a biztosan felfokozott hangulatú meccsen. Szoros eredményre számítok, nem tudom elképzelni egyik oldalról sem a sima győzelmet. Döntő lehet, hogy a meccs közbeni kulcsszituá­ciókból melyik gárda jön ki jobban. Ismerve a Lajosmizse edzőjét és a játékosok nagy részét, valamint a saját csapatomat, mondhatom, hogy nagy taktikai csata várható, és a látványra sem lehet majd panasz. Ki kellene használnunk a hazai pályát, azt, hogy a saját közönségünk előtt játszunk. Élvezetes, szórakoztató meccsre számítok, amelyen remélem, felénk billen a mérleg nyelve. Azon dolgozunk, hogy ez így legyen.

Bíró Balázzsal ellentétben Drabant Attilának nem a szombati lesz az első KTE–Mizse KC rangadója.

– Már a nézőszám miatt is egészen más ennek a találkozónak a hangulata. Mindig rangadó, függetlenül attól, hogy melyik csapat hol áll a tabellán – vélekedett a lajosmizsei gárda csapatkapitánya. – Most elég jó formában van mindkét együttes, a kezdeti botlások után a Kecskemét egyenesbe jött és a tabella élére állt. A pillanatnyi forma dönt majd, és ami nagyon fontos lesz, az a kapusok teljesítménye. Könnyen lehet, hogy amelyik csapatnál több bravúrt bemutatnak a portások, az a fél nyer. De a nagyobb gólkülönbségű győzelem is elképzelhető, akkor például, ha valamelyik gárda begörcsöl. Egy biztos: hajtás és kemény védekezés lesz mindkét oldalon.

Drabant Attila azt is elmondta, hogy ugyanúgy készülnek a Kecskeméti TE elleni bajnokira, mint a többire.

– Mi akkor teljesítünk jól, ha a saját játékunkat hozzuk, és megvalósítjuk az edzőnk által kérteket, függetlenül attól, hogy ki az ellenfél. Bízom benne, hogy szombaton tökéletesen végrehajtjuk az edzőnk által kérteket – tette hozzá Drabant, majd nevetve megjegyezte, hogy a hajdani csapattársára, a KTE meghatározó játékosára, Bíró Balázsra azért külön készülnek.