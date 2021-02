Szombathelyen kezdi a ScoreGoal a rájátszást

Vasárnap megkezdődik a felsőházi rájátszás az SG Kecskemét Futsal számára a futsal Nb I-ben, Koós Károly csapata Szombathelyen kezdi meg a bajnokságnak ezen szakaszát, a labda 16 óra 45 perckor indul útjára. A két együttes összecsapásán a legutóbb tíz gól esett.

Ezt ne hagyja ki! Mutasd meg a szépséged és legyél te 2021 Tündérszépe! Tízmilliós összdíjazás, autóhasználat és modellszerződés vár a legszebbekre

Az alapszakaszt megnyerve, hat hozott ponttal kezdheti meg a felsőházi küzdelmeket a vasi alakulat, míg az SG Kecskemét Futsal a DEAC ellen aratott 3-2-es győzelmével harcolta ki a 4. helyet, így egy egység áll a rajtnál a nevük mellett.

2021 első bajnoki meccsét a hírös városiak a Haladással vívták, akkor 6-4-re nyertek a zöld-fehérek, ám mindvégig óriásit küzdöttek a kék oroszlánok, sőt a félidőben még győzelemre álltak.

Ezúttal is eredménykényszer nélkül léphetnek pályára Koós Károly tanítványai, és most is szeretnék kiszolgálni a tévénézőket és szurkolókat:

– Nagy az öröm a csapatnál, hiszen remek szezont tudhatunk eddig magunk mögött – mondta el a vasárnapi összecsapást megelőzően Koós Károly vezetőedző.

– A hangulat tehát kiváló az öltözőben és a pályán is. Az utóbbi hetek nagyobb terhelései azért meglátszódnak a játékosokon. Most azon van a hangsúly, hogy a kisebb-nagyobb sérüléseket minél előbb rendbe tudjuk tenni, mindenki bevethető legyen a folytatásban. Nem vagyunk egyszerű helyzetben, mert most négy napon belül két nehéz összecsapás vár ránk, aztán jön egy hónap szünet a válogatott szereplések miatt. Nem egyszerű így ritmusban maradni. Teher nélkül utazhatunk a bajnoki címre hajtó szombathelyiekhez. Felszabadult játékot várok a fiúktól, szeretnénk ezúttal is egy jó meccset játszani, amely a tévénézők számára is élvezetes. Úgy gondolom, hogy ezúttal nehezebb dolgunk lesz ellenük, mert ők is erősödtek azóta, viszont a győzelmi kényszer rajtuk lesz teherként, mi pedig ezt lovagolhatjuk meg vasárnap.

Borítóképünk illusztráció.