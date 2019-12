Szolnokot az idei évben sem bírta bevenni a KTE

Vasárnap este Szolnokon lépett pályára a KTE-Duna Aszfalt az első osztályú férfi-­kosárlabdabajnokság 13. fordulójában. A győzelem reményében utaztak a hírös városiak, a reményeket valóra váltani azonban nem sikerült.

Mindjárt egy 5–0-s futással indított a szolnoki együttes, az első kecskeméti pontokat Wittmann Krisztián szerezte meg. 11–4-nél Forray Gábor kért időt, nem is eredménytelenül, ugyanis ezt követően Derasimovic hármasával megkezdődött a zárkózás, sőt Thomas is betalált kintről, így lett 11–10. Habár többször is megvolt a lehetőség a KTE-nek a vezetés megszerzésére, ez nem sikerült az első negyedben, így 16–14-gyel zárult a nyitónegyed. A folytatást jobban indított az Olajbányász: hat dobott pontjukra csak Djurasovic tudott válaszolni. Krstic és Jones vezényletével a hazaiak a minimális előnyt tartani is tudták, de 32–27-es állásnál a hazaiak mestere magához rendelte fiait. 37–27-nél, Tucker triplája után Forray Gábor tette ugyanezt. A hátrányból csak minimálisan sikerült faragni, 46–37-es hazai fórral ért véget az első félidő.

A szünetet követően is akadozott némileg a gépezet a kecskeméti oldalon, míg a túloldalon beestek a dobások. 54–40-et mutatott a tábla Jones hármasa után, mikor Forray Gábor újra időt kért. Derasimovic ponterős játéka tartotta meccsben a KTE-Duna Aszfaltot, majd Wittmann ültetett el egy trojkát, és hozta be tízen belülre a csapatot, 58–49. Az etap végét jelző dudaszó előtt Tucker hármasának tapsolhattak a hazai szurkolók, 63–51-es eredménnyel kezdődhetett meg a negyedik felvonás. Hármasdobó versenyt mutatott be a két együttes, felváltva estek a kinti dobásokból a kosarak, így alakult 66–59-re az állás. Ezt követően azonban a vendégek rossz döntései következtében újra tíz pont fölé ment a differencia. A szolnoki Jones és Davis nagyszerű napot fogott ki és rendre betaláltak kintről, így előbb 79–60-ra meglógtak a Tisza-partiak, sőt, a különbséget azután még növelni is tudták az ezen az estén dobásban extra teljesítményt nyújtó hazaiak, a végeredmény így 94–69 lett.

– Ekkora különbség a játék képe alapján nem volt a két csapat között – értékelt a lefújást követően a kecskemétiek trénere. – Sokáig ott loholtunk a Szolnok nyakában, de a meccs fontos szakaszában kaptunk három demoralizáló triplát, ott fordult át a mérkőzés. Mindemellett jól védekezett az Olaj, minden pontunkért meg kellett izzadnunk. Köszönöm szurkolóinknak, hogy elkísérték a csapatot most is, és hogy sportszerűen buzdították. Boldog új évet kívánok mindenkinek, gratulálok a szolnokiaknak a győzelemhez.

Szolnoki Olajbányász KK–KTE-Duna Aszfalt 94–69 (16–14, 30–23, 17–14, 31–18)

Szolnok, Tiszaligeti sportcsarnok, vezette: Praksch P., Győrffy P. A., Nyilas I. (Fekete L.).

Szolnok: Davis 19/12, Rudner 3/3, Jones 30/18, Juhos 4, Cakarun 16. Csere: Krstic 9/3, Tóth N. 2, Kovács P., Tucker 11/9, Pallai, Csák. Edző: Gasper Potocnik.

KTE: Wittmann 12/6, Thomas 8/3, Derasimovic 19/3, Djurasovic 9/6, Karahodzsics 12. Csere: Lewis 2, Révész 2, Kucsera, Vukcevic 2, Molnár D. 3/3, Fülöp. Edző: Forray Gábor.