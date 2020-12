Szívhez szólt a Sólymok karácsonyi éneke Nagykőrösön

Az idény hátrányos helyzetű óvodások javára hirdetett meg jótékony célú felajánlást a Nagykőrösi Sólymok másodosztályú férfi kosárlabdacsapata. A karácsonyi ajándékozás sikere minden előzetes várakozást fölülmúlt.

Úgy alakult, mint egy nagyszerű, izgalmas rangadó. December legelején tette közzé jótékonysági felhívását a Nagykőrös Sólymok Kosárlabda Egyesület, amelynek a célja az volt, hogy olyan nehéz sorsú, nagykőrösi gyerekek karácsonyát tegyék szebbé, akiknek nincs lehetőségük sem Sólymok mezben kosarazni, sem pedig a játékosokkal a meccseken találkozni. Az egyesület választása a jótékony célú akcióval az idén a Dalmady Győző Óvoda, Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani intézmény óvodásaira esett. A kezdeményezés gyakorlati végrehajtásában közreműködő Kéz a Kézben Alapítány nagy örömmel fogadta az egyesület felajánlását.

A klubnál úgy határoztak, hogy két, a csapat felnőtt játékosai által dedikált, egy fekete és egy fehér mezt bocsátanak jótékony célú árverésre, hogy az ebből befolyó pénzösszeget átadják a Kéz a Kézben Alapítványnak, amely a felajánlásból fejlesztő eszközöket, játékokat vásárol a dalmadys óvodásoknak. A mezek kikiáltási ára harmincezer forint volt, és az árverés elindulásától legalább ezer forintos tételenként lehetett licitálni mind a fekete, mind a fehér mezre.

A karácsonyi ajándékozásra kiszemelt intézménybe ötvennégy iskolás és tíz óvodás jár. Az óvoda egy vegyes csoporttal működik, vagyis ott a mindennapokban együtt vannak értelmileg akadályozott, tanulásban akadályozott és autista gyermekek is.

– Kis ovisaink jellemzően hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetűek, többnyire nagycsaládokból érkeznek hozzánk – írta le az intézményt Kecskés Ilona Ildikó, az intézmény vezetője.

– A mindennapos nevelésen túlmenően azt is küldetésünknek tekintjük, hogy ezeket a pici gyerekeket minél több örömhöz, élményhez juttassuk, biztonságos, szeretetteljes légkört teremtsünk nekik. Játékok, eszközök beszerzésére sajnos igen korlátozottak a lehetőségeink, ezért a legkisebb adományért is végtelenül hálásak vagyunk – fejezte ki a felajánlás miatt érzett örömét.

Természetesen az akció első pillanatától folyamatosan kapcsolatban állt az egyesület és az alapítvány, és az már az első pillanattól tudható volt, hogy ha csak a kikiáltási ár, tehát a kétszer harmincezer forint befut, már az is jelentős segítség lesz az óvodások számára, így aztán nagy örömöt okozott, amikor a felhívás közzétételének a másnapján már ötvenezer forintos felajánlás érkezett a fehér mezre. Hát még amikor bő egy hét elteltével a felajánlott fekete mez „egyenlített”, hiszen annak az árát is ötvenezerre növelték a felajánlók.

December 13-án aztán, az árverés utolsó napján, akár csak egy izgalmas rangadó hajrájában a hárompontos dobásokkal kivívott győzelem, úgy robbant a bomba, hiszen kétszázötvenezer forintos felajánlás érkezett a fehér mezre.

Az összeget az a norvégiai Bergenen élő Király László ajánlotta fel, aki nem mellesleg a nagykőrösi kosárlabda elkötelezett híve, és korábban az egyesület jelenlegi felnőtt csapatának a vezetőedzője, Lakosa Zsolt keze alatt közelebbről is megismerkedhetett a sportággal. A felajánlást nem is csak egyedül tette meg, hiszen egy gyors, rögtönzött baráti összefogás keretében tizenegy nemzet harminckilenc fia és lánya adta össze ezt az összeget. Nem lett volna azonban kerek ez a jótékonysági meccs anélkül, ha a fekete mez lemaradt volna.

Nem is maradt le, hiszen az akció zárása előtt jött az újabb meglepetés,

az újabb hárompontos, hiszen a fekete mez egyenlített a felajánlások terén, arra is befutott ugyanis egy negyedmillió forintos felajánlás, mégpedig az SMTPlus Kft. részéről.

Az SMTPlus Kft.-t egyébként – ahogy az elmúlt években –, idén is eleve a kiemelt támogatóik között tudhatják a nagykőrösi kosarasok. A licitmeccs tehát – mindenki örömére – döntetlen lett, ezután azonban hátravolt még a díjátadás, amely mind a két fél számára minden bizonnyal örökre emlékezetes marad, bár a járványügyi intézkedések miatt az egyesület tagjai csak fényképeken láthatták a gyerekek örömét. De láthatták, ugyanis már karácsony előtt meg is érkezhetett a Jézuska a Dalmady Győző Óvoda, Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménybe.

A vírushelyzet miatt tehát az épületbe nem mehetett ugyan be az ajándékokat hozó különítmény, de az intézmény kapujában történt találkozás is felejthetetlenre sikerült mindkét „küldöttség”, a felnőttek és a gyerekek számára is. Ráadásul a gyerekek sem érkeztek üres kézzel, ők ugyanis saját készítésű mézeskaláccsal és karácsonyfadíszekkel, valamint egy olyan, kabalának szánt labdával kedveskedtek a nagyoknak, amelyre rárajzolták minden ovis jelét.

A kosárlabdázók az intézmény épülete előtt gyümölcsöt és néhány pár kisméretű kosaras cipőt adtak át a a gyerekeknek, de az igazán nagy meglepetés odabent várta a kicsiket, hiszen mire a bevezető ajándékozás és a találkozás lezajlott, az ajándékos dobozok már a karácsonyfa alatt rejtőzködtek.

– Nem tudom szavakkal leírni, mekkora segítség ez a számunkra – jelentette ki az intézményvezető.

– Végtelenül hálásak vagyunk, hiszen eddig példa nélküli, hogy egy civil szervezet révén ekkora összegű támogatáshoz jussunk. Tudjuk, hogy a Nagykőrösi Sólymok Kosárlabda Egyesület sincs fényes anyagi helyzetben, ennek ellenére mégis mások megsegítésére szerveznek jótékonysági akciót, így aztán meghatódva állunk a kezdeményezés előtt és hálánkat szeretnénk kifejezni az önzetlen támogatóknak is. A karácsonyfa alá bekerült játékok, mesekönyvek, fejlesztő eszközök pedig csak egy részét képezik mindannak, amit megvásárolhattunk, hiszen a pénz nagyobb részéből olyan speciális fejlesztő eszközöket fogunk megrendelni, amiket a kicsiken kívül a nagyobbak is tudnak használni. Sőt, az adomány összege lehetővé tette, hogy néhány kisbútort és a szőnyeget is lecseréljük. Az a terv, hogy két új öltözőszekrény, két asztal és tíz szék mellett a csoportszobába és a fektetős helységbe is új szőnyeg kerüljön – utalt arra Kecskés Ilona Ildikó, hogy nem is csak az eredeti célcsoportnak, az ovisoknak jut az ajándékból.

Az egyesület búcsúzóul még egy meghívást is kapott. Március környékén, abban a reményben, hogy a járványhelyzet akkorra már enyhül vagy akár meg is szűnik, ismét szeretettel várják az intézményben a kosarasokat, a kicsiktől a nagyokig egy sportnap keretében, ahol a tervezett program a sport és a kosarazás mellett buborékfújás és játék minden mennyiségben. Az intézményvezető reméli, hogy ekkor már az új bútorokat is megmutathatja. A felnőtt kosarasok örömmel fogadták a meghívást, meghatottan, és élményektől szintén megajándékozva búcsúztak el a gyerekektől.