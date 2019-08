Szerethető Kőröst ígér a mester

A Kiskőrös volt tavaly a bajnokság egyik kellemes meglepetése, hiszen néhány év középszer után érmet szerzett a csapat. A nyáron átalakult ugyan a keret, de Miskovicz Bálint, a kőrösiek edzője azt reméli, hogy az idén talán még szerethetőbb csapat fut majd ki hétvégenként a pályára.

A nyáron volt egy olyan időszak, amikor annyira tekintélyesnek tűnt a Kiskőrösről távozók névsora, hogy a megyei foci iránt érdeklődőkben felmerült a kérdés: marad egyáltalán csapat Kiskőrösön? Agócs és Nagy Attila Kiskunhalasra igazolt, Bányai Máté Kecelre, Rimár Soltvadkertre, Cebei Gergő Akasztóra, Füleki Antal és Kovács József pedig befejezte aktív pályafutását. Hamarosan azonban érkezőkről is jöttek a hírek bizonyítékul arra, hogy van élet a kiskőrösi pályán.

– Érkezett Vajda Brendon Dunaújvárosból, Kapus Patrik Szabadszállásról, Pintyi Roland pedig az RKSK-tól – sorolta az erősítéseket Miskovicz Bálint. – A távozók és az érkezők névsorát tekintve az első halmaz valóban tekintélyesebbnek hat, nekem azonban meggyőződésem, hogy egy lendületes, hajtós, fiatal csapatot lát majd az ősszel a kiskőrösi közönség, hiszen óriási munkabírású játékosokat igazoltunk. Így aztán remélem, hogy gyorsabb játékot fognak látni a szurkolóink, és meggyőződésem, hogy erősödött a csapat. Az persze nem biztos, hogy ez eredményben is meg fog látszani, de az idei gárda legalább olyan jó lesz, mint a tavalyi volt. Az egyetlen problémánk, hogy kevesen vagyunk, tehát rövid lesz a kispad. A kispadra egyébként fiatal, de tehetséges játékosok fognak leülni, de alapemberek tekintetében kicsi a merítési lehetőségem.

És én ezzel nem lebecsülöm a fiatalokat, itt arról van szó, hogy azokat a fiatalokat, akik az ifiből kerülnek föl, eleinte inkább csak percekre, vagy esetleg fél órákra szabad bedobni a mélyvízbe. De előkészületi meccseken is teszteltem őket, és edzéseken sem okoztak csalódást, ők jelentik a jövőt, és mi a klubnál azt az utat választottuk, hogy megpróbálunk minél több fiatal helyi játékos beépítésével egy jó csapatot összegyúrni. Hogy aztán ismét sikerül-e újra ötvennégy pontot szerezni, az a jövő zenéje, de a pakliban bármi benne van.

Kiskőrösön július elején indult a felkészülés. Miskovicz Bálint heti négy-öt edzést tartott, abból kiindulva, hogy mivel a játékosok dolgoznak, nem biztos, hogy mindenki mindig el tud jönni, így mindenki a neki alkalmas időpontban vehetett részt a tréningen. Négy edzőmérkőzést vívtak. Lajoskomáromban, a megye egyes ellenfél otthonában rúgtak egy ötöst, Solton is, Ercsiben négy góllal nyertek, a jól sikerült előkészületi meccsek között egy kakukktojás csúszott be, a Dunaföldvár elleni. Azon is vezettek a kiskőrösiek, ám a hazaiak idővel rájöttek, hogy a Kőrös kapujában mezőnyjátékos áll, és amikor erre rájöttek, lőttek, ahonnan csak tudtak, így alakult ki a 10–8-as vízilabda-eredmény.

– A pálmonostorai kupameccsen, amelyet 7–0-ra nyertünk, már látszott, hogy jó formában vagyunk, hiszen úgy sikerült győznünk, hogy a vendéglátónak helyzete sem igen volt – tért át a megyei kupán történt bemutatkozásra a mester. – Remekül állt hozzá a csapat ahhoz a mérkőzéshez. Kértem is a fiúktól, hogy minél tovább próbáljunk menetelni a kupában is. Az első fordulót kipipáltuk, szerdán azonban pokolian kemény ellenféllel találkozunk, a Kalocsával. Tavaly a Kalocsa vert ki minket, de mindent elkövetünk a továbbjutás érdekében, ugyanis nagyon szeretnénk felkerülni az országos táblára. Pálmonostorára egyébként nagyon sok szurkolónk elkísért minket, ez is mutatja, hogy szeretik a drukkerek a csapatot, nekik sem szeretnénk csalódást okozni.

Kiskőrösön konkrét, tehát helyezésben megfogalmazott cél nincs. Az első ötbe azért szeretnének bekerülni. – Rólam ugyanakkor mindenki tudja, hogy maximalista vagyok – jelentette ki a tréner, akinek a lelkesedése magával ragadó –, tehát mindent bele fogunk adni, és én azt szeretném, ha sikerülne megismételni a tavalyi bravúrt, tehát az első három hely valamelyikét megcsípni. Nem lesz könnyű, de úgy érzem, tavaly letettük a névjegyünket, és ma már mindenki tudja, hogy a Kiskőrössel számolni kell. Igyekeztünk okulni a tavalyi tapasztalatokból. Tudjuk, hogy milyen hibák és fegyelmezetlenségek miatt szedtük össze a négy vereségünket, és ha az idén fejben végig ott tudunk lenni, illetve elkerülnek minket a sérülések és az eltiltások, tehát nem esik ki túl sok alapember, akkor bőven benne van egy szép eredmény is ebben a csapatban.