Szerethető és Bajához kötődő csapatot akarnak

Megújult csapattal, megfontolt célkitű­zésekkel vág neki a megyei másodosztályú bajnokság küzdelmeinek a Bajai SK. A közelmúltról, a jelenről és a szándékokról a csapat ügyvezető igazgatójával, Aranyos Dániellel beszél­gettünk.

– Megvalósult a télen beígért szervezeti váltás?

– Amikor tavaly augusztusban kiderült, hogy a Bajaszentistván bedobja a törölközőt, leültem a Szentistván elnökével, hogy tárgyaljunk a csapat fennmaradásáról. Annyit kértem, hogy fél évig húzzák ki. Az őszt becsülettel végigcsinálták, és bár csak egy pontot szereztek, a legfontosabb az volt, hogy a csapat és a helye a bajnokságban megmaradt. A télen már közös együttes vágott neki a bajnokságnak, ugyanis hivatalosan formát nem lehetett váltani, csak a bajnokság végén. A bajaszentistváni vezetőkkel folyamatosan kiváló volt a kapcsolatunk, ők végig korrektek voltak, és amit vállaltak a közös időszakra, azt betartották.

– Hogyan értékeli a tavaszt? Egy ponttal vágtak neki, de csak a tavaszi tabellát nézve, a Bajai SK-Bajaszentistván 26 ponttal a 6. helyen végzett volna.

– Télen edzőváltás volt nálunk, frissítés a keretben, és egy ponttal a birtokunkban más célunk nem lehetett, mint a bennmaradás. Ezt szerencsére vastagon teljesítettük.

– Mi a cél a most induló bajnokságban?

– Nincsenek hangzatos célkitűzéseink, bár igény lenne rá. Amikor én ezt elkezdtem, egy célom volt: a bajai labdarúgás alapjait lerakni, megerősíteni. Értem ezalatt azt, hogy egy futballcsapat alapja akkor erős – nemcsak Baján, hanem másutt is –, ha minél több helyi játékos áll rendelkezésre. Nincs értelme zsoldosokkal gyors sikerekre vadászni, mert akkor az a helyzet áll elő, hogy amikor van pénz, van foci, amikor meg nincs, akkor nincs. Én a tavasz során örültem a megszerzett huszonhat pontunknak, de legalább ennyire örültem annak, hogy három ifjúsági játékos, Mezőfi Zsombor, Schaffer Ádám és Szabados Leonárd rendszeresen játszott a mi felnőttcsapatunkban kettős igazolással az akadémia csapatából, a LUA Bajából. Ez nálam a dolog lényege. Másfél évvel ezelőtt azok, akik a LUA Bajából kiöregedtek, azonnal kénytelenek voltak szanaszét széledni, mert nem volt itt, Baján olyan csapat, amelyiknél érdemes lett volna maradni. Azt gondolom, hogy most már olyanok a körülmények a Petőfi-­szigeten is, de a stadionunkban is, hogy ezek és a jövőkép birtokában már talán meg tudjuk tartani az értékeinket. Aki nagyon jó, az persze menjen csak magasabb osztályba, ha ott a helye, de legyen értelme itthon maradni, ez is fontos.

– A feljutás tehát nem cél?

– Először is meg kell erősíteni a klubot, így olyan célkitűzés nincs, hogy kötelező bajnokságot nyerni. Azt egyébként is a csapat dönti el a pályán, hogy hányadik helyre képes befutni. Az első hatban azért szeretnénk ott lenni, mert ha összeáll a társaság, és jövőre esetleg ismét nem tudnák feltölteni a megye egyet, akkor jó lenne, ha előttünk is ott lenne a reális lehetőség a feljebb lépésre. De csak, ha ott tartunk a csapatépítésben. Ha az alapokat sikerül lerakni, akkor gondolkodunk feljebb lépésben. De most nem lesz teljesítménykényszer a játékosokon. Hangzatos célokat kitűzni nincs értelme, én elsősorban nyugalmat és türelmet kérek mindenkitől. Ez a csapat lényegében csak féléves. A vezetőség és a szakmai stáb, a kispadon továbbra is Koch Tamással megteszi, ami tőle telik. Szerethető, olyan csapatot akarunk, amellyel képesek azonosulni a bajai szurkolók.

– A hétvégi rajton a Géderlakot fogadják.

– Nincs jelentősége, hogy éppen ki érkezik, játszani mindenkivel kell, és persze minden meccset meg szeretnénk nyerni. A Géderlak játékosállományát ismerem, tudom, hogy kiemelkedik a mezőnyből. Mindent megteszünk annak érdekében, hogy sikeresek legyünk a rajton, a sikert jelentheti akár egy döntetlen is. Igazi presztízsmérkőzés lesz, a hajtással, akarással nem lesz hiba.

Változások a Bajai SK keretében

Távozott: Kubatov Olivér (Vaskút), Mátrai Károly, Nébl Martin (Nemesnádudvar), Puskás Csaba (Dunafalva).

Érkezett: Nagy Előd (Kecel), Jeszenszky Roland (Jánoshalma), Glavatity Milán (Géderlak), Bányai Edvin (Kalocsa), Pintér Roland (Kalocsa), Hercz Dániel (Jánoshalma), Kiss János (Híd SC), Szolga Soma (Híd SC), Kerezsi Ferenc (Gara), Virágh Martin (Mélykút), Juhász Márkó (LUA Baja), Szilá­gyi Máté (LUA Baja.)