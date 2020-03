Szerdán a Messziben fogadja a DEAC-ot a KTE-Duna Aszfalt

Szombaton Körmenden maradt alul nagy csatában a KTE-Duna Aszfalt a férfi kosárlabda NB I. 20. forulójában, de Forray Gábor csapata előtt máris itt a következő kihívás, szerda este ugyanis a Debreceni EAC együttesét fogadják 18 órakor a Messzi István Sportcsarnokban.

Komoly vezéráldozattal járt a kecskemétiek számára a körmendi bajnoki összecsapás, ugyanis Cleveland Thomas már az első negyedben vállsérülést szenvedett. Azóta kiderült, hogy a játékosra műtét vár, ahogy az is, hogy a szezonban már nem számíthat rá a szakmai stáb.

Forray Gábor szerint döntően befolyásolta az egyik kulcsjátékos elveszítése a körmendi találkozó végkimenetelét. – Meggyőződésem, hogyha nem történik meg Cleveland Thomas szerencsétlen sérülése, akkor legyőzzük a Körmendet. Sokként ért minket az egyik alapemberünk elvesztése, de le a kalappal a fiúk előtt, mert jól reagáltak a kialakult helyzetre. Sajnos most már biztos, hogy ebben a szezonban nem számíthatunk Thomas játékára, így az idén át kell szerveznünk, már sokadszorra a csapatot, a taktikánkat. Körmenden sok volt az eladott labdánk, pontosan emiatt, mert nem abban a felállásban tudtunk játszani, ahogy azt begyakoroltuk korábban. A hazaiak nagyon agresszívan védekeztek, és az összes hibánkat megbüntették kíméletlenül, ezért nyílt ki az olló a végén. Volt karakterünk, küzdöttünk, ez mindenképp biztató a jövőre nézve – tekintett vissza az előző találkozóra a mester.

– A váratlan sérülés miatt át kell rendezni a sorainkat, és amellett sem mehetünk el, hogy Marko Derasimovic családi okok miatt továbbra is csak a meccsnap előtt tud csatlakozni hozzánk – tért át a KTE előtt álló feladatra Forray. – Komoly kihívás ez mindenki számára, de igazi sportemberek vagyunk, meg kell oldalunk ezeket a szituációkat, amelyeket az élet gördít elénk. A két csapat keretét összevetve sok szakértő a DEAC-ot mondaná a szerda esti összecsapás esélyesének, de mi erre szeretnénk rácáfolni. Azon dolgozunk a napokban, hogy mind védekezésben, mind támadásban végrehajtsuk azokat a szükséges módosításokat, amelyek sikeressé tehetnek minket. A célunk természetesen most is a győzelem, ez nem kérdés számunkra. A találkozón elsősorban a mentális koncentráció lesz a kulcskérdés. Fontos, hogy jó megoldásokat válasszunk, és pontosan fejezzük be az akcióinkat. A közönségünkre nagyon számítunk ezúttal is, ők azok, akik ellensúlyozhatják a két csapat közötti különbséget – fordult a csapat drukkereihez a mester.