Szerda este a Monort fogadja a KTE HUFBAU

Újabb hétközi fordulót rendeznek az NB III.-ban, a Közép csoportban szereplő KTE HUFBAU szerda este 18 órai kezdettel fogadja a Széktói Stadionban a kitűnő formában lévő, az NB III.-ban rendre jó erőkből álló Monort.

A KTE aktuális ellenfele, a Monor alapos átalakuláson esett át a nyáron, hiszen a játékoskeret mellett a szakmai stábban, illetve a klubvezetésben is történtek változások. A kispadon immáron a nyárig Dabason dolgozó Erős Károly ül, aki jellemzően mindig masszív, kemény, harcos csapatok kialakításán dolgozott edzőként, ez nem változott Monoron sem. Bár a szezont győzelemmel kezdték, ezt követően négy nyeretlen találkozó következett, amiből azonban zsinórban három sikerrel tudtak kilábalni, a kecskeméti rangadót a Majos ellen aratott 4–1-es győzelem után várják.

A hazai gárda, Gombos Zsolt együttese a hétvégén nagyon megharcolt a pontokért Szekszárdon, hiszen a hosszabbítás utolsó pillanataiban sikerült begyűjteniük a három pontot. A mérkőzés után a hírös városiak vezetőedzője a küzdőszellemet emelte ki, amire minden bizonnyal ezúttal is nagy szükség lesz jó erőt képviselő ellenfelünkkel szemben. A Kecskeméti TE a 2020/21-es idényben a Széktói Stadionban eddig mind a négy hazai meccsét megnyerte, de a legutóbbi két, sikeres idegenbeli kirándulásnak köszönhetően összességében is zsinórban négy győzelemnél tart a kecskeméti gárda.

–A Monor két éve még az NB II.-ben szerepelt, ebben az osztályban pedig mindig egy erős csapatnak számítottak, most is azok – jellemezte a szerdai ellenfelet Gombos Zsolt, a KTE vezetőedzője. – A játékosállomány alapján is mondhatom, hogy patinás klubról van szó. Kielemeztük őket, többféle játékra is képesek, éppen ezért nekünk elsősorban saját magunkra kell koncentrálnunk, főleg arra, hogy szervezettek legyünk védekezésben is. Jó formában vannak, de hazai pályán a szebbik arcunkat szeretnénk megmutatni megint. Szekszárdon nem játszottunk jól, de az hatalmas erőt adhat a társaságnak, hogy a 94. percben tudtuk megnyerni a meccset. Masszív, szervezett ellenféllel fogunk most is találkozni, akik mindent meg fognak tenni a győzelemért.

Erős Károly, a Monor edzője örül annak, hogy Kecskeméten léphet pályára a csapatával. – Azt gondolom, hogy a KTE kiemelkedik ebből az osztályból, minden adva van ahhoz, hogy feljussanak – dicsérte a kecskemétieket a tréner. – Ahogy hallom, Kecskeméten minden rendben van a háttérben, a szakmai vonal is adott, Zsoltot egy jó edzőnek tartom, egyre több a néző is. Bajnokságot nyerni minden osztályban nehéz persze, mindenesetre én is azt mondom, nekik kell feljutniuk. Jó mérkőzésre számítok, most mi is jó formában érkezünk Kecskemétre, hiszen helyenként jó játékkal nyertünk meg zsinórban három meccset. A játékosoknak azt mondtam, hogy élvezzék ki ezt a meccset, hiszen stadionban, villanyfényben, várhatóan sok néző előtt játszhatunk. Ez nem azt jelenti persze, hogy feltartott kézzel megyünk ki a pályára, sőt, nem szeretnénk csak a védekezéssel foglalkozni, mert az butaság lenne részünkről, hiszen rajtunk nem lesz nyomás. Vannak gondjaink, a harmadosztályban szokatlanul sok meccs – ami szerintem ebben az osztályban nem volt jó döntés – sérülések formájában nálunk is megmutatkozik már, most 14 mezőnyjátékossal várjuk a találkozót. Bízom benne, hogy rangadóhoz méltó játékot tudunk nyújtani ennek ellenére is.