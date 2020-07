Szerb válogatottat igazolt a Scoregoal

A 31 éves Darko Risztics az élvonalban szereplő SG Kecskemét Futsal legfrissebb igazolása – adta hírül a klub hivatalos honlapja. A szerb játékos korábban szerepelt hazájában, Szlovákiában, Thaiföldön és legutóbb a romániai Temesváron.

Az ötvenszeres szerb válogatott Darko Risztics hazájában kétszer nyert bajnokságot az élvonalban, illetve egyszer kupagyőztes is volt. Risztics egy évre kötelezte el magát Kecskemétre, és bízik benne, hogy a magyar bajnokságban is eredményesen tud szerepelni a 2020/21-es szezonban:

– Tudom, hogy egy fiatal klubról van szó, és még az út elején járnak. Azért döntöttem a kecskeméti csapat mellett, mert két kitűnő szerb játékos, Gavrilovics és Bozidar Simics is a csapat tagjai, és úgy gondolom, hogy velük jól fogjuk szolgálni az SG Kecskemét Futsal azon törekvéseit, hogy stabilan megragadjunk az első osztályban, és fejlődni tudjunk közösen a játék minden elemében. Milos Simics, a Haladás játékosa is jó ismerősöm, tőle tudom, hogy a magyar bajnokság évről évre fejlődik, erős színvonalat képvisel, így izgatottan várom már, hogy kezdődjön a munka, majd a bajnokság.