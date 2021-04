Szépen csillog a Dirner-Siland ezüstérme

A Csongrád megyei Regionális bajnokságban töltött évében máris szép sikert ért el, hiszen a második helyet szerezte meg záráskor a kecskeméti Dirner-Siland Futsal Club.

A 2019/20-as bajnoki évben nyolc csapatos mezőnyben az ötödik helyen végeztek, hat győzelem, egy döntetlen, hét vereséggel. 2020/21-ben már a második helyre futott be a csapat. Pedig meglehetősen keservesen indult a 2020/21-es idény, hiszen meccset is alig játszott a Dirner-Siland Futsal klub, ugyanakkor pontot sem szerzett az év lezárásáig, mégis szemmel látható volt, hogy ez egy jó szellemű, összetartó társaság, nem rogyasztotta meg az eredménytelenség.

Az, hogy egy szép és megbecsült ezüstérem csillog a csapat nyakában, megszépíti az egész évet, de vajon 2020 végén, amikor mindössze két bajnoki mérkőzéssel a hátuk mögött, egy 7–0-ás és egy 5–3-as vereséggel várták a folytatást, akkor mi volt a reálisnak tűnő célkitűzés? Szilágyi Andrásnak, a klub elnökének tettük fel ezt a kérdést.

– Szilveszter táján talán komikusnak hatott volna a kijelentés, de igenis már a bajnokság rajtja előtt is a dobogó volt a célunk, hiszen az előző szezonban csakis a saját butaságunk és talán tapasztalatlanságunk miatt nem jutottunk a legjobb négy csapat közé. Az idei bajnokság elején elszenvedett első vereség nem változtatott a céljainkon, hiszen az első meccsen csak nagyon tartalékosan tudtunk kiállni, a második találkozón pedig a későbbi bajnok ellen szenvedtünk vereséget, és azon a mérkőzésen már volt annyira biztató a játék, hogy érezzük azt, hogy semmi okunk elkeseredni.

Az idei csapat az összetételét tekintve ugyanakkor jelentősen változott a tavalyihoz képest, bár kényszerűen, de egyáltalán nem a hátrányára.

– A keretünk a 2020/21-es szezon előtt komoly változáson ment át, hiszen sok egyetemista játékosunk döntött úgy, hogy nem folytatja, ez azonban nem okozott törést, hiszen a helyükre kitűnő játékosok érkeztek, akikkel szinte azonnal érezhetően már minőségben is előre léptünk. Jött hozzánk játékos akasztói megyei első osztályú nagypályás csapatából is, de túlnyomó többségben városföldi megyei harmadosztályú csapat az, amelyik együtt működik velünk, hiszen hét játékosuk is nálunk élvezi a futsal szépségeit.

De nem csak a meccsek tartják össze a brigádot, hiszen nem csak egy csapatról, hanem baráti társaságról is beszélhetünk az esetükben.

– Ez máshogy nem is tudna működni, csak így, erre van szükség ahhoz, hogy egy ilyen célt képesek legyenek eléri a játékosok, egymást segítve és bátorítva. Persze nézeteltérések vannak, de hát azok még a legjobb családban is előfordulnak, és ezeket mind meg tudjuk oldani egymás között.

Csak két év telt el azóta, hogy elkezdték a szereplést a Csongrád megyei regionális bajnokságban, közvetlen szomszédja a Dirner-Siland futsalnak, akivel szomszédvári derbiket vívhatna, nincs, hiszen az ellenfelek mindegyike Csongrád megyei. Ennek ellenére sikerült máris egy riválisra szert tenniük, az ellenük vívandó meccsek kiérdemlik a derbi minősítést, hiszen ellenük mindig kettőzött erővel készülnek.

– A Pázsit csapata az, amelyre egy kissé riválisként tekintünk, hiszen velük játszottuk a legtöbb meccset, edző meccseken is velük csaptunk össze a leggyakrabban, és alighanem azért is, mert még nem sikerült nekik győzni ellenünk. Egyébként minden csapatot tisztelünk és mindig mindenki ellen győzni akarunk de ennek így is kell maradnia.

Az európai sportéletbe szocializálódott érdeklődő nem tud kiszabadulni a föl és le irányú örök mozgás bűvöletéből, egy dobogón végző csapat esetében óhatatlanul, azonnal, fölmerül a kérdés, hogy hogyan tovább. Akarnak-e még szebb eredményeket elérni, szóba jöhet-e a feljutás?

– Sokat beszéltünk erről a csapattal is, de a szponzorokkal is, a kérdése nem olyan egyszerű. Egyelőre úgy döntöttünk, hogy a következő szezont még biztosan itt játsszuk, hiszen bajnokok akarunk lenni. Nem azért szeretnénk feljebb lépni, szintet váltani, mert felkérnek minket, hanem mert kiharcoltuk a jogot. A feljutásnak a lehetőségét is a pályán szeretnénk kiharcolni. Azzal ugyanakkor tisztában vagyunk, hogy az NB II-t sok jelenlegi játékosunk már nem tudná vállalni a sok utazás miatt, emiatt aztán szinte újra teljesen újjá kellene építeni a csapatot, ráadásul a dolog pénzügyi része is sokkal nagyobb megterhelést jelentene a szponzorok számára, hiszen egy osztállyal feljebb 2-3 szor nagyobb költségvetés kellene. De erről kár is még beszélni míg nem leszünk bajnokok.

A csapat nem széledt szét rögtön azután, hgoy vége lett a bajnokságnak.

– Lesz egy évadzáró vacsora, amelyen megkapják a játékosok és a szakmai stáb az érmeket, és itt köszönjük meg a csapatnak, az edző stábnak és a szponzoroknak ezt az évet, de azt követően is tervezünk közös programokat. Ha minden jól megy, néhánya napra ismét elmegyünk a Bükkbe, elutazunk egy hétre Erdélybe, illetve lesznek közös bográcsozások és edző meccsek is. És sor kerül a srácok által leginkább várt programra: az új felszerelés kiválasztására, hiszen a következő szezonban már felszerelést tekintve egy szinttel feljebb lépünk.

Szilágyi András nem mehetett el szó nélkül a járvány sportéletre gyakorolt hatása mellett sem.

– Nagyon sajnálom, hogy nem lehettek velünk a szurkolóink ebben a szezonban, sokkal édesebb lenne ez az ezüst érem, ha velünk izgulhattak volna a meccseket. Abban reménykedem, hogy októbertől újra megtölthetik a szurkolóink a lelátót, és együtt szurkoljuk ki a bajnoki címet. Ennek ellenére köszönettel is tartozom a szurkolóinknak, ugyanis a rendhagyó helyzetben online követték a csapatot, és a sok kedves, bátorító üzenet is sokat segített abban, hogy a csapat elérje az ezüstérmet.