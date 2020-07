Szépen csillog a bronzérem

Vasárnap kezdődött, és hétfőn fejeződött be a Női Asztalitenisz Extra Liga csapatbajnokság négyes döntője, amelyben bravúros teljesítménnyel értékes bronzérmet szerzett a Kecskeméti Spartacus Sportkör és Közösségi Tér csapata.

Noha megannyi nehézséget jelentett, hogy miután a koronavírus járvány miatt hónapokig álltak a versenyek sőt a közös edzések is, újra tétmeccseken kellett asztalhoz állni, alighanem minden érintett csak örült annak, amikor kiderült, hogy az asztalitenisz szövetség, a MOATSZ az idén is megrendezi a férfi és női Extra Liga négyes döntőjét, amelyen az alapszakaszban ennek megfelelő helyen zárt együttesek csapnak össze a bajnoki érmekért.

Nagy lelkesedéssel kezdte meg a Final Fourra való felkészülést a Kecskeméti Spartacus Sportkör és Közösségi Tér kerete, szakmai stábja is, abban a reményben, hogy érmet sikerül szerezniük. Nem volt több a célkitűzés, de kevesebb sem. A sorsolás aztán az első lépés során nem kedvezett a hírös városiaknak, a szombati elődöntőben ellenfélül ugyanis a Budaörsöt kapták. A Budaörs papíron, az alapszakaszban nyújtott teljesítménye alapján erősebbnek tűnt, és a vasárnapi mérkőzéseken igazolta is a papírformát: egyetlen mérkőzést sem engedélyezett a kecskemétieknek, a döntőbe jutáshoz szükséges négy győzelmet mindjárt az első négy csatából besöpörte, hogy aztán a hétfői döntőben meg is szerezze a bajnoki aranyérmet, véglegesen igazolván az előzetes papírformát.

A Sparira ugyanakkor hétfőn a nagy múltú, sokszoros magyar bajnok és BL győztes Statisztika csapata várt. A kecskeméti lányok felnőttek a feladathoz.

Az első mérkőzésen a Füle Kata, Aleksandra Mojsilov páros az előző napi, Budaörs elleni vereséget feledtetve magabiztosan győzte le a Dari Helga, Fejős Anna párost 3–0 arányban. Óriási csatát hozott a második összecsapás, amelyen Mojsilov az első szettet elajándékozta ugyan, ám onnan fordítani tudott. Ellenfele, Fejős Anna ugyanakkor visszajött a meccsben, de a döntő szettben, 9/-7es állásnál Fejőr egy szerencsétlen lépésnek köszönhetően – kiment a bokája – kénytelen volt feladni a mérkőzést. Újabb egyéni mérkőzés következett, Füle Kata csapott össze a fiatal kora ellenére a Statisztika csapatába bekerült Molnár Kendrával.

A kecskeméti lány magabiztosan, végig irányítva nyerte meg mind a három szettet. az éremhez szükséges négy győzelemből megszerezve a harmadikat. A következő két mérkőzést a Statisztikás Dari magabiztosan nyerte. A két mérkőzés közül az elsőt Drabant Anitával vívta. A két ifjúsági válogatott színvonalas mérkőzést vívott, Drabant Anita végig pariban volt ugyan, de a végjátékokban rendre Dari volt a koncentráltabb. Mojsilov Aleksandra egy elajándékozott első szett után egyenlített ugyan, de a hátralévő két szettben Dari akarata érvényesült. Bosszankodni azonban nem volt idő azon, hogy feljött a Statisztika, ugyanis a hatodik mérkőzésen Füle és a sérült Fejős helyére beállt Czeglédi Szivlia csapott össze. Füle ezt a mérkőzést magabiztosan, 3:0 arányban megnyerte, ami azt jelentette, hogy a kecskemétiek megszerezték a negyedik győzelmet, ezáltal a bronzérmet.

– Jár a hatalmas gratuláció a csapat minden versenyzőjének, az edzőpartnereknek, az edzőknek – értékelt Ujhidy Tibor elnök. – Amikor tavaly ősszel elindultunk a csapatbajnokságban, a Final Fourba kerülés már kiemelt célunk volt, noha tudtuk, hogy az oda vezető út nem lesz egyszerű. A lányok alapból túlteljesítették az elvárásokat, hiszen már az alapszakaszt 3. helyen zárták, ezt sikerült megkoronázni a Final Fourban megszerzett bronzéremmel. Amire különösen büszke vagyok, az az, hogy a bajnokság ideje alatt a csapatban játszó négy játékos közül három (Füle Kata, Drabant Anita, Márkus Enikő) kecskeméti nevelésű. Ebben a tekintetben messze kiemelkedünk a mezőnyből. Ugyanakkor a mi játékosaink közül senkinek nem volt Final Four tapasztalata, ami szintén komoly leküzdendő hátránynak minősült – sorolta a nehézségeket az elnök.

– Ráadásul az egyszer már lefújt bajnokság után újra felpörögni is rettentően nehéz feladat volt. Ám a mintegy másfél hónapos felkészülés után nagyon akartak a lányok. Mi a vasárnap megvívott, a későbbi magyar bajnok Budaörs elleni bemelegítő elődöntővel kezdtük szokni a rájátszás légkörét, ez alighanem sikerült, hiszen a helyosztón már magabiztosabb játékkal sikerült kirukkolnunk.

Az elnök kifejtette, hogy az edzők közül kiemelten Szabó Krisztián vezetőedző, mellette pedig Vajda Viktor és Fodor Miklós edző kiváló munkáját is minősíti az elért siker.

– A szakmai munkán túl az elmúlt évben is volt tennivaló bőven azért, hogy mind az anyagi, mind az egyéb feltételek biztosítva legyenek a klub számára. Sikerrel biztosítottuk, és meg is érte a sok erőfeszítés. Egyúttal kiemelten köszönjük a kecskeméti önkormányzat támogatását is.