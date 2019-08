Szép győzelmet aratott az Akasztó

Az első fordulóban szomszédvári derbit elveszítő Akasztó a rajtnál szabadnapos Jánoshalmát fogadta a megyei első osztályú labdarúgó bajnokság első fordulójában. Izgalmas mérkőzésen némi meglepetésre magabiztosan győzött a hazai gárda.

Mindkét gárdának nagyon kellett a három pont, hiszen a szabadnapok miatt – főleg a rajtnál – némileg csalóka tud lenni a tabella. A hazaiak tudták, hogy újabb vereség esetén még a negyedik fordulónak is nulla ponttal vágnának neki, hiszen ők a harmadik fordulóban pihennek, a Jánoshalma pedig a rajtnál nem lépett pályára, így egy akasztói vereség esetén a harmadik körnek mennének neki nulla ponttal, motiváció tehát volt mindkét oldalon bőven. Florin Nenad, a vendégek mestere a kispadtól előírásos távolságból, és kénytelenségből végig csendben figyelte az eseményeket, és az első negyedórában azt látta, hogy csapata okosan, türelmesen járatja a labdát, és óriási mezőnyfölényben van, no meg hogy a hazai csapatban múlt héten mesterhármast szerző Juhász Tamás ezúttal a védelmet irányítja. A 7. percben elkönyvelhette, hogy néhány csel után Stojanovic Milos ad be balról, Stojanovic Veljko pedig fölé lő.

A 15. percben gyakorlatilag a második támadását vezette az Akasztó, máris ziccert alakított ki. Kerekest ugratták ki egy remek ütemű labdával, ő már a kapusra vezette rá a labdát, lövésébe azonban a kétségbeesetten visszavágtató védők beleléptek. Egy percre rá ismét Stojanovic Veljko veszélyeztetett, balról tört be a hazai 16-oson belülre, a remek ütemben kilépő hazai kapus, Tóth Patrik azonban menteni tudott. Egy percre rá, tulajdonképpen a harmadik hazai akció máris góllal zárult. Szabó Zsolt kapott labdát majdnem a félpályánál, a jobb oldalon egy védő által akadályoztatva nagy lendülettel megindult, betört a 16-oson belülre, végül majdnem az ötös sarkáig érve emelt higgadtan a hosszú sarokba, 1–0. Nem estek kétségbe a vendégek, továbbra is türelmesen járatták a labdát, várva a lehetőségre, és lehetőleg fárasztva a hazaiakat, helyzetet azonban ritkán sikerült kialakítaniuk a tudatosan tömörülő akasztói védelemmel szemben. A 36. percben középről, 28 méterről végezhettek el szabadrúgást a vendégek, Szabó Szilárd azonban fölé durrantott. Két percre rá a 16-os sarkáról Maravic tüzelt, Tóth Patrik bravúrral hárított. A 41. percben aztán újra Szabó Zsoltnak emeltek előre egy labdát, ő kapuval szemben, védők által szorongatva képes volt még egy kisebb gyertyával átemelni a kiinduló Urlauber fölött a labdát, amely egy hatalmas ívet leírva a léc alatt hullott a hálóba, 2–0. Egy percre rá háromra nőhetett volna a hazai előny, Kerekes ment el a jobb oldalon, ígéretesen adott be, a hosszún érkező Tratter azonban nem találta el jól a labdát.

A második játékrészben a Jánoshalma próbált rátenni egy lapáttal, ám a játék képe mit sem változott. Maradt a vendégfölény, de gólveszélyt a biztonságra törekvően tömörülő hazai védelemmel szemben ritkán tudtak kialakítani a vendégek. A 63. percben Babic tört be balról a hazai 16-osra, lövését Tóth Patrik bravúrral védte. A 72. percben szépített a vendégcsapat. Maravic jobb oldali szögletét követően a berobbanó Balázs ugrott a legmagasabbra, és a hosszú sarokba csúsztatott, 2–1. Újult erőre kaptak a vendégek. A 75. percben óriási tűzijáték alakult ki a hazai kapu előtt, amelynek a végén Harnos be is talált a kapuba, a játékvezető azonban már előbb belefújt az akcióba egy könyöklés miatt. Aztán hiába maradt a nagy vendég nyomás, a 83. percben Szabó Zsolt megszerezte saját maga és csapata harmadik gólját. A jobb oldalon ugrott ki a hazaiak középpályása, becselezte magát egészen az ötös sarkáig, és onnan leheletfinoman emelt a kivetődő Urlauber fölött a hálóba, eldöntve ezzel a mérkőzést, 3–1. A hazaiak innentől már őrizték az eredményt, a Jánoshalmának pedig becsületére legyen mondva, immáron reménytelen helyzetben a lefújás pillanatáig próbálkozott a gólszerzéssel. Kezdetét vehette a birkapörkölttel megkoronázott akasztói népünnepély.

Judák László, az Akasztó technikai vezetője: – Úgy indultunk neki ennek a mérkőzésnek, hogy pokolian nehéz lesz. Féltünk is, a szurkolóink is féltettek minket, mi ragaszkodtunk ahhoz, hogy nyerni szeretnénk, mert hogy háromesélyes ez a mérkőzést. Az élet aztán igazolt minket, hiszen bár Szabó Zsolti rúgta a gólokat, de az egész csapat nagyszerű csapatmunkát végzett, a közönség pedig valósággal belehajszolta a csapatot a győzelembe, annak ellenére, hogy a Jánoshalma a második félidő elején nagyon ránk jött. De hála istennek a fiatal kapusunk is a helyén volt. Nagyon nagy skalpot sikerült megszereznünk, leírhatatlanul boldogok vagyunk.

Sarok Attila, a Jánoshalma ideiglenesen megbízott edzője: – Gratulálok a hazai csapatnak. Nálunk látszott, hogy a lábakban benne van még a szerdai kemény kupameccs. Kisebb sérülések miatt későn tudtuk csak beállítani a Balázs Dávidot és Harnos Zoltánt. A szépítés után reménykedtünk, hogy sikerülhet az egyenlítés, erre kaptunk még egy gólt. Gratulálunk az Akasztónak, ma jobb volt. Megyünk tovább, meglátjuk mire lesz elég. A mester ma nagyon hiányzott a kispadról.

Akasztó FC–Jánoshalmi FC 3–1 (2–0)

Akasztó, 300 néző, vezette: Bosnyák Sándor (Geleta Mihály, Borbényi Miklós)

Akasztó: Tóth P. – Vincze (Kovács J. 89.), Patai G., Tratter, Kerekes, Szabó Zs., Juhász, Cebei, Kudron (Fésüs 61.), Bánszki, Csoba (Biber J. 77.). Edző: Szrenkó István.

Jánoshalma: Urlauber – Szabó Sz., Stojanovic V., Stojanovic M. (Körmöczi 74.), Jesic (Harnos 63.), Andelic, Farkas D. (Gáspár 46.), Szeibert, Maravic, Babic, Nagy D. (Balázs D. 66.). Megbízott edző: Sarok Attila.

Sárga lap: Bánszki 23., illetve Stojanovic V. 67. perc.

Gól: Szabó Zs. 18., 41., 83., illetve Harnos a 72. percben.