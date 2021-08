Szegedi vereséggel kezdett a KTE-Piroska Szörp

Pénteken a férfi K&H Liga előrehozott bajnoki mérkőzésén a KTE-Piroska Szörp a bajnoki címvédő Pick Szeged vendége volt. A kecskemétiek egy ideig partiban tudtak lenni a hazaiakkal, de végül felőrölték őket a szegediek.

Kitűnően indult a meccs vendég szempontból, hiszen egy jó védekezés után már a 2. percben vezetést szerzett a KTE-Piroska Szörp, egy leindítás végén Horváth lőtte be ziccerét Alilovic kapussal szemben. Bár a Szeged gyorsan egalizált, egy újabb gyors akció végén Simon talált be. A címvédőnek azt kellett konstatálnia, hogy az újonc tényleg minden mindegy alapon, bátran játszik, Mazák Lajos révén már 3-2-re is vezetett. A fizikális fölény ezzel együtt kezdett kijönni a hazaiak javára, Bánhidi könnyedén fordult be beállóból és a széleket is jól forgatták, de a másik oldalon megint Menyhárt talált be ezután hetesből, majd a nyolcadik percben Országh váratlan átlövése is utat talált a hálóba (4-5). A 10. percben már a Szeged vezetett 6-5-re Radivojevic góljával, egyre inkább belemelegedett a meccsbe a hazai együttes, ezt jelezte az is, hogy Mackovsek találatával már kettővel vezettek. A KTE Csordás újabb indításból szerzett góljával próbált zárkózni, de Bánhidira továbbra sem volt ellenszer, így Bencze József időt is kért a 14. percben 8-6-nál.

A Szeged elkapta ekkor már a mérkőzés ritmusát Bánhidi megint szabad maradt beállóban, majd Menyhárt kihagyott büntetője után Frimmel látványos találattal növelte 11-6-ra a különbséget.

Szűk húsz perc elteltével jött a hazai frissítés is a padról, a cserék után rá tudott tenni egy lapáttal a játék sebességére a Szeged, míg a Kecskemét fáradni látszott, ami újabb könnyű Bánhidi találatokat eredményezett (14-7). Bencze József csapatának az sem kedvezett, hogy Alilovic is elkezdte olvasni a lövéseket, sorra mutatta be a bravúrokat, közben ráadásul jöttek a gyors indítások Martins és Bodó főszereplésével. Nem volt mese, újra időt kellett kérni a 24. percben 18-7-es állásnál. Nem volt azonban fék a szegedi gyorsvonaton már, a klasszisok sorából álló bajnok 25-10-es előnnyel vonulhatott pihenőre azok után, hogy egy gyors időkérés után még egy látványos figurát is góllal zártak a lefújás előtt.

A második játékrészt Radivojevic és Szrnka gólváltása vezette fel, majd jött egy-egy hétméteres, így a Kecskemét szépen állta a sarat ismét az első percekben. Carlos Pastor is igyekezett taktikai elemeket követelni játékosaitól, ami jól is működött, Demény kapusnak kevés sikerélményt hagytak közben Bombacék. A 40. percben Füstös átlövése talált utat lábak mellett a hálóba, de ez sem sokáig gátolta meg azt, hogy kialakuljon a 20 gólos különbség, Radivojevic klasszis csellel küldte el védőjét, majd újra betalált (33-13). Alig negyedóra telt el a második félidőből, amikor Vetési csapta be büntetőből Miklert, de az öröm nem tartott sokáig, ugyanis rögtön jött egy kiállítás is. Ez megint a Szegednek kedvezett, előbb Bodó talált be, majd Rosta dobott gólt az üres kapuba (35-14). Az utolsó tíz percet Mazák gólja vezette fel, de Tonnesen távoli bombái rendre utat találtak a kapuba, majd Blonz hetesből a negyvenedik hazai gólt is belőtte (40-17). Az utolsó percekre sok kérdés már nem maradt ezzel, a címvédő végül 43-20-ra nyert.

Pick Szeged–KTE-Piroska Szörp 43–20 (25–10)

Szeged, v: Nagy Ferenc, Túróczy József

Szeged: Mikler (k), Alilovic (k), Tonnesen 5, Bodó 4, Martins 1, Henigman, Radivojevic 6, Gaber 2, Frimmel 4, Bánhidi 5, Garciandia 4, Bombac, Rosta 4, Mackovsek 2, Blonz 4, Szilágyi 2. Vezetőedző: Carlos Pastor

KTE: Marczika (k), Deményi (k), Mazák 3, Hiramoto, Horváth A. 1, Sipeki, Csordás 3, Füstös 1, Országh 2, Enomoto, Simon 1, Szrnka 2, Menyhárt 3, Vetési 3, Szeverényi 1, Forgács. Vezetőedző: Bencze József

Kiállítások: 0 ill. 2 perc

Hétméteresek: 4/4 ill 5/6