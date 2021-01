Százhuszonhárom perces csatában nyert a Röpke

A mérkőzés előtt a 3. helyen álló HÉP Röpke SE a második helyen tanyázó Szolnoki SPC vendége volt a női röplabda NB II Keleti csoportjában. Nagy csatának ígérkezett a mérkőzés, az is kerekedett belőle, amelyet a kecskeméti hölgyek 3:2 arányban nyertek.

Ezt ne hagyja ki! Mutasd meg a szépséged és legyél te 2021 Tündérszépe! Tízmilliós összdíjazás, autóhasználat és modellszerződés vár a legszebbekre

Októberben Kecskeméten összecsapott már a két csapat, akkor szinte egyáltalán nem ismerték még egymást a felek, tehát egyfajta ismerkedésnek is számított az az összecsapás, amelyet saját maguk számára is kellemes meglepetésre a kecskemétiek nyertek, ugyanis 3:0 arányban bizonyultak jobbnak Kása Róbert tanítványai. Abban biztosak voltak azonban a hírös városiak, hogy a szolnoki visszavágó már nem lesz olyan könnyű menet.

Ehhez képest az első játszmát könnyen, már-már becsapósan könnyen nyerték a kecskemétiek 25:10-re. A folytatásban aztán összekapták magukat a szolnokiak, és óriási csatában, egy 25:22-es szettben egyenlítettek. A játék kiegyenlítettsége a harmadik játékrészben is megmaradt, de újra a hírös városiak kerekedtek felül, 25:21 arányban. A következő felvonás lett az eddigi legszorosabb, 25:23-ra a hazaiak húzták be. A döntő játszmában aztán visszatértek az első játékrészben mutatott formához Selmeczy Vandáék, és az ellenállhatatlan nyitásoknak is köszönhetően 15:3-ra behúzták a szettet és a mérkőzést. A tabellán így már a HÉP-Röpke SE áll a második helyen, és a hírös városiak ezzel a győzelemmel egy hatalmas lépést tettek céljuk, a felsőházi rájátszás felé is.

– Örülök, hogy megnyertük ezt a mérkőzést – nyilatkozta a mérkőzést követően Kása Róbert, a kecskemétiek mestere. – Az elején jól kezdtünk, jól is sikerült a játékunk. a második szettől azonban az ellenfél felébredt és a csapat belefeszült a mérkőzésbe. Szerencsére volt bennünk annyi erő és kitartás, hogy győzelemre vittük a mérkőzést. A Szolnoknál kettő olyan meghatározó játékos is játszott most, akik legutóbb nem léptek pályára Kecskeméten az első összecsapáskor, így nehezebb dolgunk volt a pályán.

– Iszonyatosan hullámzó mérkőzésen vagyunk túl – tekintett vissza a csapatkapitány, Selmeczy Vanda. – Hatalmas csapatmunkát tettünk bele ebbe az öt szettbe. Ami a legfontosabb, hogy egymást kitudtuk húzni a gödrökből. Nagyon büszke vagyok a lányokra, megyünk tovább, jövő héten mindkét nap játszunk, ha a hullámok ellenére minimum ilyen játékkal tudunk pályára állni, akkor megerősítjük a helyünket a felsőházban.

Képeink illusztrációk.