Százat szórtak a Szegednek a Messziben

Nem csak az új seprű, hanem a régi-új seprű is jól seper, egészítették ki a régi tételt a kecskeméti férfi kosarasok azon a mérkőzésen, amelyen először ült újra régi–új edzőjük, Forray Gábor a kispadon alig két nappal azután, hogy átvette Váradi Kornéltól a marsallbotot. A Naturtex-SZTE-Szedeák együttesét fogadta ugyanis pénteken a Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét a férfi kosárlabda NB I.-ben, a 7. fordulóban, és a mérkőzést a 38 pontos Pollard vezérletével magabiztosan, 100–86 arányban nyerte a lila fehér gárda.

Jaramaz kiváló leosztása után Karahodzsics ziccerével születtek meg a meccs első pontjai, majd Milutinovics dobott egymás után két kosarat. A Szegednél Hunt és Persons talált a gyűrűbe, de Milutinovics bravúrkosarával és Pollard kettesével máris tízzel ment a Kecskemét, 14–4. Jól zárkóztak a csongrádiak, elsősorban Cook irányító révén, ám Pollard – aki az első játékrészben remekelt, 16 pontig jutott –, illetve Wittmann kosaraival tartotta előnyét a KTE. Az első tíz percben mindkét csapat 50 százalék körül dobott, ez az eredményen is meglátszott, 31–28-cal zárult a negyed.

A második felvonás Jaramaz kiszorított szögből értékesített ziccerével indult, amire a jól játszó Hunt válaszolt, ezzel ő is átlépte a tíz pontot. A 14. percben Pollard és Keller is a hárompontos vonalon túlról célzott pontosan, majd a kecskeméti légiós könnyű betörésből tovább növelte pontjai számát, 42–38. Négy perccel a félidő előtt Forray időkérése jó hatással volt csapatára, Karahodzsics és Jaramaz kosaraival kétszámjegyűre duzzadt a hazai előny, 49–38. Pollard valósággal önkívületi állapotban kosárlabdázott, a kecskemétiek amerikai légiósa a negyed végén a palánk alól és távolról is eredményes volt és úgy jutott el 26 pontig, hogy mindeközben csak egy dobást rontott. A nagyszünetre 56–42-vel vonultak a felek.

Csak úgy, mint a második negyed, a harmadik is Jaramaz kosarával kezdődött, ezúttal triplát szórt be. Cook és Persons gyors kosaraival indított, majd Filipovics trojkájával benézett tízen belülre a Szedeák, 61–52.

Ezután hat pontra is feljöttek a vendégek, de Pollard a legjobb pillanatban jegyzett még egy hármast, így Szrecsko Szekulovics 68–59-nél időt is kért.

A játékmegszakítás után Karahodzsics süllyesztett el egy nagy hármast, majd Pollard állította vissza a tíz pluszos különbséget, 75–64. Wittmann dudaszós triplájával zárult a negyed, 80–66.

A záró tíz perc Persons palánkos kettesével rajtolt el, de Milutinovics gyorsindításos kosara rögtön megtörte a vendégek lendületét, olyannyira, hogy 87–71-nél ismét időt kellett kérnie a Szedeáknak. Nem sok eredménnyel. Jaramaz ziccere után Wittmann lépett főszerepbe, előbb egy egészen elképesztő triplát dobott be újra a dudaszó pillanatában, majd egy tiszta hármast is értékesített, ezzel eldőlt a meccs. A végén a százért hajtott a Kecskemét, amit el is ért Milutinovics büntetőjével. A végeredmény 100–86 lett.

– Köszönöm Váradi Kornélnak, a csapat korábbi edzőjének, hogy segítette a munkámat – értékelt a kecskeméti kispadra a hét közben visszaült tréner. – Igazi csapatmunka volt ez a részünkről, mindenki hozzátett a sikerhez. A Szeged többször is megközelített minket, de a közönség segítségével rendre átlendültünk a holtponton. Nehéz meccsek jönnek sorra ezután is, dolgozunk keményen tovább, hogy eredményesen folytassuk. Gratulálok a csapatnak a győzelemhez, a Szegednek sok sikert kívánok a folytatásra.

Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét–Naturtex-SZTE-Szedeák 100– 86 (31–28, 25–14, 24–24, 20–20)

Kecskemét: Pollard 38/15, Jaramaz 15/6, Milutinovics 18/9, Kucsera, Karahodzsics 11/3. Csere: Dramicsanin. 2, Wittmann 14/9, Kiss D. 2.

Edző: Forray Gábor

Szeged: Persons 30/9, Cook 12/6, Szatmári, Hunt 12/9, Alston 2. Csere: Polányi 3/3, Keller I. 7/3, Bognár K. 7, Kerpel-Fronius B. 6/3, Filipovics 7/3, Balogh S.

Edző: Szrecsko Szekulovics