Szárnyalnak a nemesnádudvari kézilabdás hölgyek

Meglehetősen sanyarú sorsú ugyan a 2020/21-es bajnokság a Bács-Kiskun megyei női első osztályú kézilabda ligában is, annyi mérkőzést azért lejátszottak ebben a mezőnyben, ami alapján megállapítható, hogy a Nemesnádudvar nagyszerű évet fut, ha mégoly hányatottat is.

Az elmúlt egy évtizedben a Nemesnádudvari NKSE rendre a középmezőny alján végzett az aktuális bajnokság alapszakaszában, a legtöbbször a 8. helyet szerezték meg, tavaly azonban már a második helyen futottak be, sőt, a félbeszakadt bajnokság miatt a final fourt pótolni hivatott őszi, felvezető négyes tornán a döntőbe is bejutottak,ahol csak hetesekkel kaptak ki a győztes Kalocsától. Az idei ősz pedig annál is szebb eredményt, pontosabban eredményeket hozott, hiszen mind a felnőtt, mind az ifjúsági csapatuk az élen áll a saját bajnokságában.

A felnőtt csapat hat mérkőzésből hatot nyerve, tizenkét ponttal vezeti a Bács-Kiskun megyei női bajnokság tízcsapatos mezőnyét. A legutolsó mérkőzésüket a járványhelyzet miatt október 16-án vívták, akkor rangadón győzték le a Mizse KC együttesét 35–33 arányban. Az ifjúsági csapatuk a női ifjúsági III. osztály G csoportjában szerepel, nyolc másik együttes társaságában. Az ifi csapat a felnőtt kerethez hasonlóan szintén hat mérkőzést játszott le az idei őszi idényből, és szintén hatot nyert. A legutolsó mérkőzésüket november 26-án vívták, éllovasként a 2. Kiskunmajsa otthonában, ezt a rangadót is magabiztosan, 34–22 arányban húzták be a kiskunmajsai lányok.

Ezek az eredmények önmagukért beszélnek, különösebb titok ugyanakkor nincs a nagyszerű teljesítmény mögött, bár az biztos, hogy a felívelő szakasz Tamasi Edit vezetőedző nevéhez mindenképpen köthető, aki két évvel ezelőtt, 2018 július végén került játékos-edzőként Nemesnádudvarra. – Mindkét korosztály irányítását rám bízták – írta le a helyzetet kérdésünkre az edző. – Akkor egy kissé átalakult a keret, voltak távozók és érkezők is. Az első szezonomban főként az egymással való ismerkedés, a csapat összecsiszolása volt a cél, de már az az idény sem sikerült rosszul. Különösebb titkunk ugyanakkor nincsen, inkább azt mondanám, hogy megfelelően alkalmazzuk a sikeresség receptjét. Ennek alapja az edzések minősége, az edzéseken való megfelelő részvétel, a fegyelmezett magatartás, a tréningeken és a mérkőzéseken tanúsított lelkesedés, és a folyamatosan végzett kemény munka. Ráadásul úgy érzem, hogy nagyon egyben is van a társaság.

A csapat felnőtt kerete meglehetősen fiatal, olyannyira fiatal, hogy a felnőtt és az ifjúsági keret majdhogynem egybeesik. – A felnőtt keret és az ifjúsági csapat valóban majdnem egy és ugyanaz, voltaképpen csak három olyan játékos van a felnőtt keretben, aki a kora miatt már nem játszhat az ifjúsági csapatban, de ők is nagyon fiatalok, 98-as és 99-es születésűek – tette hozzá.

Nemesnádudvaron egyébként nemrég adták át az új csarnokot, amelynek a rövid történetét Kleinné Simon Zsuzsanna, az egyesület elnöke foglalta össze. – 2017 ben kezdtük el építeni, és 2019 májusában történt meg az átadás. A csarnok a csapatsportok számára kiírt TAO-s pályázat segítségével és harminc százaléknyi önkormányzati támogatással épült meg. A legnagyobb összeget az önrészbe a Délity Bútor Zrt. adta, de több más cég is hozzájárult a társasági adójával. A TAO-ra az egyesület volt a pályázó, de dr. Kovács István polgármester és Zsigó Róbert államtitkár is végig hathatósan segítették a projekt sikeres megvalósulását, tehát elmondhatom, hogy komoly összefogással épült meg a több mint negyven éve várt sportcsarnok. A csapat sikereiről annyi a véleményem – tért át a sportteljesítményre az elnök –, hogy tehetséges, több éve együtt játszó lányok alkotják a keretet, az élén azzal a Tamasi Edittel, aki lelkes és kitartó munkájával a legjobbat hozza ki a lányokból. A nyugodt munkavégzéshez, nyugodt bajnoki szerepléshez szükséges anyagi hátteret TAO-s támogatásokból biztosítjuk.

Az új csarnokba nem csak jó csapatot kovácsoltak össze, de egyúttal megtöltötték szurkolókkal is. – A szurkolóink minden mérkőzésen komoly támogatást adnak a csapatunknak. Már az avató mérkőzésen telt ház volt, és a hazai bajnokikon azóta is szinte telt ház van. És nem is csak itthon buzdítani minket a szurkolóink, hiszen a vidéki fellépéseinkre is nagyon sokan elkísérnek minket és bizony sokat segítenek a győzelemhez jutáshoz.

A sportágak között pedig nincs ütközés, rivalizálás, hiszen Nemesnádudvaron a női csapatot nagy lelkesedéssel támogatják a helyi megye kettes labdarúgó csapat, a Nemesnádudvari KSE játékosai is. – A B közép lényegében a focistákból áll. Ha csak nem ütközik a bajnokink, ők mindig ott vannak a hazai meccseinken. Hatalmas hangulatot varázsolnak, végig óriási vehemenciával szurkolnak nekünk, aminek köszönhetően igaz oroszlánbarlang lett a nemesnádudvari csarnok nem csak a csapat játékát, hanem a hangulatát tekintve is.

Az idei esztendő ugyanakkor a nemesnádudvari kézisek számára is véget ért. – December elsejétől pihenőt kaptak a lányok. Sajnos nem tudtuk az őszi idény összes mérkőzését lejátszani, több mérkőzést át kellett tolnunk 2021-re. A felkészülést egyébként január 3-án kezdjük meg és bízunk benne, hogy ugyanilyen sikeresen tudjuk folytatni mint ahogy abbahagytuk.