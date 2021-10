Szalai József legfontosabb gólját lőtte

A KTE saját nevelésű támadója, a 18 esztendős Szalai József a 93. percben hosszabbításra mentette a Debrecen elleni kupacsatát. A Vasastól kölcsönkapott támadó első gólja volt ez visszatérése után, de az biztos, hogy a legfontosabb.

A rendkívül izgalmas kupameccsen a 84. percben a DVSC szerezte meg a vezetést, mely után Szabó István azonnal beküldte a jó felépítésű támadót. Sok ideje nem maradt Szalainak, de a 93. percben bravúros mozdulattal csúsztatta a hosszú sarokba Nagy Krisztián szögletét, így 1-1 után jöhetett a hosszabbítás.

– Valóban nem volt sok időm, viszont ennyi idővel kellett gazdálkodnom – tekintett vissza Szalai József a beállása utáni percekre. – Az utolsó utáni lehetőség volt, amikor Nagy Krisztián remekül tekerte a labdát a rövidre, amire érkeztem és a hosszú sarokba fejeltem. Csak akkor tudtam meg, hogy gól lett, miután a labda már a hálóban volt és mindenki örült. Akkor tudatosult bennem, hogy sikerült hosszabbításra hozni a mérkőzést.

Szalai tavaly még a harmadosztályban robbant be a KTE felnőtt csapatában, már akkor is fontos gólokat tett hozzá a későbbi feljutáshoz. Februárban a Vasas csapott le rá, a fővárosiak azonban nyáron visszakölcsönözték, hogy minél több rutint szerezzen a másodosztályban is. Azóta az első gólját szerezte kecskeméti mezben Szalai, a 2-1-es győzelmet végül Tóth Dániel 115. percben szerzett találatával harcolta ki a KTE.

– A gólnak rettenetesen örültem és örülök, még rátett egy lapáttal erre az is, hogy nagyon fontos gólt volt. Ki merem jelenteni, életem eddigi legfontosabb gólja volt ez. Nagyon örülök a továbbjutásnak, hatalmas csapatmunka volt. Szeretném viszont most már a bajnokságban is elkezdeni a gólgyártást.

A MOL Magyar Kupában csütörtök este sorsolnak majd, a fiatal csatár szívesen találkozna újra egy élvonalbeli alakulattal a legjobb 16 között jövő februárban. Most azonban már a vasárnapi, III. Kerület elleni bajnoki a legfontosabb, mely 13 órakor kezdődik a Széktói Stadionban.

– Most már mindenki láthatja, hogy egy mérkőzésen bárkit meg lehet verni. Én örülnék, ha ismét egy NB I.-es csapatot kapnánk, mert akkor újra megmutathatnánk, hogy mire is vagyunk képesek. Úgy gondolom, hogy nem szabad a tabellát nézegetni a vasárnapi meccs előtt, mert a III. Kerület is egy rendkívül nehéz ellenfél lesz. Nagyon szoros meccseket játszanak folyamatosan. Hazai pályán ugyanakkor egyértelmű a célunk, mindenképpen itthon szeretnénk tartani a pontokat – zárta gondolatait Szalai.