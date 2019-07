Szalai Gábor hazatért, a KTE-ben folytatja

Szalai Gábort leigazolta az NB III.-as bajnokság Közép csoportjában szereplő Kecskeméti TE – adta hírül a klub hivatalos honlapja, a kecskemetite.hu portál.

A játékos a hírös városban kezdett el futballozni, majd nagyon hamar az akadémia növendéke lett, ahol egészen 2017-ig pallérozódott. Noha főleg a védelem közepén érzi jól magát, az ellenfél kapunál sem jött soha zavarba, gólerősen futballozott minden korosztályos csapatában. A már említett évben egy kihagyhatatlan lehetőséget kapott, felvételt nyert az angliai Brooke House College-ra, ahol két évet töltött el. Jól érezte magát Angliában, ugyanakkor örül annak, hogy gyerekkori álma megvalósult azzal, hogy a KTE-ben szerepelhet.

– Nagyon élveztem a két évet Angliában, az iskola, a csapat, minden tökéletes volt számomra. Ez a fejezet azonban lezárult a nyáron, hiszen koromból fakadóan is már kiléptem az akadémia rendszerből. Akadtak ezt követően lehetőségeim kint is, de ezeket nem éreztem olyannak, amik feltétlen megfelelőek lennének számomra. A hazatérés mellett döntöttem és közben jött a klub megkeresése, aminek nagyon megörültem. Amikor még kisebb voltam, mindig jártunk ki itthon NB I-es meccsekre a Székti Stadionba, és nekem is az volt az álmom, hogy egyszer majd odakerüljek. Most az élet úgy hozta, hogy az NB III-ban szerepel a KTE, de pozitív szezont várok magamtól és a csapattól is. Megvannak a céljaink és az álmaink, és úgy érzem én is megkaphatom a lehetőséget ahhoz, hogy fejlődjek – mondta Szalai Gábor a kecskemetite.hu-nak.