Száguld a Kőrös és az Akasztó

A megyei labdarúgó-bajnokság első osztályában az 5. fordulót játszották le a csapatok. A kiélezett mérkőzéseken mindössze egy döntetlen született, Hartán. Egyébként három helyszínen a hazai, három mérkőzésen a vendégcsapat nyert.

Kiskunhalas–Kiskunfélegyháza 3–1 (2–0)

Kiskunhalas, 200 néző. V.: Kiss S. (Geleta, Marton).

Kiskunhalas: Csehó-Kovács – Ács, Nna Nna, Bereczki, Amariutei (Barta, 92.), Mihalkó, Grácz (Gyenizse, 71.), Ropos, Tandari (Gillich, 80.), Peic, Csáki. Edző: Márton Zsolt.

KHTK: Oroszi – Nagy D. (Szabó T., 67.), Bábi, Valkai (Sándor, 63.), Szabó A., Palásti, Tóth I. (Nagy V., 55.), Ábel (Koncz Zs., 80.), Koncz M., S. Juhász, Gajdacsi (Némedi, 35.). Játékos-­edző: Koncz Zsolt.

Gól: Amariutei 37., 40., 61., illetve Koncz M. 68.

Sárga: Nna Nna 21., Tandari 36., Csáki 52., illetve Szabó A. 86. perc. Ifi: 3–2

Márton Zsolt: – Nagyon jó mérkőzést játszottunk. Az első félidőben már eldönthettük volna a mérkőzés sorsát, mert a két gól mellett két kapufát is rúgtunk. A második félidőt góllal kezdtük, de utána feljött a Kiskunfélegyháza, gólt is rúgtak, és beszorítottak bennünket. A győzelemmel, a csapat hozzáállásával elégedett vagyok. Ezen az úton kell továbbhaladnunk.

Koncz Zsolt: – Addig, amíg ilyen hozzáállással lépünk pályára, ne is várjunk többet saját magunktól.

Lajosmizse–Bácsalmás 4–3 (2–1)

Lajosmizse, 180 néző. V.: Garai (Baranyai, Bárth).

Lajosmizse: Varga – Rapi, Fekete, Háry (Cserni 86.), Árva, Kiss L. (Sajó 91.), Dóka D. (Csorba 72.), Szabó G., Simtchatcha, Palota (Tengeri 46.), Juhász (Sudár 77.) Játékos-edző: Árva Zsolt.

Bácsalmás: Eckert – Princz (Jenei 79.), Vuckovic, Ivkovic (Jaksütz 75.), Baladin, Knap, Hernády, Snyehola (Szádeczky 46.), Sibali (Ikotic 79.), Sőreg, Rudics (Posa 88.) Edző: Vanó Sándor.

Gól: Kiss 15., Szabó 29., Simtchatcha 74., Rapi 78. perc, ill. Vuckovic 17., 56., Princz 66.

Sárga lap: Árva 58., illetve Princz 28., Ivkovic 76. Ifi: 4–2

Árva Zsolt: – Változatos mérkőzésen sikerült itthon tartanunk a három pontot. A mérkőzés egészének a képét nézve, tehát azt, hogy az elején előnybe kerültünk, majd hátrányból is képesek voltunk újra a magunk javára fordítani az állást, megérdemelten nyertünk. Gratulálok a csapatomnak. Nem igazán játszottunk ma jól, de ettől függetlenül rászolgáltunk a három pontra.

Vanó Sándor: – Gratulálok a Lajosmizsének. Kiküzdötték a három pontot. A mai mérkőzésen nem szabadott volna vesztesen elhagynunk a pályán. Senkit nem akarok bántani, de valamit ki kell találnom, mert ennyi potyagólt, amennyit kapunk, nálunk jobb csapat sem bírna el. Vuckovic Dániel édesapjának, aki hét közben kapott szívinfarktust, az egész csapat nevében jobbulást kívánok.

Kelebiai KNSK–Soltvadkerti TE 1–3 (0–0)

Kelebia, 200 néző. Vezette: Hagymási (Markó, Lichtenberger).

Kelebia: Molnár – Hugyecz, Kollár (Honfi B. 46.), Baji, Vékes, Tesic, Plichta (Kátai 72.), Döbrentei (Honfi D. 69.),. Turi (Farkas 59.), Torma, Szabadi. Edző: Kószó László.

Soltvadkert: Frittmann – Frei, Radics, Soproni, Palakovics, Márki, Pekker, Torma (Font 42.), Burszki (Tóth Á. 29.), Rózsa, Szalai. Edző: Hatvanyi Edvárd.

Gól: Turi 71., illetve Tóth Á. 47., Radics 77., Soproni 85.

Sárga lap: Plichta 33., Szabadi 79., illetve Szalai 61. Ifi: 1–1

Kószó László: – Fontos rangadót játszottunk, ahol egygólos hátrány után sikerült felállni, de a végén elemi hibákból újabb gólokat kaptunk, így egy pontot sem tudtunk idehaza tartani.

Hatvanyi Edvárd: – Két hasonló játékerejű együttes összecsapásán, küzdésből jelesre vizsgázott a csapat, és úgy vélem, megérdemelten nyertünk. Nehezítette a dolgunkat, hogy mindkét cserelehetőségünket még az első félidőben ki kellett használni, de a szünet után hamar vezetést szereztünk. Utána kaptunk egy jogos büntetőt, de a kapusunk hárítani tudott. A hazaiakat nem nyugtatta meg a későbbi egyenlítés, mi pedig a kontrákból kihasználtuk a hibáikat.

Kalocsa–Kiskőrös 0–4 (0–4)

Kalocsa, 250 néző. V.: Lászlai (Minda, Bálint).

Kalocsa: Hegedűs – Melcher, Zorván (Rábóczki 70.), Kollár (Mátyás 58.), Dostyicza, Follárdt, Szabó V., Salacz (Bányai e. 65.), Pintér, Busa. Edző: Kohány Balázs.

Kiskőrös: Ámann – Somlyai (Szentgyörgyi 77.), Rácz (Horváth 63.) Nagy A., Bányai M. (Simon 71.), Salami, Molnár (Kovács J. 63.), Madácsi, Hajnal (Füleki 71.), Mokrickij, Amin. Edző: Miskovicz Bálint.

Gól:Salami 3., 35., Bányai 23., 38.

Sárga lap: Pintér 44., illetve Madácsi 32., Amin 51., Rácz 55. Ifi 4–1.

Kohány Balázs: – Nehéz ilyenkor mit mondani. Rossz mentalitással léptünk pályára. Bár a második félidőben próbálkoztunk, de akkor már szerencsénk sem volt. Azt csinált az ellenfél, amit akart, mi néztük. A 3. percben egy szögletből kaptunk gólt, figyelmetlenségből, koncentrációhiány miatt. Ez aztán rányomta a bélyegét az egész első félidőre, nem találtuk a játékunkat és talán magunkat sem. Mondanám, hogy magunkat intéztük el, de a Kőrös egyértelműen jól játszott.

Miskovicz Bálint: – Úgy készültünk erre a mérkőzésre, hogy mindenképpen ott akarunk maradni az élen. Nem pontért, hanem pontokért utaztunk, amiket el is hoztunk. Igazi csapatmunkával megérdemelten nyertünk. Bár a kupából épp a Kalocsa ejtett ki, erre a meccsre már teljesen kiegészült a csapatunk, a kulcsjátékosok mind pályára léptek, sőt, a bőség zavarával küzdöttem. Nyerő típus vagyok, az elvem az, hogy toljuk, ami a csövön kifér. Most mindent megtettünk. Gratulálok a fiúknak!

Akasztó FC–Duna Aszfalt TVSE 5–3 (1–0)

Akasztó, 250 néző. Vezette: Allaga Ivánb (Rácz Béla, Hágen András).

Akasztó: Németh – Rákóczi (Podmaniczki 64.), Megyes, Kerekes (Szabó Zs. 53.), Bánszki (Biber J. 75.), Lázár (Kudron 53.), Juhász, Palla, Kósa, Csoba (Fésüs 88.), Turancsik. Edző: Szrenkó István.

TVSE: Antal – Tóth K. (Varga N. 46.), Domonics (juhász Á. 73.), Ország (László 79.), Dóka, Bálint, Steklács, István, Holecz, Hoffmann, Szabó Á. Edző: Bagi Gábor.

Gól: Csoba 28., Kósa 65., Szabó Zs. 69., 73., 86., illetve Dóka 48., 52., István 58. perc.

Sárga lap: Juhász T. 81., illetve Dóka 63., Ország 74., Steklács 83.

Judák László, az Akasztó technikai vezetője: – Kiszolgáltuk a közönségünket, 1–3-ról fordítottunk. Remek csapat a Kécske, sokaknak meggyűlik még a baja vele. Küzdeni tudásból is jelesre vizsgáztunk.

Bagi Gábor: – Bár a kiegyenlített első félidőben megszerezték a hazaiak a vezetést, a szünet után a saját játékunkat játszva 15 perc alatt szereztünk három gólt. Sajnos, a koncentrációnkat azt követően nem tudtuk fenntartani, így egyáltalán nem érdemtelen az Akasztó győzelme, noha érzésem szerint ma saját magunkat vertük meg.

Harta SE–Kecel FC 2–2 (2–0)

Harta, 180 néző. V.: Vörös (Minda, Friebert).

Harta: Rigó – Lajos, Mlnár, Oroszi (Sztakó 15.), Dorogi, Varga M. (Csányi 25.), Grecu, Velez, Vincze (Széhn 85.), Péter, Kovács Zs. Edző: Sümegi József.

Kecel: Eifert – Nagy G., Vata, Patai, Nagy E., Bajnok, Urlauber, Brindza, Papp (Herczeg R. 46., Herczeg P., Nébl.

Gól: Kovács 20., illetve Brindza (öngól, 29.), Patai 80., Herczeg P. 85. perc.

Sárga lap: Grecu 41., Lajos 58., Vincze 78., Kovács Zs. 84., illetve Nagy G. 64., Patai 66. Kiállítva: Urlauber 70. Ifi: 3–2

Sümegi József: – Igazságosnak érzem a döntetlent, attól függetlenül, hogy az első félidőben 2–0-ra vezettünk.

A második játékrészben kiállították a Kecel egyik játékosát, mi akkor azt hittük, hogy megnyertük a meccset. Nem így történt, a vendégek rúgtak kettőt. A játék képét nézve a döntetlen reális.

Kis Péter: – Az első félidőbe belealudtunk, akkor a Harta megérdemelten elhúzott. Nekünk is megvoltak a helyzeteink, de nem volt elég erő támadásainkban. A második játékrészben mi utaltuk a mérkőzést, nyolcvan százalékban nálunk volt a labda. A hajrában egyenlítettünk, meg is kellett volna nyernünk a mérkőzést, de a döntetlent igazságosnak érzem.

Szabadszállási SE–Jánoshalmi FC 2–0 (0–0)

Szabadszállás, 300 néző. V.: Sebestyén (Berger, Apró).

Szabadszállás: Csorba – Sztakó (Földes 86.), Pintyi, Bajusz, Hegedűs, Máruska, Kapus, Kanizsai (Berényi 90.), Kiss Sz., Gavula, Csurka (Pandur 72.) Edző: Buzási Balázs.

JFC: Urlauber – Szabó Sz., Stojanovic V., Stojanovic M. (Jeszenszky 65.), Jesic (Kiss B. 57.), Harnos (Farkas P. 85.). Andelic (Balázs 73.), Farkas D., Dordevic, Maravic (Gáspár 49.(, Várda. Edző: Florin Nenad.

Gól: Pandur 80., Máruska 87. perc.

Sárga lap: Kiss Sz. 38., Sztakó 67., illetve Andelic 34., Dordevic 63.

Ifi: 0–0

Pandur László: – Nagyszerű győzelem ez, főleg a keceli mérkőzés után. Fiatal csapatom a helyzeteiből néhányat sikeresen kihasznált. A csapat fegyelmezetten játszott, a taktikai utasításokat betartva. Úgy érzem, az eredmény a Jánoshalmára nézve hízelgő.

Florin Nenad: – Nem használtuk ki a helyzeteket, nem úgy, mint a Szabadszállás, így megérdemelten nyerte meg a mérkőzést.