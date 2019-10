Sutus-Juhász Tamás a bajnoktól igazolt át nyáron az újonchoz

Újoncként vágott neki a Kecskeméti LC az idei megyei első osztályú bajnokságnak. Meglehetősen botladozva indult a csapat, noha szinte egy mérkőzésen sem focizták le a pályáról.

Tavaly a megyei másodosztályú bajnokságban ugyan csak a 4. helyen végzett a KLC, de a klub vezetői éltek a feltöltési szabályok adta lehetőséggel és elindultak a megyei első osztályban. Dacára annak, hogy a mezőny alsó felében tanyázik a gárda, üde színfoltja a megyei bajnokságnak. Fiatal a keret, teli diákokkal, gyakran az ő rutintalanságuk, illetve tapasztalatlanságuk okozzák a nehézségeket, de a nehézségekkel való megbirkózás ígérete is benne van a fiatalos energiában. Nem is volt szándékukban neves játékosokat igazolni, mert a klub filozófiája az, hogy a kecskeméti tehetségekre építsen. A csapat fiatalságára jellemző adalék, hogy noha még csak huszonnégy esztendős, mégis a csapat rutinos és tapasztalt játékosai közé tartozik az az S.-Juhász Tamás, akivel beszélgettünk.

– Világéletedben kecskeméti korosztályos csapatokban, majd a felnőttben játszottál, de Koncz Zsolt hívása Kiskunfélegyházára, az megtisztelő felkérés lehetett.

– Így van. Volt lehetőségem végigjárni a ranglétrát Kecskeméten, és maradhattam volna is a csapatban, a megyei első osztályból az NB III.-ba való feljutást követően azonban sajnos egyértelművé vált számomra, hogy a tanulmányaimat nem fogom tudni összeegyeztetni a magasabb osztály támasztotta kívánalmakkal, így aztán muszáj volt váltanom. Így kapóra jött a félegyházi vezetőség megkeresése, és lett is lehetőségem élni a bizalmukkal. Sikeres év volt a kiskunfélegyházi, ebben az is sokat segített, hogy nem egy teljesen ismeretlen környezetbe kellett beilleszkednem, hiszen a keretben sok volt az ismerős arc.

– Milyen csapat a KHKT? Kívülről egy egyre tökéletesebben működő gépezetnek tűnik, amelybe hamar sikerült beépülnöd teljes jogú tagként.

– A Kiskunfélegyházáról elmondható, hogy a játékosok ott egy igazi csapatot alkotnak, hiszen a keret tagjai nemcsak a pályán, hanem az életben is egy csapatként funkcionálnak. Szerintem ez rengeteget számít a sikeres közös munkában, és ez adja a félegyházi sikerek alapját.

– Ugyanakkor ezer szállal kötődsz Kecskeméthez, így aztán feltételezem, hogy nem is okozott igazi dilemmát, hogy haza­jöjj-e az úgymond bizonytalanba.

– Mindig kérdéses, hogy egy frissen felkerült csapat hogyan szerepel a magasabb osztályban. Biztosan sokan odafigyelnek ránk, hiszen új csapat vagyunk, ráadásul Kecskemétről. Fiatal, a kecskeméti utánpótlásból kikerült társaságról van szó. Ez lehet egyszerre előny is, hiszen energikusak vagyunk, ugyanakkor hátrány is, a tapasztalatlanságunkból adódóan. Ezt az első évet természetesen egy tanulóévnek tekintjük. Tudjuk, hogy sokat kell tapasztalnunk, tanulnunk ebben az osztályban.

– Melyik a nagyobb kihívás? Beépülni egy működő gépezetbe, vagy a bizonytalanra vállalkozni? Mindkettőben volt részed a közelmúltban.

– Jó a kérdés. Mind a kettő meglehetősen nehéz helyzet, de mindkét helyzetnek, mindkét kihívásnak megvan a maga szépsége. A mostani helyzetnek is, amikor az ismeretlennek nekivágva a bizonytalanból kell egy meghatározott, biztos lábakon álló, a helyét megálló csapatot építeni.

– Milyen Kecskeméten a társaság? A hangulat?

– Fiatalos, jó hangulat uralkodik mind az öltözőben, mind az edzéseken. Tisztában vagyunk azzal, hogy a sikeres szerepléshez elsősorban alázatot és küzdeni akarást kell tanulnunk!

– A vezetőedző jól kezeli a buktatókat, a kudarcokat.

– Nagy Lajos a heti felkészítést, illetve a mérkőzés előtti taktikát száz százalékban átadja nekünk, a pályán már csak rajtunk múlik a történet!

– Bent tudtok maradni?

– Ez nem is kérdés. Van potenciál a csapatban. Keményen kell dolgoznunk és a jövőben meg fog látszódni az elvégzett munka.

– November 16., szombat, 13 óra. Tudod puskázás nélkül, hogy mi lesz akkor?

– Rangadó. Kecskeméti LC–Kiskunfélegyházi HTK.

Sutus-Juhász Tamás névjegye

Életkor: 24 év

Testsúly: 73 kg

Magasság: 175 cm

Poszt: jobb oldali szélső

Mezszám: 5

Eddigi csapatai: Kecskemét, Kiskunfélegyháza

Legnagyobb sikere: megye I.-es bajnok Kecskeméten és Kiskunfélegyházán, NB III.- és Ligakupa-szereplés Kecskeméten