Súlyos vereséget szenvedett a KTE Jászberényben

A Jászberény vendége volt a KTE-Duna Aszfalt férfi kosárlabdacsapata az első osztályú bajnokság 7. fordulójában. Az első félidőben még jól tartották magát Forray Gábor tanítványai, a harmadik negyedben azonban átgázolt rajtuk a vendéglátó, eldöntve a mérkőzést.

Egy 8–0-ás sorozattal indította a Jászberény a találkozót, az első vendég pontokat Wittmann szerezte. Gyengén kezdett a KTE, Alekszandrov triplájával 15–7-re is megléptek a hazaiak. Ezt követően kezdett éledezni a vendéggárda, és Dramicsanin, Karahodzsics és Djeraszimovics kosarainak köszönhetően felzárkózott két pont hátrányra, 17–15. Cseh kettesével és Rakics büntetőjével újra nőtt a JKSE előnye, ám Dimics ezekre válaszolt, így 20–17-es állásnál jöhetett a folytatás.

A második játékrészben is gyengén kezdtek a hírös városiak, a Jászberény Pitts vezérletével 27–19-re húzott el. Karahodzsics faragott a hátrányból, Dramicsanin pedig előbb egy duplát, majd egy triplát is értékesített, így újra csak egy pont volt a vendégek hátránya, 27–26. A mérkőzésnek ebben a fázisában többször is lett volna esélyük Forray Gábor tanítványainak átvenni a vezetést, ez azonban nem történt meg. A félidő utolsó kosarát Rakics szerezte, 34–33-as állásnál talált be kintről, így négypontos hazai előnnyel vonultak pihenőre a csapatok.

A fordulás után alaposan bekezdett, és magához ragadta a kezdeményezést a hazai együttes. Hamar tíz pont fölé ment a hazai előny, mivel a kecskemétiek csak négy perc után tudtak pontokat szerezni, 46–35-re alakítva az állást, de Green tempója sem adta meg a szükséges lendületet. Mind védekezésben, mind pedig támadásban pontatlanság jellemezte a KTE játékát, a JKSE pedig könyörtelenül kihasználta a hibákat. Coleman büntetőjével nőtt húsz fölé nőtt a különbség, 62–39 állt az eredményjelzőn harminc perc után, azaz a mérkőzés a harmadik negyedben eldőlt.

Innentől már nem volt esély a fordításra, ennek ellenére a záró etapban, reménytelen helyzetben is becsülettel hajtott a KTE. Bár Rasztko Dramicsanin nagyot játszott, huszonhét pontot szerzett korábbi csapata ellen, de ma ez is kevés volt.

– Gratulálok a Jászberénynek, jól játszott – jelentette ki a mérkőzést követő sajtótájékoztatón Forray Gábor, a kecskemétiek mestere. – Ehhez azonban mi is asszisztáltunk, ugyanis a harmadik negyedben gyalázatosak voltunk, elsősorban a védekezésünk miatt. A sport ilyen, benne van a vereség, de ez a mai teljesítmény nem méltó hozzánk. Ez persze semmit nem von le a JKSE érdemeiből, mi passzívak és puhák voltunk, ellenfelünk pedig ezt megbüntette. Tanulságos mérkőzés volt, ki fogjuk elemezni, megpróbáljuk kijavítani a hibákat.

– Bár a vezetőedzőnk mindkét félidő kezdete előtt felhívta a figyelmet arra, hogy ez a találkozó azon fog eldőlni, hogy hogyan kezdjük a játékrészeket, ennek ellenére mind a két alkalommal négy percnek kellett eltelnie, mire elkezdtük gyűjteni a kosarakat – nyilatkozta a kecskemétiek játékosa, Mészáros Mát. – Hogy mi okozza ezt a bennragadást, nem tudjuk, ráadásul nem is ez az első alkalom, hogy ilyen gyengén kezdünk. Sokat kell még fejlődnünk, hogy ez ne történjen meg, mert mérkőzések mennek el egy-egy ilyen kezdésen.

– Minden mérkőzésnek vannak kulcspillanatai, fordulói, ez ezen a találkozón ez az egész harmadik negyed volt – jelentette ki Nikola Lazics, a jászberényiek trénere. – A Kecskemét annak a fázisnak az elején hét perc alatt mindössze két pontot szerzett, mi pedig nem egyszer könnyű pontokat is szereztünk. Ráadásul türelmesen játszottunk, jól tartottuk a labdát, és mindig megtaláltuk a legjobb megoldást. Jóval több energiát sikerült mozgósítanunk, mint a Körmend elleni mérkőzésen.

JP Auto-Jászberényi KSE – KTE-Duna Aszfalt 81-63 (20-17, 17-16, 25-8, 19-22)

Jászberény, 650 néző. V: Kapitány, Török R., Balog Gy.

JKSE: Pitts 25/15, Rakics 6/3, Coleman 16, Alekszandrov 18/12, Pantelics 8. Csere: Kerpel-Fronius B. 4, Cseh Gy. 2, Czirbus 2, Ruják B., Fekete V. Edző: Nikola Lazics.

KTE: Wittmann 8/3, Djeraszimovics 8/3, Dimics 4, Dramicsanin 27/6, Karahodzsics 10. Csere: Green 4, Fülöp B. 2, Molnár D., Mészáros, Molnár M. Edző: Forray Gábor