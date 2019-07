Steve Simthcatcha második családja a Mizse

A 2017/18-as idényben még a Kiskunhalasban szerepelt, a mögöttünk álló szezonban már a Lajosmizse sorait erősítette a ránézésre robusztus, a pályán marconának és rémisztőnek ható Steve Simthcatcha, aki azonban a csalóka látszat dacára rendkívül kedves, közvetlen, és nem utolsósorban remek humorérzékkel megáldott ember. Vele beszélgettünk.

– Hány nyelven beszélsz? Az nyilvánvaló, hogy magyarul remekül.

– Négy nyelven, persze különböző szinten. Franciául és angolul perfekt, magyarul elég jól, és németül sem tudnak eladni.

– Eredetileg honnan jöttél, és milyen céllal kerültél Magyarországra?

– Kamerunból, és természetesen labdarúgóként, labdarúgónak érkeztem ide. Hazámban, Kamerunban az első osztályban játszottam, és egy Kamerun Kupán figyelt fel rám egy magyar menedzser, aki hamarosan ajánlatot is tett, én pedig a családommal folytatott rövid mérlegelés után elfogadtam.

– De most már nem vagy profi.

– Most már valóban nem. Profiként kerültem ide, a Nyíregyháza igazolt le, de aztán később volt egy komoly sérülésem, amelynek következtében a foci már nem úgy ment, mint korábban. Volt is olyan gondolatom, amikor láttam, hogy a hivatásos labdarúgásnak befellegzett, hogy végleg hazatérek, de aztán mégis visszatértem Magyarországra.

– Amatőr futballistának?

– Nem. Van itt egy kislányom. Az édesanyjával már jó öt éve nem vagyunk együtt, ugyanis a sok utazás, a gyakori távolléteim miatt nem működött, és végül megromlott a kapcsolatunk, és szétváltak útjaink. Viszont nekem nagyon hiányzott a kislányom, és mivel itt, Magyarországon gyakrabban láthatom, visszatértem és itt is ragadtam. Ha pedig már itt ragadtam, úgy voltam vele, hogy amatőr szinten azért nem hagyok fel a labdarúgással. Így aztán olyan munkahelyet kerestem, amely mellett amatőr szinten rúghatom a labdát, és így találtam rá Kiskunhalasra.

– Szokott hazajárni?

– Rendszeresen, bár nem sűrűn, évente egyszer, karácsony táján. Ez azért ideális időpont, mert a családunknak más olyan tagjai is vannak, akik az otthoni tűzhelytől távol élnek, de olyankor mindenki összegyűlik otthon.

– Térjünk vissza Kiskunhalasra. Szerettél ott?

– Igen, nagyon, otthon éreztem magamat, és csakis egy munkahelyváltás miatt jöttem el. Remek volt Halason a közösség, kiváló volt a kapcsolatom az ottani csapattársaimmal, de nemcsak velük, hanem mindenkivel, és amikor csak Kiskunhalason járok, nagyon szívesen találkozom a régi barátokkal.

– Tehát munkahelyváltás miatt igazoltál Halasról Lajos­mizsére.

– Így van. A számomra ideális állást hirdettek meg Budapesten, egy számítástechnikai cégnél, ahol a magyar­tudásom mellett az angol- és a franciatudásomat is tudtam kamatoztatni, így azonnal jelentkeztem, hiszen azt vétek lett volna kihagyni. Fel is vettek, így Pesten kezdtem dolgozni. Szerettem volna én Kiskunhalason maradni, egy-két edzésre még le is jöttem, de a távolság miatt be kellett látnom, hogyha focizni akarok tovább, muszáj egy földrajzilag közelebbi csapatot keresnem.

– Hogy érzed magad Lajosmizsén?

– Nagyszerűen. Annyira sajátos itt a közösség, hogy az az érzésem, mintha egy családba kerültem volna. Imádom a csapattársaimat, imádok ott lenni, és bár még csak egy évet töltöttem ott, remekül érzem magam. Mindenki mintha a testvérem lenne. Sokat nevetünk, hülyéskedünk, rendre mennek poénok az edzéseken és azokon kívül is.

– Melyik a legemlékezetesebb meccsed Lajosmizsén?

– A tavaszi, kiskunfélegyházi idegenbeli mérkőzés, amelynek 2–2 lett a vége. Az óriási élmény volt. Éreztem a pályán, hogy nagyon együtt vagyunk, támadásban és védekezésben egyaránt. Az elején mindenki számára – a magunk számára nem! – váratlanul vezetést szereztünk, majd kisvártatva 2–0-ra vezettünk. A Félegyháza még az első félidő végén szépített, majd a 60. perc táján az egyenlítő gólt is berúgta, de a győztes találatot nem sikerült bevinniük. Árva Zsolt, az edzőnk a szünetben valósággal fanatizált minket, úgy mentünk ki a második félidőre, hogy legalább egy pontot meg kell szereznünk. Azon a meccsen, ha elvesztettük a labdát, mindenki azonnal megpróbálta visszaszerezni, vagy ha nem sikerült, akkor azonnal visszazártunk együtt, a Félegyháza szélsőinek így nem volt helyük, nem tudtak minket lekontrázni, a betömörült védelemmel pedig nem tudtak mit kezdeni. Pokoli csata folyt a második félidőben is, de megőriztük az egyik pontot. Lelkileg nagyon kellett az nekünk.

– Volt egy mérkőzés, amelyen két gólt is rúgtál.

– Szintén a Kiskunfélegyháza ellen. Az első gólt fejeltem, a másodikat pedig lőttem, de sajnos hiába, mert kikaptunk. A góloknak örültem, de a meccs után inkább mérges voltam, mert jól játszottunk, sok helyzetünk volt, mégsem sikerült pontot menteni. Bár tekintve, hogy a későbbi bajnokkal játszottunk, az a 2–3 sem volt rossz eredmény.

– Mikor indul a felkészülés?

– Már múlt csütörtökön elkezdődött. Kemény alapozást kell csinálnunk, mert tavaly nem voltunk elég jók. Mindig voltak problémák. A fő gond a koncentráció, no meg az, hogy a munkahelyi elfoglaltságok miatt nem volt elég jó az edzéslátogatottság. Ugyanakkor sok volt a sérülés is, alighanem az előbbinek is betudhatóan. A gólzsákunknak, Kiss Lászlónak megműtötték a térdét, remélem, mielőbb felépül, mert rá nagy szükség lesz. Lesznek új igazolások is, de itt az utánpótlásra is lehet számítani, jó példa erre Rideg Ferenc, akit a tavasszal építettek be a csapatba és igazi fiatalos lelkesedést hozott. Itt, Lajosmizsén Faragó Gyula vezetésével kiváló az utánpótlás-nevelés, ő mindig tud küldeni egy-két tehetséges játékost a felnőttkeretbe. Meggyőződésem, hogy a Lajosmizse jövőjét nem kell félteni, nem utolsósorban éppen az utánpótlás-nevelésnek köszönhetően.