Stabilabb védekezés kell a Soroksár SC ellen

Mindenképpen pontokkal szeretné folytatni a Merkantil Bank Ligát otthon a Kecskeméti TE.

A Merkantil Bank Liga 2. fordulójában ismét hazai meccs következik a KTE-Hufbau számára, vasárnap 19 órás kezdéssel a Soroksár SC lesz az ellenfél.

Az első győzelmére még mindkét együttes vár, hiszen a Soroksár Siófokon játszott 0–0-os döntetlent, míg a Budaörs 3–2-re nyerni tudott Kecskeméten. A vereség ellenére van mire építeni, hiszen főleg a második félidőben kifejezetten jól futballozott a Kecskemét, így közel álltak a lila-­fehérek a háromgólos hátrány ledolgozásához is. A Soroksárnak a fiatalok mellett több rutinos játékosa is van, az előző szezont a nyolcadik helyen fejezte be az együttes, így mindenképpen masszív és kellemetlen ellenfélre van kilátás.

Utoljára a 2005/2006-os NB II.-es szezonban találkoztak a csapatok, akkor Kecskeméten 2–2-es döntetlen lett a vége, míg Soroksáron a hazaiak nyertek 2–1-re. A soroksáriak tele vannak ferencvárosi kötődésű játékossal, tulajdonképpen a Fradi partnercsapatáról van szó. Vezetőedzőjük egy korábbi legendás játékos, Lipcsei Péter 2017 óta.

Kecskeméti szempontból elsősorban a védekezésre kell majd nagyobb hangsúlyt fektetni, hiszen a Budaörs az első félórában háromszor is betalált, ami túl nagy előnynek bizonyult ahhoz, hogy vissza tudjon jönni a KTE.

– Megfelelő tisztelettel és alázattal várjuk a Soroksárt, ismerem az edzőpárosuk filo­zófiáját, egy nagyon stabil mag adott náluk évek óta, jó játékosállománnyal rendelkeznek, melyhez az alap­játékrendszer is hosszú ideje adott. Erős és stabil csapat – mondta az ellenfélről a Kecskemét vezetőedzője, Szabó István a mérkőzés előtt.

– Mi csak előre tekintünk, szeretnénk magunknak és a szurkolóinknak is örömet szerezni. Kerestük és keressük még most is a Soroksár sebezhető pontjait, minden csapatnak van ilyen. Nagyon figyelnünk kell a kreatív és gyors játékosaikra, ilyen szempontból nekünk is tanulságos volt az első forduló – mondta Szabó István.

A Kecskemétnél pozitívan várják a folytatást, arra építenének, ami működött legutóbb.

– Bizakodóak vagyunk, azok is leszünk végig, szeretnénk egy olyan meccset játszani, melyen stabilabb a védekezésünk, közben viszont a támadójátékunk sem sérül emiatt.

Az egyik legfontosabb most már az viszont, hogy szeretnénk pontot vagy pontokat szerezni

– mondta Szabó István a terveikről.

Lukács Dániel kitűnő játékkal mutatkozott be új csapatában, a forduló legjobbjai közé került, ezzel együtt a gólok mellett már pontokat is szeretne ünnepelni.

– Elégedett a góljaim ellenére sem lehetek, mert nem nyertünk, de természetesen örülök annak, hogy rögtön kétszer találtam a kapuba – tekintett vissza a KTE új gólvágója. – Az első harminc perc volt kritikus a mi szempontunkból, de ezt nem elfelejteni kell, hanem tanulni belőle. Így nem lehet kezdeni, a Soroksár ellen azt is meg kell mutatnunk, hogy ez csak egy megingás volt. A koncentráció nagyon fontos, az egyéni hibákat ezzel lehet lecsökkenteni. Videóztunk, kielemeztük a hibákat, biztos vagyok abban, hogy mindannyian tanulni tudtunk ebből. A lényeg, hogy folyamatosan segítsük, biztassuk egymást is, akkor biztosan nem fogunk megint három gólt kapni ilyen rövid idő alatt – mondta Lukács.

A Kecskemét támadója szerint fejben kell elsősorban erősnek maradniuk, akkor képesek lehetnek végig a jó játékra.

– Az első harminc perc után sikerült feljavulnunk a Budaörs ellen, az mindenképpen nagy szó, hogy 0–3 után még fel tudtunk állni. Egyértelműen olyan szellemben szeretnénk pályára lépni, hogy ezt nyújtsuk az első perctől kezdve, így kell kimenni a pályára, fejben is ott kell lennünk, akkor nem lehet gondunk. Próbáltuk kielemezni a Soroksárt, láttuk az erősségeiket, de láttuk a hibapontokat is. Masszív csapat, bevált játékrendszerrel, erre oda kell figyelnünk. Elsősorban magunkra kell koncentrálnunk, hogy a mi játékunk rendben legyen – mondta Lukács.